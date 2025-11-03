Tokenize Xchange (TKX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 2.04 $ 2.04 $ 2.04 24h alacsony $ 2.11 $ 2.11 $ 2.11 24h magas 24h alacsony $ 2.04$ 2.04 $ 2.04 24h magas $ 2.11$ 2.11 $ 2.11 Minden idők csúcspontja $ 50.43$ 50.43 $ 50.43 Legalacsonyabb ár $ 0.111255$ 0.111255 $ 0.111255 Árváltozás (1H) -0.28% Árváltozás (1D) -2.41% Árváltozás (7D) -7.43% Árváltozás (7D) -7.43%

Tokenize Xchange (TKX) valós idejű ár: $2.05. Az elmúlt 24 órában, a(z)TKX legalacsonyabb ára $ 2.04, legmagasabb ára pedig $ 2.11 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TKX valaha volt legmagasabb ára $ 50.43, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.111255 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TKX változása a következő volt: -0.28% az elmúlt órában, -2.41% az elmúlt 24 órában, és -7.43% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Tokenize Xchange (TKX) piaci információk

Piaci érték $ 163.67M$ 163.67M $ 163.67M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 204.60M$ 204.60M $ 204.60M Forgalomban lévő készlet 80.00M 80.00M 80.00M Teljes tokenszám 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A(z) Tokenize Xchange jelenlegi piaci plafonja $ 163.67M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) TKX keringésben lévő tokenszáma 80.00M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 204.60M.