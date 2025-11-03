Exit Liquidity (RETAIL) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00168409$ 0.00168409 $ 0.00168409 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) +1.45% Árváltozás (7D) +8.60% Árváltozás (7D) +8.60%

Exit Liquidity (RETAIL) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)RETAIL legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) RETAIL valaha volt legmagasabb ára $ 0.00168409, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) RETAIL változása a következő volt: -- az elmúlt órában, +1.45% az elmúlt 24 órában, és +8.60% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Exit Liquidity (RETAIL) piaci információk

Piaci érték $ 910.76K$ 910.76K $ 910.76K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 910.76K$ 910.76K $ 910.76K Forgalomban lévő készlet 999.99M 999.99M 999.99M Teljes tokenszám 999,992,863.526202 999,992,863.526202 999,992,863.526202

A(z) Exit Liquidity jelenlegi piaci plafonja $ 910.76K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) RETAIL keringésben lévő tokenszáma 999.99M, és a teljes tokenszám 999992863.526202. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 910.76K.