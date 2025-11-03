TőzsdeDEX+
Blue Chip Blitz
A(z) élő Tokenize Xchange ár ma 2.05 USD. Kövesd nyomon a(z) TKX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) TKX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Tokenize Xchange ár ma 2.05 USD. Kövesd nyomon a(z) TKX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) TKX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: TKX

TKX árinformációk

Mi a(z) TKX

TKX fehér könyv

TKX hivatalos webhely

TKX tokenomikai adatai

TKX árelőrejelzés

Tokenize Xchange Logó

Tokenize Xchange Ár (TKX)

Nem listázott

1 TKX-USD élő ár:

$2.04
$2.04$2.04
-2.40%1D
mexc
USD
Tokenize Xchange (TKX) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:46:04 (UTC+8)

Tokenize Xchange (TKX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 2.04
$ 2.04$ 2.04
24h alacsony
$ 2.11
$ 2.11$ 2.11
24h magas

$ 2.04
$ 2.04$ 2.04

$ 2.11
$ 2.11$ 2.11

$ 50.43
$ 50.43$ 50.43

$ 0.111255
$ 0.111255$ 0.111255

-0.28%

-2.41%

-7.43%

-7.43%

Tokenize Xchange (TKX) valós idejű ár: $2.05. Az elmúlt 24 órában, a(z)TKX legalacsonyabb ára $ 2.04, legmagasabb ára pedig $ 2.11 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TKX valaha volt legmagasabb ára $ 50.43, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.111255 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TKX változása a következő volt: -0.28% az elmúlt órában, -2.41% az elmúlt 24 órában, és -7.43% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Tokenize Xchange (TKX) piaci információk

$ 163.67M
$ 163.67M$ 163.67M

--
----

$ 204.60M
$ 204.60M$ 204.60M

80.00M
80.00M 80.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

A(z) Tokenize Xchange jelenlegi piaci plafonja $ 163.67M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) TKX keringésben lévő tokenszáma 80.00M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 204.60M.

Tokenize Xchange (TKX) árelőzmények USD

A(z) Tokenize XchangeUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.050606110136008.
A(z) Tokenize Xchange USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.2809955500.
A(z) Tokenize Xchange USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -1.2231284000.
A(z) Tokenize Xchange USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -3.050024111479216.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.050606110136008-2.41%
30 nap$ -0.2809955500-13.70%
60 nap$ -1.2231284000-59.66%
90 nap$ -3.050024111479216-59.80%

Mi a(z) Tokenize Xchange (TKX)

Tokenize Xchange is a fully integrated cryptocurrency exchange that offers both individuals and institutional investors a frictionless and un-sophisticated user experience. The platform will serve as not only a financial tool but also as an educational and communal instrument in proliferating the values and ideas that the blockchain has to offer. The TKX token can be used to pay transaction fees for any trades on the platform, doing so will allow for significant reductions in the fees.

The TKX token is an ERC20 token based on the Ethereum blockchain.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Tokenize Xchange árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Tokenize Xchange (TKX) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Tokenize Xchange (TKX) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Tokenize Xchange rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Tokenize Xchange árelőrejelzését most!

TKX helyi valutákra

Tokenize Xchange (TKX) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Tokenize Xchange (TKX) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) TKX token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Tokenize Xchange (TKX)

Mennyit ér ma a(z) Tokenize Xchange (TKX)?
A(z) élő TKX ár a(z) USD esetében 2.05 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) TKX ára a(z) USD esetében?
A(z) TKX jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 2.05. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Tokenize Xchange piaci plafonja?
A(z) TKX piaci plafonja $ 163.67M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) TKX keringésben lévő tokenszáma?
A(z) TKX keringésben lévő tokenszáma 80.00M USD.
Mi volt a(z) TKX mindenkori legmagasabb ára?
A(z) TKX mindenkori legmagasabb ára 50.43 USD.
Mi volt a(z) TKX mindenkori legmagasabb ár?
A(z) TKX mindenkori legalacsonyabb ára 0.111255 USD.
Mekkora a(z) TKX kereskedési volumene?
A(z) TKX élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) TKX ára emelkedni fog idén?
A(z) TKX a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) TKX árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Tokenize Xchange (TKX) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

