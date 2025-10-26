Che cos'è MultiBank Group (MBG)

MultiBank Group, fondato in California nel 2005, è oggi uno degli istituti finanziari online più grandi e regolamentati al mondo nel settore dei derivati. Con sede a Dubai, il Gruppo opera in oltre 25 uffici in tutto il mondo e serve oltre 2 milioni di clienti in più di 100 Paesi. Grazie alla sua forte conformità normativa, alla tecnologia avanzata e all'attenzione all'integrità finanziaria, MultiBank Group offre un'esperienza di trading sicura e senza interruzioni in tutto il mondo. Oggi, il Gruppo è all'avanguardia nel futuro della finanza, guidando uno dei progetti di tokenizzazione di asset reali (RWA) più ambiziosi del settore, incentrato sul suo primo token di utilità: $MBG.

Previsione del prezzo di MultiBank Group (USD)

Quanto varrà MultiBank Group (MBG) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset MultiBank Group (MBG) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per MultiBank Group.

Controlla subito la previsione del prezzo di MultiBank Group!

Economia del token di MultiBank Group (MBG)

Comprendere l'economia del token di MultiBank Group (MBG) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token MBG!

Risorsa MultiBank Group

Per una comprensione più approfondita di MultiBank Group, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo MultiBank Group Quanto vale oggi MultiBank Group (MBG)? Il prezzo in tempo reale di MBG in USD è 0.7346 USD , aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato. Qual è il prezzo attuale da MBG in USD? $ 0.7346 . Consulta Il prezzo attuale di MBG in USD è. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token. Qual è la capitalizzazione di mercato di MultiBank Group? La capitalizzazione di mercato per MBG è -- USD . Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token. Qual è la fornitura circolante di MBG? La fornitura circolante di MBG è -- USD . Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di MBG? MBG ha raggiunto un prezzo ATH di 1.6915943417368275 USD . Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di MBG? MBG ha visto un prezzo ATL di 0.36701751283509526 USD . Qual è il volume di trading di MBG? Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per MBG è $ 3.33M USD . MBG salirà quest'anno? MBG potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di MBG per un'analisi più approfondita.

