Il prezzo in tempo reale di Aster oggi è 1.1431 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi ASTER a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di ASTER su MEXC ora.

Valore Aster (ASTER)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in ASTER:

$1.1399
$1.1399$1.1399
+1.77%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Aster (ASTER)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:23:30 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Aster (ASTER) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 1.0912
$ 1.0912$ 1.0912
Min sulle 24h
$ 1.1595
$ 1.1595$ 1.1595
Max sulle 24h

$ 1.0912
$ 1.0912$ 1.0912

$ 1.1595
$ 1.1595$ 1.1595

$ 2.419058923870731
$ 2.419058923870731$ 2.419058923870731

$ 0.08438718204444161
$ 0.08438718204444161$ 0.08438718204444161

+0.68%

+1.77%

-3.72%

-3.72%

Il prezzo in tempo reale di Aster (ASTER) è $ 1.1431. Nelle ultime 24 ore, ASTER ha oscillato tra un minimo di $ 1.0912 e un massimo di $ 1.1595, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di ASTER è $ 2.419058923870731, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.08438718204444161.

In termini di performance a breve termine, ASTER è variato del +0.68% nell'ultima ora, del +1.77% nelle 24 ore e del -3.72% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Aster (ASTER)

No.44

$ 2.31B
$ 2.31B$ 2.31B

$ 19.89M
$ 19.89M$ 19.89M

$ 9.14B
$ 9.14B$ 9.14B

2.02B
2.02B 2.02B

8,000,000,000
8,000,000,000 8,000,000,000

8,000,000,000
8,000,000,000 8,000,000,000

25.22%

0.06%

BSC

L'attuale capitalizzazione di mercato di Aster è $ 2.31B, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 19.89M. La fornitura circolante di ASTER è 2.02B, con una fornitura totale di 8000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 9.14B.

Cronologia dei prezzi di Aster (ASTER) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Aster per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.019825+1.77%
30 giorni$ -0.822-41.83%
60 giorni$ +0.8431+281.03%
90 giorni$ +0.8431+281.03%
Variazione del prezzo di Aster di oggi

Oggi, ASTER ha registrato una variazione di $ +0.019825 (+1.77%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Aster in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.822 (-41.83%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Aster in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, ASTER ha registrato una variazione di $ +0.8431 (+281.03%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Aster in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.8431 (+281.03%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Aster (ASTER)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Aster.

Che cos'è Aster (ASTER)

Aster è un exchange decentralizzato di nuova generazione dedicato ai contratti perpetui, progettato per tutti. A seguito della fusione di Astherus con APX Finance alla fine del 2024, questa nuova identità rappresenta molto più di un semplice cambiamento di nome. Stiamo rivoluzionando il modo in cui le persone fanno trading di contratti perpetui e utilizzano gli asset nel mondo decentralizzato.

Aster è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Aster in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di ASTER per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Aster sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Aster fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Aster (USD)

Quanto varrà Aster (ASTER) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Aster (ASTER) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Aster.

Controlla subito la previsione del prezzo di Aster!

Economia del token di Aster (ASTER)

Comprendere l'economia del token di Aster (ASTER) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token ASTER!

Come acquistare Aster (ASTER)

Stai cercando come acquistare Aster? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Aster su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

