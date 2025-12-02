MultiBank Group, fondato in California nel 2005, è oggi uno degli istituti finanziari online più grandi e regolamentati al mondo nel settore dei derivati. Con sede a Dubai, il Gruppo opera in oltre 25 uffici in tutto il mondo e serve oltre 2 milioni di clienti in più di 100 Paesi. Grazie alla sua forte conformità normativa, alla tecnologia avanzata e all'attenzione all'integrità finanziaria, MultiBank Group offre un'esperienza di trading sicura e senza interruzioni in tutto il mondo. Oggi, il Gruppo è all'avanguardia nel futuro della finanza, guidando uno dei progetti di tokenizzazione di asset reali (RWA) più ambiziosi del settore, incentrato sul suo primo token di utilità: $MBG.