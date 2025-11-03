Omnipair (OMFG) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: 24h alacsony $ 0.499397 24h magas $ 0.556626 Minden idők csúcspontja $ 1.86 Legalacsonyabb ár $ 0.335642 Árváltozás (1H) -1.06% Árváltozás (1D) -1.66% Árváltozás (7D) -20.68%

Omnipair (OMFG) valós idejű ár: $0.516221. Az elmúlt 24 órában, a(z)OMFG legalacsonyabb ára $ 0.499397, legmagasabb ára pedig $ 0.556626 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) OMFG valaha volt legmagasabb ára $ 1.86, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.335642 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) OMFG változása a következő volt: -1.06% az elmúlt órában, -1.66% az elmúlt 24 órában, és -20.68% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Omnipair (OMFG) piaci információk

Piaci érték $ 6.22M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 6.22M Forgalomban lévő készlet 12.00M Teljes tokenszám 11,999,979.300134

A(z) Omnipair jelenlegi piaci plafonja $ 6.22M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) OMFG keringésben lévő tokenszáma 12.00M, és a teljes tokenszám 11999979.300134. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 6.22M.