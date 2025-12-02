Maggiori informazioni su TRUTH
Economia del token di Swarm Network (TRUTH)
Economia del token e analisi del prezzo di Swarm Network (TRUTH)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Swarm Network (TRUTH), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su Swarm Network TRUTH
Swarm Network è il livello oracolare per la tutela della privacy gestito dall'intelligenza artificiale. Rendiamo accessibile il 99% dei dati preziosi attualmente inaccessibili al Web3, trasformando dati privati arbitrari in logica verificabile on-chain in tempo reale senza esporli.
Economia del token di Swarm Network (TRUTH): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di Swarm Network (TRUTH) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token TRUTH che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token TRUTH possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di TRUTH, esplora il prezzo in tempo reale del token TRUTH!
Come acquistare TRUTH
Vuoi aggiungere Swarm Network (TRUTH) al tuo portafoglio? MEXC supporta diversi metodi di acquisto di TRUTH, tra cui carte di credito, bonifici bancari e trading peer-to-peer. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC rende l'acquisto di criptovalute facile e sicuro.
Cronologia dei prezzi di Swarm Network (TRUTH)
L'analisi della cronologia dei prezzi di TRUTH aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di TRUTH
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi TRUTH? La nostra pagina di previsione dei prezzi di TRUTH combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
Perché dovresti scegliere MEXC?
