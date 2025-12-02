Maggiori informazioni su OZONAI
Economia del token di Ozone metaverse (OZONAI)
Economia del token e analisi del prezzo di Ozone metaverse (OZONAI)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Ozone metaverse (OZONAI), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su Ozone metaverse OZONAI
Ozone provides the all-in-one solution for enterprises, digital media companies, brands, and governments to implement their metaverse strategies efficiently and effectively. The platform provides interoperability, scalability, and monetization solutions out of the box across web2 and web3.
Economia del token di Ozone metaverse (OZONAI): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di Ozone metaverse (OZONAI) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token OZONAI che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token OZONAI possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di OZONAI, esplora il prezzo in tempo reale del token OZONAI!
Come acquistare OZONAI
Vuoi aggiungere Ozone metaverse (OZONAI) al tuo portafoglio? MEXC supporta diversi metodi di acquisto di OZONAI, tra cui carte di credito, bonifici bancari e trading peer-to-peer. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC rende l'acquisto di criptovalute facile e sicuro.
Cronologia dei prezzi di Ozone metaverse (OZONAI)
L'analisi della cronologia dei prezzi di OZONAI aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di OZONAI
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi OZONAI? La nostra pagina di previsione dei prezzi di OZONAI combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
