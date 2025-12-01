Maggiori informazioni su COAI
Economia del token di ChainOpera AI (COAI)
Economia del token e analisi del prezzo di ChainOpera AI (COAI)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per ChainOpera AI (COAI), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su ChainOpera AI COAI
ChainOpera AI potenzia l'intelligenza collaborativa attraverso una rete di agenti di intelligenza artificiale co-creati e gestiti dalla community. Si basa su un'app Super AI e su un'infrastruttura di intelligenza artificiale full-stack che supporta un'economia basata sui creatori per la progettazione, la distribuzione e l'utilizzo di agenti di intelligenza artificiale; addestramento e inferenza di modelli incentrati sugli agenti su GPU distribuite; e una blockchain nativa per l'intelligenza artificiale per proprietà verificabile, attribuzione e partecipazione trasparente. ChainOpera trasforma il modo in cui l'intelligenza viene creata e condivisa allineando utenti, sviluppatori e fornitori di infrastrutture attraverso meccanismi di partecipazione condivisa, aprendo la strada a una nuova era di intelligenza artificiale aperta e collaborativa.
Economia del token di ChainOpera AI (COAI): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di ChainOpera AI (COAI) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token COAI che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token COAI possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di COAI, esplora il prezzo in tempo reale del token COAI!
Come acquistare COAI
Vuoi aggiungere ChainOpera AI (COAI) al tuo portafoglio? MEXC supporta diversi metodi di acquisto di COAI, tra cui carte di credito, bonifici bancari e trading peer-to-peer. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC rende l'acquisto di criptovalute facile e sicuro.
Cronologia dei prezzi di ChainOpera AI (COAI)
L'analisi della cronologia dei prezzi di COAI aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di COAI
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi COAI? La nostra pagina di previsione dei prezzi di COAI combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
Disclaimer
I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.
Ti preghiamo di leggere e comprendere le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy
