LiveArt è il protocollo RWAfi basato sull'intelligenza artificiale che sblocca il mercato da 10 trilioni di dollari di arte, orologi, automobili, vino e oggetti da collezione di qualità da investimento. Trasformando asset di prima qualità in strumenti finanziari liquidi e programmabili, LiveArt rende possibile il trading on-chain della ricchezza culturale. Con una pipeline di asset di oltre 200 milioni di dollari, oltre 13 milioni di portafogli connessi e una distribuzione su 17 catene, LiveArt fonde l'intelligenza artificiale, la liquidità DeFi e gli asset del mondo reale nella prima piattaforma in cui i capolavori diventano prodotti finanziari che possono generare rendimento e accessibili a livello globale.