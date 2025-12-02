Economia del token di MultiBank Group (MBG)
Informazioni su MultiBank Group MBG
MultiBank Group, fondato in California nel 2005, è oggi uno degli istituti finanziari online più grandi e regolamentati al mondo nel settore dei derivati. Con sede a Dubai, il Gruppo opera in oltre 25 uffici in tutto il mondo e serve oltre 2 milioni di clienti in più di 100 Paesi. Grazie alla sua forte conformità normativa, alla tecnologia avanzata e all'attenzione all'integrità finanziaria, MultiBank Group offre un'esperienza di trading sicura e senza interruzioni in tutto il mondo.
Oggi, il Gruppo è all'avanguardia nel futuro della finanza, guidando uno dei progetti di tokenizzazione di asset reali (RWA) più ambiziosi del settore, incentrato sul suo primo token di utilità: $MBG.
Economia del token di MultiBank Group (MBG): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di MultiBank Group (MBG) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token MBG che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token MBG possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di MBG, esplora il prezzo in tempo reale del token MBG!
Cronologia dei prezzi di MultiBank Group (MBG)
L'analisi della cronologia dei prezzi di MBG aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di MBG
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi MBG? La nostra pagina di previsione dei prezzi di MBG combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
