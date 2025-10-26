Il prezzo in tempo reale di Ozone metaverse oggi è 0.00007473 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi OZONAI a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di OZONAI su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Ozone metaverse oggi è 0.00007473 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi OZONAI a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di OZONAI su MEXC ora.

Logo Ozone metaverse

Valore Ozone metaverse (OZONAI)

$0.0000747
$0.0000747$0.0000747
-0.45%1D
Grafico dei prezzi in tempo reale di Ozone metaverse (OZONAI)
Informazioni sui prezzi di Ozone metaverse (OZONAI) (USD)

$ 0.00006827
$ 0.00006827$ 0.00006827
$ 0.00007797
$ 0.00007797$ 0.00007797
$ 0.00006827
$ 0.00006827$ 0.00006827

$ 0.00007797
$ 0.00007797$ 0.00007797

$ 0.03447626727041513
$ 0.03447626727041513$ 0.03447626727041513

$ 0.000030714406696367
$ 0.000030714406696367$ 0.000030714406696367

+3.24%

-0.44%

+0.91%

+0.91%

Il prezzo in tempo reale di Ozone metaverse (OZONAI) è $ 0.00007473. Nelle ultime 24 ore, OZONAI ha oscillato tra un minimo di $ 0.00006827 e un massimo di $ 0.00007797, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di OZONAI è $ 0.03447626727041513, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.000030714406696367.

In termini di performance a breve termine, OZONAI è variato del +3.24% nell'ultima ora, del -0.44% nelle 24 ore e del +0.91% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Ozone metaverse (OZONAI)

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 55.58K
$ 55.58K$ 55.58K

$ 149.46K
$ 149.46K$ 149.46K

0.00
0.00 0.00

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

801,810,225.66
801,810,225.66 801,810,225.66

L'attuale capitalizzazione di mercato di Ozone metaverse è $ 0.00, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 55.58K. La fornitura circolante di OZONAI è 0.00, con una fornitura totale di 801810225.66. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 149.46K.

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Ozone metaverse per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

Oggi$ -0.0000003377-0.44%
30 giorni$ -0.0000006-0.80%
60 giorni$ -0.00001357-15.37%
90 giorni$ -0.00015505-67.48%
Variazione del prezzo di Ozone metaverse di oggi

Oggi, OZONAI ha registrato una variazione di $ -0.0000003377 (-0.44%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Ozone metaverse in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.0000006 (-0.80%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Ozone metaverse in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, OZONAI ha registrato una variazione di $ -0.00001357 (-15.37%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Ozone metaverse in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -0.00015505 (-67.48%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Che cos'è Ozone metaverse (OZONAI)

Ozone provides the all-in-one solution for enterprises, digital media companies, brands, and governments to implement their metaverse strategies efficiently and effectively. The platform provides interoperability, scalability, and monetization solutions out of the box across web2 and web3.

Ozone metaverse è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma.

Quanto vale oggi Ozone metaverse (OZONAI)?
Il prezzo in tempo reale di OZONAI in USD è 0.00007473 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da OZONAI in USD?
Il prezzo attuale di OZONAI in USD è $ 0.00007473.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Ozone metaverse?
La capitalizzazione di mercato per OZONAI è $ 0.00 USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante.
Qual è la fornitura circolante di OZONAI?
La fornitura circolante di OZONAI è 0.00 USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di OZONAI?
OZONAI ha raggiunto un prezzo ATH di 0.03447626727041513 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di OZONAI?
OZONAI ha visto un prezzo ATL di 0.000030714406696367 USD.
Qual è il volume di trading di OZONAI?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per OZONAI è $ 55.58K USD.
OZONAI salirà quest'anno?
OZONAI potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto.
Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire.

