A(z) élő Wakehacker by Virtuals ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) WAKEAI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) WAKEAI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: WAKEAI

WAKEAI árinformációk

Mi a(z) WAKEAI

WAKEAI fehér könyv

WAKEAI hivatalos webhely

WAKEAI tokenomikai adatai

WAKEAI árelőrejelzés

Wakehacker by Virtuals Ár (WAKEAI)

1 WAKEAI-USD élő ár:

$0.00046063
$0.00046063$0.00046063
-15.70%1D
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
USD
Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:58:31 (UTC+8)

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00132264
$ 0.00132264$ 0.00132264

$ 0
$ 0$ 0

+1.55%

-15.71%

-10.50%

-10.50%

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)WAKEAI legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WAKEAI valaha volt legmagasabb ára $ 0.00132264, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WAKEAI változása a következő volt: +1.55% az elmúlt órában, -15.71% az elmúlt 24 órában, és -10.50% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) piaci információk

$ 299.41K
$ 299.41K$ 299.41K

--
----

$ 460.63K
$ 460.63K$ 460.63K

650.00M
650.00M 650.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Wakehacker by Virtuals jelenlegi piaci plafonja $ 299.41K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WAKEAI keringésben lévő tokenszáma 650.00M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 460.63K.

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) árelőzmények USD

A(z) Wakehacker by VirtualsUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Wakehacker by Virtuals USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Wakehacker by Virtuals USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Wakehacker by Virtuals USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-15.71%
30 nap$ 0+6.87%
60 nap$ 0-1.44%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Wakehacker by Virtuals (WAKEAI)

wakehacker is an autonomous AI agent providing continuous smart contract security analysis across major EVM chains. It operates 24/7 without human intervention, automatically scanning newly deployed contracts and identifying vulnerabilities in real-time.

Core Functionality:

Built on the proven Wake Framework that secures $2B+ TVL across protocols like Lido, Safe, and Axelar, wakehacker enhances this established security engine with autonomous AI capabilities. The system detects reentrancy attacks, integer overflows, access control issues, and logic errors, categorizing findings by severity levels.

Service Model:

Basic vulnerability alerts are publicly accessible, while detailed technical analysis and comprehensive audit reports require $WAKEAI token access. This dual-tier approach provides broad ecosystem coverage while creating utility-driven token demand through actual service usage.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ.

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) Erőforrás

Wakehacker by Virtuals árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Wakehacker by Virtuals rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Wakehacker by Virtuals árelőrejelzését most!

WAKEAI helyi valutákra

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) WAKEAI token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Wakehacker by Virtuals (WAKEAI)

Mennyit ér ma a(z) Wakehacker by Virtuals (WAKEAI)?
A(z) élő WAKEAI ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) WAKEAI ára a(z) USD esetében?
A(z) WAKEAI jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Wakehacker by Virtuals piaci plafonja?
A(z) WAKEAI piaci plafonja $ 299.41K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) WAKEAI keringésben lévő tokenszáma?
A(z) WAKEAI keringésben lévő tokenszáma 650.00M USD.
Mi volt a(z) WAKEAI mindenkori legmagasabb ára?
A(z) WAKEAI mindenkori legmagasabb ára 0.00132264 USD.
Mi volt a(z) WAKEAI mindenkori legmagasabb ár?
A(z) WAKEAI mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) WAKEAI kereskedési volumene?
A(z) WAKEAI élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) WAKEAI ára emelkedni fog idén?
A(z) WAKEAI a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) WAKEAI árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:58:31 (UTC+8)

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

