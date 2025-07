Scopri informazioni chiave su SentraNet (SENT), tra cui la sua fornitura di token, il modello di distribuzione e i dati di mercato in tempo reale.

Informazioni su SentraNet SENT

$SENT è il token di utilità e ricompensa di SentraNet, un protocollo di sicurezza decentralizzato per Web3. Supporta il rilevamento delle minacce, gli incentivi per la difesa della community e la governance on-chain, il tutto con zero tasse di acquisto/vendita e piena trasparenza.