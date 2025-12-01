Aster è un exchange decentralizzato di nuova generazione dedicato ai contratti perpetui, progettato per tutti. A seguito della fusione di Astherus con APX Finance alla fine del 2024, questa nuova identità rappresenta molto più di un semplice cambiamento di nome. Stiamo rivoluzionando il modo in cui le persone fanno trading di contratti perpetui e utilizzano gli asset nel mondo decentralizzato.