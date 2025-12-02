Maggiori informazioni su COS
Economia del token di Contentos (COS)
Economia del token e analisi del prezzo di Contentos (COS)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Contentos (COS), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su Contentos COS
Contentos è un ecosistema globale decentralizzato che sta rivoluzionando la creazione, la verifica e la distribuzione dei contenuti attraverso la tecnologia blockchain. Il cuore di Contentos è COS.TV, una piattaforma video Web3 perfettamente integrata con la mainnet di Contentos. Con una vivace community di oltre 1 milione di utenti attivi al mese in tutto il mondo, COS.TV consente ai creator di contenuti di coniare NFT dei propri video, guadagnare ricompense e interagire direttamente con i propri follower.
Economia del token di Contentos (COS): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di Contentos (COS) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token COS che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token COS possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di COS, esplora il prezzo in tempo reale del token COS!
Come acquistare COS
Vuoi aggiungere Contentos (COS) al tuo portafoglio? MEXC supporta diversi metodi di acquisto di COS, tra cui carte di credito, bonifici bancari e trading peer-to-peer. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC rende l'acquisto di criptovalute facile e sicuro.
Cronologia dei prezzi di Contentos (COS)
L'analisi della cronologia dei prezzi di COS aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di COS
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi COS? La nostra pagina di previsione dei prezzi di COS combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
Perché dovresti scegliere MEXC?
MEXC è uno dei principali exchange di criptovalute al mondo, apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC è la tua strada più semplice per le crypto.
Disclaimer
I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.
Ti preghiamo di leggere e comprendere le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy
