Contentos è un ecosistema globale decentralizzato che sta rivoluzionando la creazione, la verifica e la distribuzione dei contenuti attraverso la tecnologia blockchain. Il cuore di Contentos è COS.TV, una piattaforma video Web3 perfettamente integrata con la mainnet di Contentos. Con una vivace community di oltre 1 milione di utenti attivi al mese in tutto il mondo, COS.TV consente ai creator di contenuti di coniare NFT dei propri video, guadagnare ricompense e interagire direttamente con i propri follower.