A(z) élő Jump Tom ár ma 0.0000001188 USD. Kövesd nyomon a(z) JUMP USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) JUMP ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: JUMP

JUMP árinformációk

Mi a(z) JUMP

JUMP hivatalos webhely

JUMP tokenomikai adatai

JUMP árelőrejelzés

JUMP előzmények

JUMP Vásárlási útmutató

JUMP-fiat valutaváltó

JUMP spot

Jump Tom Logó

Jump Tom árfolyam(JUMP)

1 JUMP-USD élő ár:

$0.0000001212
$0.0000001212$0.0000001212
+1.00%1D
USD
Jump Tom (JUMP) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 14:31:44 (UTC+8)

Jump Tom (JUMP) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.0000001002
$ 0.0000001002$ 0.0000001002
24h alacsony
$ 0.0000002806
$ 0.0000002806$ 0.0000002806
24h magas

$ 0.0000001002
$ 0.0000001002$ 0.0000001002

$ 0.0000002806
$ 0.0000002806$ 0.0000002806

--
----

--
----

-15.15%

+1.00%

-99.38%

-99.38%

Jump Tom (JUMP) valós idejű ár: $ 0.0000001188. Az elmúlt 24 órában, a(z)JUMP legalacsonyabb ára $ 0.0000001002, legmagasabb ára pedig $ 0.0000002806 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) JUMP valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) JUMP változása a következő volt: -15.15% az elmúlt órában, +1.00% az elmúlt 24 órában, és -99.38% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Jump Tom (JUMP) piaci információk

--
----

$ 418.48K
$ 418.48K$ 418.48K

$ 118.80
$ 118.80$ 118.80

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

A(z) Jump Tom jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 418.48K. A(z) JUMP keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 118.80.

Jump Tom (JUMP) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Jump Tom mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.0000000012+1.00%
30 nap$ -0.0009998812-99.99%
60 nap$ -0.0009998812-99.99%
90 nap$ -0.0009998812-99.99%
Jump Tom árváltozása ma

A mai napon a(z) JUMP ára $ +0.0000000012 (+1.00%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Jump Tom 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.0009998812 (-99.99%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Jump Tom 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) JUMP ára $ -0.0009998812 (-99.99%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Jump Tom 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.0009998812 (-99.99%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Jump Tom (JUMP) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Jump Tom árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Jump Tom (JUMP)

Jump Tom is an innovative blockchain game that blends classic jumping mechanics with a Web3 economic model, deployed on the BNB Chain ecosystem. Inspired by the globally viral "Jump Jump", it enhances gameplay with AI-optimized controls and introduces decentralized PVP competition + dual-track incentives, redefining the boundaries of "Play-to-Earn."

Jump Tom elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Jump Tom befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd JUMP a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Jump Tom a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Jump Tom vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Jump Tom árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Jump Tom (JUMP) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Jump Tom (JUMP) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Jump Tom rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Jump Tom árelőrejelzését most!

Jump Tom (JUMP) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Jump Tom (JUMP) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) JUMP token kapcsán!

Hogyan vásárolj Jump Tom (JUMP)

A következőt szeretnél vásárolni: Jump Tom? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Jump Tom eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

JUMP helyi valutákra

Jump Tom Forrás

A(z) Jump Tom alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos Jump Tom Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Jump Tom

Mennyit ér ma a(z) Jump Tom (JUMP)?
A(z) élő JUMP ár a(z) USD esetében 0.0000001188 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) JUMP ára a(z) USD esetében?
A(z) JUMP jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.0000001188. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Jump Tom piaci plafonja?
A(z) JUMP piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) JUMP keringésben lévő tokenszáma?
A(z) JUMP keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) JUMP mindenkori legmagasabb ára?
A(z) JUMP mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) JUMP mindenkori legmagasabb ár?
A(z) JUMP mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) JUMP kereskedési volumene?
A(z) JUMP élő 24 órás kereskedési volumene $ 418.48K USD.
A(z) JUMP ára emelkedni fog idén?
A(z) JUMP a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) JUMP árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 14:31:44 (UTC+8)

Jump Tom (JUMP) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

JUMP-USD kalkulátor

Összeg

JUMP
JUMP
USD
USD

1 JUMP = 0.000000 USD

JUMP kereskedés

JUMP/USDT
$0.0000001212
$0.0000001212$0.0000001212
+1.00%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

