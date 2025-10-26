Che cos'è Aster (ASTER)

Aster è un exchange decentralizzato di nuova generazione dedicato ai contratti perpetui, progettato per tutti. A seguito della fusione di Astherus con APX Finance alla fine del 2024, questa nuova identità rappresenta molto più di un semplice cambiamento di nome. Stiamo rivoluzionando il modo in cui le persone fanno trading di contratti perpetui e utilizzano gli asset nel mondo decentralizzato.

Aster è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Aster in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.



Inoltre, puoi:

- Controllare la disponibilità dello staking di ASTER per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.

- Leggere recensioni e analisi su Aster sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Aster fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Aster (USD)

Quanto varrà Aster (ASTER) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Aster (ASTER) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Aster.

Controlla subito la previsione del prezzo di Aster!

Economia del token di Aster (ASTER)

Comprendere l'economia del token di Aster (ASTER) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token ASTER!

Come acquistare Aster (ASTER)

Stai cercando come acquistare Aster? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Aster su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

ASTER in valute locali

Prova il Convertitore

Risorsa Aster

Per una comprensione più approfondita di Aster, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Aster Quanto vale oggi Aster (ASTER)? Il prezzo in tempo reale di ASTER in USD è 1.1431 USD , aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato. Qual è il prezzo attuale da ASTER in USD? $ 1.1431 . Consulta Il prezzo attuale di ASTER in USD è. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token. Qual è la capitalizzazione di mercato di Aster? La capitalizzazione di mercato per ASTER è $ 2.31B USD . Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token. Qual è la fornitura circolante di ASTER? La fornitura circolante di ASTER è 2.02B USD . Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di ASTER? ASTER ha raggiunto un prezzo ATH di 2.419058923870731 USD . Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di ASTER? ASTER ha visto un prezzo ATL di 0.08438718204444161 USD . Qual è il volume di trading di ASTER? Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per ASTER è $ 19.89M USD . ASTER salirà quest'anno? ASTER potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di ASTER per un'analisi più approfondita.

Aggiornamenti importanti del settore di Aster (ASTER)

