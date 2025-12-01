Economia del token di Aster (ASTER)

Economia del token di Aster (ASTER)

Scopri informazioni chiave su Aster (ASTER), tra cui la sua fornitura di token, il modello di distribuzione e i dati di mercato in tempo reale.
Economia del token e analisi del prezzo di Aster (ASTER)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Aster (ASTER), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato:
$ 2.15B
Fornitura totale:
$ 8.00B
Fornitura circolante:
$ 2.37B
FDV (Valutazione completamente diluita):
$ 7.26B
Massimo storico:
$ 2.436
Minimo storico:
$ 0.08438718204444161
Prezzo attuale:
$ 0.9079
Informazioni su Aster ASTER

Aster è un exchange decentralizzato di nuova generazione dedicato ai contratti perpetui, progettato per tutti. A seguito della fusione di Astherus con APX Finance alla fine del 2024, questa nuova identità rappresenta molto più di un semplice cambiamento di nome. Stiamo rivoluzionando il modo in cui le persone fanno trading di contratti perpetui e utilizzano gli asset nel mondo decentralizzato.

Sito web ufficiale:
https://www.asterdex.com/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x000Ae314E2A2172a039B26378814C252734f556A

Economia del token di Aster (ASTER): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso

Comprendere l'economia del token di Aster (ASTER) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.

Metriche chiave e come vengono calcolate:

Fornitura totale:

Numero massimo di token ASTER che sono stati o saranno mai creati.

Fornitura circolante:

Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.

Fornitura massima:

Il limite massimo di quanti token ASTER possono esistere in totale.

FDV (Valutazione completamente diluita):

Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.

Tasso di inflazione:

Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.

Perché queste metriche sono importanti per i trader?

Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.

Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.

Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.

Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.

Ora che hai compreso l'economia del token di ASTER, esplora il prezzo in tempo reale del token ASTER!

