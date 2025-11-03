Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: 24h alacsony $ 0 24h magas $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00132264 Legalacsonyabb ár $ 0 Árváltozás (1H) +1.55% Árváltozás (1D) -15.71% Árváltozás (7D) -10.50%

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)WAKEAI legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WAKEAI valaha volt legmagasabb ára $ 0.00132264, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WAKEAI változása a következő volt: +1.55% az elmúlt órában, -15.71% az elmúlt 24 órában, és -10.50% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) piaci információk

Piaci érték $ 299.41K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 460.63K Forgalomban lévő készlet 650.00M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0

A(z) Wakehacker by Virtuals jelenlegi piaci plafonja $ 299.41K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WAKEAI keringésben lévő tokenszáma 650.00M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 460.63K.