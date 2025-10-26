Il prezzo in tempo reale di MultiBank Group oggi è 0.7346 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi MBG a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di MBG su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di MultiBank Group oggi è 0.7346 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi MBG a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di MBG su MEXC ora.

Maggiori informazioni su MBG

Informazioni sul prezzo di MBG

Whitepaper di MBG

Sito web ufficiale di MBG

Economia del token di MBG

Previsioni del prezzo di MBG

Cronologia di MBG

Guida all'acquisto di MBG

Convertitore di MBG in valuta fiat

Spot MBG

Pre-mercato

Guadagna

Airdrop+

Notizie

Blog

Learn

Logo MultiBank Group

Valore MultiBank Group (MBG)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in MBG:

$0.7346
$0.7346$0.7346
+2.52%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di MultiBank Group (MBG)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:09:28 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di MultiBank Group (MBG) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.475
$ 0.475$ 0.475
Min sulle 24h
$ 0.7608
$ 0.7608$ 0.7608
Max sulle 24h

$ 0.475
$ 0.475$ 0.475

$ 0.7608
$ 0.7608$ 0.7608

$ 1.6915943417368275
$ 1.6915943417368275$ 1.6915943417368275

$ 0.36701751283509526
$ 0.36701751283509526$ 0.36701751283509526

-0.34%

+2.52%

-32.28%

-32.28%

Il prezzo in tempo reale di MultiBank Group (MBG) è $ 0.7346. Nelle ultime 24 ore, MBG ha oscillato tra un minimo di $ 0.475 e un massimo di $ 0.7608, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di MBG è $ 1.6915943417368275, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.36701751283509526.

In termini di performance a breve termine, MBG è variato del -0.34% nell'ultima ora, del +2.52% nelle 24 ore e del -32.28% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di MultiBank Group (MBG)

No.3253

--
----

$ 3.33M
$ 3.33M$ 3.33M

$ 734.60M
$ 734.60M$ 734.60M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

L'attuale capitalizzazione di mercato di MultiBank Group è --, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 3.33M. La fornitura circolante di MBG è --, con una fornitura totale di 1000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 734.60M.

Cronologia dei prezzi di MultiBank Group (MBG) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di MultiBank Group per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.018057+2.52%
30 giorni$ -0.3654-33.22%
60 giorni$ -1.6355-69.01%
90 giorni$ -0.6646-47.50%
Variazione del prezzo di MultiBank Group di oggi

Oggi, MBG ha registrato una variazione di $ +0.018057 (+2.52%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di MultiBank Group in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.3654 (-33.22%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di MultiBank Group in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, MBG ha registrato una variazione di $ -1.6355 (-69.01%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di MultiBank Group in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -0.6646 (-47.50%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di MultiBank Group (MBG)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di MultiBank Group.

Che cos'è MultiBank Group (MBG)

MultiBank Group, fondato in California nel 2005, è oggi uno degli istituti finanziari online più grandi e regolamentati al mondo nel settore dei derivati. Con sede a Dubai, il Gruppo opera in oltre 25 uffici in tutto il mondo e serve oltre 2 milioni di clienti in più di 100 Paesi. Grazie alla sua forte conformità normativa, alla tecnologia avanzata e all'attenzione all'integrità finanziaria, MultiBank Group offre un'esperienza di trading sicura e senza interruzioni in tutto il mondo.

Oggi, il Gruppo è all'avanguardia nel futuro della finanza, guidando uno dei progetti di tokenizzazione di asset reali (RWA) più ambiziosi del settore, incentrato sul suo primo token di utilità: $MBG.

MultiBank Group è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di MultiBank Group in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di MBG per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su MultiBank Group sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di MultiBank Group fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di MultiBank Group (USD)

Quanto varrà MultiBank Group (MBG) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset MultiBank Group (MBG) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per MultiBank Group.

Controlla subito la previsione del prezzo di MultiBank Group!

Economia del token di MultiBank Group (MBG)

Comprendere l'economia del token di MultiBank Group (MBG) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token MBG!

Come acquistare MultiBank Group (MBG)

Stai cercando come acquistare MultiBank Group? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente MultiBank Group su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