ASTER in valute locali

1 Aster (ASTER) in VND
30,080.6765
1 Aster (ASTER) in AUD
A$1.748943
1 Aster (ASTER) in GBP
0.857325
1 Aster (ASTER) in EUR
0.983066
1 Aster (ASTER) in USD
$1.1431
1 Aster (ASTER) in MYR
RM4.823882
1 Aster (ASTER) in TRY
47.941614
1 Aster (ASTER) in JPY
¥173.7512
1 Aster (ASTER) in ARS
ARS$1,703.573361
1 Aster (ASTER) in RUB
91.002191
1 Aster (ASTER) in INR
100.375611
1 Aster (ASTER) in IDR
Rp19,051.659046
1 Aster (ASTER) in PHP
67.157125
1 Aster (ASTER) in EGP
￡E.54.422991
1 Aster (ASTER) in BRL
R$6.149878
1 Aster (ASTER) in CAD
C$1.60034
1 Aster (ASTER) in BDT
139.68682
1 Aster (ASTER) in NGN
1,668.754535
1 Aster (ASTER) in COP
$4,430.609876
1 Aster (ASTER) in ZAR
R.19.729906
1 Aster (ASTER) in UAH
47.770149
1 Aster (ASTER) in TZS
T.Sh.2,843.529836
1 Aster (ASTER) in VES
Bs242.3372
1 Aster (ASTER) in CLP
$1,075.6571
1 Aster (ASTER) in PKR
Rs321.176807
1 Aster (ASTER) in KZT
615.55935
1 Aster (ASTER) in THB
฿37.322215
1 Aster (ASTER) in TWD
NT$35.253204
1 Aster (ASTER) in AED
د.إ4.195177
1 Aster (ASTER) in CHF
Fr0.903049
1 Aster (ASTER) in HKD
HK$8.870456
1 Aster (ASTER) in AMD
֏437.795869
1 Aster (ASTER) in MAD
.د.م10.539382
1 Aster (ASTER) in MXN
$21.090195
1 Aster (ASTER) in SAR
ريال4.286625
1 Aster (ASTER) in ETB
Br172.619531
1 Aster (ASTER) in KES
KSh147.677089
1 Aster (ASTER) in JOD
د.أ0.8104579
1 Aster (ASTER) in PLN
4.172315
1 Aster (ASTER) in RON
лв4.995347
1 Aster (ASTER) in SEK
kr10.74514
1 Aster (ASTER) in BGN
лв1.920408
1 Aster (ASTER) in HUF
Ft383.452895
1 Aster (ASTER) in CZK
23.902221
1 Aster (ASTER) in KWD
د.ك0.3497886
1 Aster (ASTER) in ILS
3.749368
1 Aster (ASTER) in BOB
Bs7.88739
1 Aster (ASTER) in AZN
1.94327
1 Aster (ASTER) in TJS
SM10.550813
1 Aster (ASTER) in GEL
3.097801
1 Aster (ASTER) in AOA
Kz1,048.714233
1 Aster (ASTER) in BHD
.د.ب0.4298056
1 Aster (ASTER) in BMD
$1.1431
1 Aster (ASTER) in DKK
kr7.338702
1 Aster (ASTER) in HNL
L29.880634
1 Aster (ASTER) in MUR
52.045343
1 Aster (ASTER) in NAD
$19.729906
1 Aster (ASTER) in NOK
kr11.442431
1 Aster (ASTER) in NZD
$1.977563
1 Aster (ASTER) in PAB
B/.1.1431
1 Aster (ASTER) in PGK
K4.812451
1 Aster (ASTER) in QAR
ر.ق4.160884
1 Aster (ASTER) in RSD
дин.115.384514
1 Aster (ASTER) in UZS
soʻm13,940.241672
1 Aster (ASTER) in ALL
L94.8773
1 Aster (ASTER) in ANG
ƒ2.046149
1 Aster (ASTER) in AWG
ƒ2.046149
1 Aster (ASTER) in BBD
$2.2862
1 Aster (ASTER) in BAM
KM1.920408
1 Aster (ASTER) in BIF
Fr3,371.0019
1 Aster (ASTER) in BND
$1.474599
1 Aster (ASTER) in BSD
$1.1431
1 Aster (ASTER) in JMD
$183.296085
1 Aster (ASTER) in KHR
4,609.264975
1 Aster (ASTER) in KMF
Fr484.6744
1 Aster (ASTER) in LAK
24,849.999503
1 Aster (ASTER) in LKR
රු347.125177
1 Aster (ASTER) in MDL
L19.421269
1 Aster (ASTER) in MGA
Ar5,172.390328
1 Aster (ASTER) in MOP
P9.1448
1 Aster (ASTER) in MVR
17.48943
1 Aster (ASTER) in MWK
MK1,984.547341
1 Aster (ASTER) in MZN
MT73.04409
1 Aster (ASTER) in NPR
रु160.479809
1 Aster (ASTER) in PYG
8,106.8652
1 Aster (ASTER) in RWF
Fr1,656.3519
1 Aster (ASTER) in SBD
$9.396282
1 Aster (ASTER) in SCR
15.980538
1 Aster (ASTER) in SRD
$45.369639
1 Aster (ASTER) in SVC
$9.990694
1 Aster (ASTER) in SZL
L19.764199
1 Aster (ASTER) in TMT
m4.012281
1 Aster (ASTER) in TND
د.ت3.3504261
1 Aster (ASTER) in TTD
$7.750218
1 Aster (ASTER) in UGX
Sh3,982.5604
1 Aster (ASTER) in XAF
Fr644.7084
1 Aster (ASTER) in XCD
$3.08637
1 Aster (ASTER) in XOF
Fr644.7084
1 Aster (ASTER) in XPF
Fr116.5962
1 Aster (ASTER) in BWP
P16.312037
1 Aster (ASTER) in BZD
$2.297631
1 Aster (ASTER) in CVE
$108.868844
1 Aster (ASTER) in DJF
Fr202.3287
1 Aster (ASTER) in DOP
$72.792608
1 Aster (ASTER) in DZD
د.ج148.797327
1 Aster (ASTER) in FJD
$2.594837
1 Aster (ASTER) in GNF
Fr9,939.2545
1 Aster (ASTER) in GTQ
Q8.744715
1 Aster (ASTER) in GYD
$239.13652
1 Aster (ASTER) in ISK
kr140.6013

Risorsa Aster

Per una comprensione più approfondita di Aster, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Sito ufficiale Aster
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Aster

Quanto vale oggi Aster (ASTER)?
Il prezzo in tempo reale di ASTER in USD è 1.1431 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da ASTER in USD?
Il prezzo attuale di ASTER in USD è $ 1.1431. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Aster?
La capitalizzazione di mercato per ASTER è $ 2.31B USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di ASTER?
La fornitura circolante di ASTER è 2.02B USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di ASTER?
ASTER ha raggiunto un prezzo ATH di 2.419058923870731 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di ASTER?
ASTER ha visto un prezzo ATL di 0.08438718204444161 USD.
Qual è il volume di trading di ASTER?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per ASTER è $ 19.89M USD.
ASTER salirà quest'anno?
ASTER potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di ASTER per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:23:30 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di Aster (ASTER)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
Vedi altro

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore ASTER in USD

Importo

ASTER
ASTER
USD
USD

1 ASTER = 1.1431 USD

Fai trading di ASTER

ASTER/USDC
$1.1426
$1.1426$1.1426
+2.00%
ASTER/USDT
$1.1399
$1.1399$1.1399
+1.74%

Unisciti a MEXC oggi stesso

-- di commissione spot maker, -- di commissione spot taker
-- di commissione futures maker, -- di commissione futures taker

