ChainOpera AI potenzia l'intelligenza collaborativa attraverso una rete di agenti di intelligenza artificiale co-creati e gestiti dalla community. Si basa su un'app Super AI e su un'infrastruttura di intelligenza artificiale full-stack che supporta un'economia basata sui creatori per la progettazione, la distribuzione e l'utilizzo di agenti di intelligenza artificiale; addestramento e inferenza di modelli incentrati sugli agenti su GPU distribuite; e una blockchain nativa per l'intelligenza artificiale per proprietà verificabile, attribuzione e partecipazione trasparente. ChainOpera trasforma il modo in cui l'intelligenza viene creata e condivisa allineando utenti, sviluppatori e fornitori di infrastrutture attraverso meccanismi di partecipazione condivisa, aprendo la strada a una nuova era di intelligenza artificiale aperta e collaborativa.