MBG in valute locali

1 MultiBank Group (MBG) in VND
19,330.999
1 MultiBank Group (MBG) in AUD
A$1.123938
1 MultiBank Group (MBG) in GBP
0.55095
1 MultiBank Group (MBG) in EUR
0.631756
1 MultiBank Group (MBG) in USD
$0.7346
1 MultiBank Group (MBG) in MYR
RM3.100012
1 MultiBank Group (MBG) in TRY
30.809124
1 MultiBank Group (MBG) in JPY
¥111.6592
1 MultiBank Group (MBG) in ARS
ARS$1,094.781726
1 MultiBank Group (MBG) in RUB
58.481506
1 MultiBank Group (MBG) in INR
64.505226
1 MultiBank Group (MBG) in IDR
Rp12,243.328436
1 MultiBank Group (MBG) in PHP
43.15775
1 MultiBank Group (MBG) in EGP
￡E.34.974306
1 MultiBank Group (MBG) in BRL
R$3.952148
1 MultiBank Group (MBG) in CAD
C$1.02844
1 MultiBank Group (MBG) in BDT
89.76812
1 MultiBank Group (MBG) in NGN
1,072.40581
1 MultiBank Group (MBG) in COP
$2,847.280216
1 MultiBank Group (MBG) in ZAR
R.12.679196
1 MultiBank Group (MBG) in UAH
30.698934
1 MultiBank Group (MBG) in TZS
T.Sh.1,827.361576
1 MultiBank Group (MBG) in VES
Bs155.7352
1 MultiBank Group (MBG) in CLP
$691.2586
1 MultiBank Group (MBG) in PKR
Rs206.400562
1 MultiBank Group (MBG) in KZT
395.5821
1 MultiBank Group (MBG) in THB
฿23.98469
1 MultiBank Group (MBG) in TWD
NT$22.655064
1 MultiBank Group (MBG) in AED
د.إ2.695982
1 MultiBank Group (MBG) in CHF
Fr0.580334
1 MultiBank Group (MBG) in HKD
HK$5.700496
1 MultiBank Group (MBG) in AMD
֏281.344454
1 MultiBank Group (MBG) in MAD
.د.م6.773012
1 MultiBank Group (MBG) in MXN
$13.55337
1 MultiBank Group (MBG) in SAR
ريال2.75475
1 MultiBank Group (MBG) in ETB
Br110.931946
1 MultiBank Group (MBG) in KES
KSh94.902974
1 MultiBank Group (MBG) in JOD
د.أ0.5208314
1 MultiBank Group (MBG) in PLN
2.68129
1 MultiBank Group (MBG) in RON
лв3.210202
1 MultiBank Group (MBG) in SEK
kr6.90524
1 MultiBank Group (MBG) in BGN
лв1.234128
1 MultiBank Group (MBG) in HUF
Ft246.42157
1 MultiBank Group (MBG) in CZK
15.360486
1 MultiBank Group (MBG) in KWD
د.ك0.2247876
1 MultiBank Group (MBG) in ILS
2.409488
1 MultiBank Group (MBG) in BOB
Bs5.06874
1 MultiBank Group (MBG) in AZN
1.24882
1 MultiBank Group (MBG) in TJS
SM6.780358
1 MultiBank Group (MBG) in GEL
1.990766
1 MultiBank Group (MBG) in AOA
Kz673.944078
1 MultiBank Group (MBG) in BHD
.د.ب0.2762096
1 MultiBank Group (MBG) in BMD
$0.7346
1 MultiBank Group (MBG) in DKK
kr4.716132
1 MultiBank Group (MBG) in HNL
L19.202444
1 MultiBank Group (MBG) in MUR
33.446338
1 MultiBank Group (MBG) in NAD
$12.679196
1 MultiBank Group (MBG) in NOK
kr7.353346
1 MultiBank Group (MBG) in NZD
$1.270858
1 MultiBank Group (MBG) in PAB
B/.0.7346
1 MultiBank Group (MBG) in PGK
K3.092666
1 MultiBank Group (MBG) in QAR
ر.ق2.673944
1 MultiBank Group (MBG) in RSD
дин.74.150524
1 MultiBank Group (MBG) in UZS
soʻm8,958.535152
1 MultiBank Group (MBG) in ALL
L60.9718
1 MultiBank Group (MBG) in ANG
ƒ1.314934
1 MultiBank Group (MBG) in AWG
ƒ1.314934
1 MultiBank Group (MBG) in BBD
$1.4692
1 MultiBank Group (MBG) in BAM
KM1.234128
1 MultiBank Group (MBG) in BIF
Fr2,166.3354
1 MultiBank Group (MBG) in BND
$0.947634
1 MultiBank Group (MBG) in BSD
$0.7346
1 MultiBank Group (MBG) in JMD
$117.79311
1 MultiBank Group (MBG) in KHR
2,962.09085
1 MultiBank Group (MBG) in KMF
Fr311.4704
1 MultiBank Group (MBG) in LAK
15,969.564898
1 MultiBank Group (MBG) in LKR
රු223.075982
1 MultiBank Group (MBG) in MDL
L12.480854
1 MultiBank Group (MBG) in MGA
Ar3,323.976848
1 MultiBank Group (MBG) in MOP
P5.8768
1 MultiBank Group (MBG) in MVR
11.23938
1 MultiBank Group (MBG) in MWK
MK1,275.346406
1 MultiBank Group (MBG) in MZN
MT46.94094
1 MultiBank Group (MBG) in NPR
रु103.130494
1 MultiBank Group (MBG) in PYG
5,209.7832
1 MultiBank Group (MBG) in RWF
Fr1,064.4354
1 MultiBank Group (MBG) in SBD
$6.038412
1 MultiBank Group (MBG) in SCR
10.269708
1 MultiBank Group (MBG) in SRD
$29.156274
1 MultiBank Group (MBG) in SVC
$6.420404
1 MultiBank Group (MBG) in SZL
L12.701234
1 MultiBank Group (MBG) in TMT
m2.578446
1 MultiBank Group (MBG) in TND
د.ت2.1531126
1 MultiBank Group (MBG) in TTD
$4.980588
1 MultiBank Group (MBG) in UGX
Sh2,559.3464
1 MultiBank Group (MBG) in XAF
Fr414.3144
1 MultiBank Group (MBG) in XCD
$1.98342
1 MultiBank Group (MBG) in XOF
Fr414.3144
1 MultiBank Group (MBG) in XPF
Fr74.9292
1 MultiBank Group (MBG) in BWP
P10.482742
1 MultiBank Group (MBG) in BZD
$1.476546
1 MultiBank Group (MBG) in CVE
$69.963304
1 MultiBank Group (MBG) in DJF
Fr130.0242
1 MultiBank Group (MBG) in DOP
$46.779328
1 MultiBank Group (MBG) in DZD
د.ج95.622882
1 MultiBank Group (MBG) in FJD
$1.667542
1 MultiBank Group (MBG) in GNF
Fr6,387.347
1 MultiBank Group (MBG) in GTQ
Q5.61969
1 MultiBank Group (MBG) in GYD
$153.67832
1 MultiBank Group (MBG) in ISK
kr90.3558

