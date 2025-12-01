Maggiori informazioni su ASTER
Informazioni sul prezzo di ASTER
Che cos'è ASTER
Sito web ufficiale di ASTER
Economia del token di ASTER
Previsioni del prezzo di ASTER
Cronologia di ASTER
Guida all'acquisto di ASTER
Convertitore di ASTER in valuta fiat
Spot ASTER
Futures USDT-M ASTER
Pre-mercato
Guadagna
Airdrop+
Notizie
Blog
Learn
Economia del token di Aster (ASTER)
Economia del token e analisi del prezzo di Aster (ASTER)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Aster (ASTER), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su Aster ASTER
Aster è un exchange decentralizzato di nuova generazione dedicato ai contratti perpetui, progettato per tutti. A seguito della fusione di Astherus con APX Finance alla fine del 2024, questa nuova identità rappresenta molto più di un semplice cambiamento di nome. Stiamo rivoluzionando il modo in cui le persone fanno trading di contratti perpetui e utilizzano gli asset nel mondo decentralizzato.
Economia del token di Aster (ASTER): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di Aster (ASTER) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token ASTER che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token ASTER possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di ASTER, esplora il prezzo in tempo reale del token ASTER!
Come acquistare ASTER
Vuoi aggiungere Aster (ASTER) al tuo portafoglio? MEXC supporta diversi metodi di acquisto di ASTER, tra cui carte di credito, bonifici bancari e trading peer-to-peer. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC rende l'acquisto di criptovalute facile e sicuro.
Cronologia dei prezzi di Aster (ASTER)
L'analisi della cronologia dei prezzi di ASTER aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di ASTER
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi ASTER? La nostra pagina di previsione dei prezzi di ASTER combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
Perché dovresti scegliere MEXC?
MEXC è uno dei principali exchange di criptovalute al mondo, apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC è la tua strada più semplice per le crypto.
Disclaimer
I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.
Ti preghiamo di leggere e comprendere le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy
Acquista Aster (ASTER)
Importo
1 ASTER = 0.9079 USD
Fai trading di Aster (ASTER)
HOT
Criptovalute di tendenza che stanno guadagnando una notevole attenzione sul mercato
Volume massimo
Le criptovalute con il volume di trading più alto
Appena aggiunti
Criptovalute recentemente listate disponibili per il trading
Migliori guadagni
I principali guadagni delle criptovalute nelle ultime 24 ore a cui ogni trader dovrebbe prestare attenzione