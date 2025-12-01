Maggiori informazioni su ART
Economia del token di LiveArt (ART)
Economia del token e analisi del prezzo di LiveArt (ART)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per LiveArt (ART), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su LiveArt ART
LiveArt è il protocollo RWAfi basato sull'intelligenza artificiale che sblocca il mercato da 10 trilioni di dollari di arte, orologi, automobili, vino e oggetti da collezione di qualità da investimento. Trasformando asset di prima qualità in strumenti finanziari liquidi e programmabili, LiveArt rende possibile il trading on-chain della ricchezza culturale. Con una pipeline di asset di oltre 200 milioni di dollari, oltre 13 milioni di portafogli connessi e una distribuzione su 17 catene, LiveArt fonde l'intelligenza artificiale, la liquidità DeFi e gli asset del mondo reale nella prima piattaforma in cui i capolavori diventano prodotti finanziari che possono generare rendimento e accessibili a livello globale.
Economia del token di LiveArt (ART): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di LiveArt (ART) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token ART che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token ART possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di ART, esplora il prezzo in tempo reale del token ART!
Come acquistare ART
Vuoi aggiungere LiveArt (ART) al tuo portafoglio? MEXC supporta diversi metodi di acquisto di ART, tra cui carte di credito, bonifici bancari e trading peer-to-peer. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC rende l'acquisto di criptovalute facile e sicuro.
Cronologia dei prezzi di LiveArt (ART)
L'analisi della cronologia dei prezzi di ART aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di ART
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi ART? La nostra pagina di previsione dei prezzi di ART combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
Perché dovresti scegliere MEXC?