Risorsa MultiBank Group

Per una comprensione più approfondita di MultiBank Group, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale MultiBank Group
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo MultiBank Group

Quanto vale oggi MultiBank Group (MBG)?
Il prezzo in tempo reale di MBG in USD è 0.7346 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da MBG in USD?
Il prezzo attuale di MBG in USD è $ 0.7346. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di MultiBank Group?
La capitalizzazione di mercato per MBG è -- USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di MBG?
La fornitura circolante di MBG è -- USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di MBG?
MBG ha raggiunto un prezzo ATH di 1.6915943417368275 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di MBG?
MBG ha visto un prezzo ATL di 0.36701751283509526 USD.
Qual è il volume di trading di MBG?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per MBG è $ 3.33M USD.
MBG salirà quest'anno?
MBG potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di MBG per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:09:28 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di MultiBank Group (MBG)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
Vedi altro

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore MBG in USD

Importo

MBG
MBG
USD
USD

1 MBG = 0.7346 USD

Fai trading di MBG

MBG/USDT
$0.7346
$0.7346$0.7346
+3.31%

Unisciti a MEXC oggi stesso

-- di commissione spot maker, -- di commissione spot taker
-- di commissione futures maker, -- di commissione futures taker

HOT

Criptovalute di tendenza che stanno guadagnando una notevole attenzione sul mercato

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,623.77
$111,623.77$111,623.77

+0.21%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,954.07
$3,954.07$3,954.07

+0.54%

Logo Ping

Ping

PING

$0.05920
$0.05920$0.05920

-13.70%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$7.3871
$7.3871$7.3871

+0.62%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.02
$194.02$194.02

+1.11%

Volume massimo

Le criptovalute con il volume di trading più alto

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,623.77
$111,623.77$111,623.77

+0.21%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,954.07
$3,954.07$3,954.07

+0.54%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.6437
$2.6437$2.6437

+1.75%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.02
$194.02$194.02

+1.11%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.19754
$0.19754$0.19754

+0.66%

Appena aggiunti

Criptovalute recentemente listate disponibili per il trading

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SILVER

SILVER

SILVER

$0.000000000000107
$0.000000000000107$0.000000000000107

+7.00%

Logo AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.185556
$0.185556$0.185556

+24,640.80%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.4900
$0.4900$0.4900

+1,860.00%

Migliori guadagni

Le principali aumenti di criptovalute di oggi

Logo HODL

HODL

HODL

$0.4900
$0.4900$0.4900

+1,860.00%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00012399
$0.00012399$0.00012399

+226.28%

Logo Pippin

Pippin

PIPPIN

$0.050401
$0.050401$0.050401

+100.31%

Logo OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000728
$0.0000000000728$0.0000000000728

+57.91%

Logo QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000150
$0.0000000000000000000150$0.0000000000000000000150

+36.36%