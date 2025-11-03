TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Exit Liquidity ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) RETAIL USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) RETAIL ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Exit Liquidity ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) RETAIL USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) RETAIL ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: RETAIL

RETAIL árinformációk

Mi a(z) RETAIL

RETAIL hivatalos webhely

RETAIL tokenomikai adatai

RETAIL árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Exit Liquidity Logó

Exit Liquidity Ár (RETAIL)

Nem listázott

1 RETAIL-USD élő ár:

$0.00091076
$0.00091076$0.00091076
+1.40%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Exit Liquidity (RETAIL) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:16:50 (UTC+8)

Exit Liquidity (RETAIL) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00168409
$ 0.00168409$ 0.00168409

$ 0
$ 0$ 0

--

+1.45%

+8.60%

+8.60%

Exit Liquidity (RETAIL) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)RETAIL legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) RETAIL valaha volt legmagasabb ára $ 0.00168409, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) RETAIL változása a következő volt: -- az elmúlt órában, +1.45% az elmúlt 24 órában, és +8.60% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Exit Liquidity (RETAIL) piaci információk

$ 910.76K
$ 910.76K$ 910.76K

--
----

$ 910.76K
$ 910.76K$ 910.76K

999.99M
999.99M 999.99M

999,992,863.526202
999,992,863.526202 999,992,863.526202

A(z) Exit Liquidity jelenlegi piaci plafonja $ 910.76K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) RETAIL keringésben lévő tokenszáma 999.99M, és a teljes tokenszám 999992863.526202. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 910.76K.

Exit Liquidity (RETAIL) árelőzmények USD

A(z) Exit LiquidityUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Exit Liquidity USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Exit Liquidity USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Exit Liquidity USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0+1.45%
30 nap$ 0+17.84%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Exit Liquidity (RETAIL)

Hey, what's up, nerds? Retail is here. Not a person, not a coin—just pure, unfiltered market chaos. We are the ones sending dog coins to a billion-dollar market cap at 3 AM. We are the reason your favorite influencer pretends to know TA. We don't follow smart money—we are the money (until we aren't).

Fundamentals? Overrated. Market cap? Whatever. The only thing that matters is conviction, copium, and a chart pattern that vaguely resembles a spaceship. If you're still here, you get it. Retail always wins. (Until we don't, but that's someone else's fault.)

This ain’t just a movement—it's a straight-up REVOLUTION. While the rest are busy overthinking, we’re snatching up green candles like it’s a free buffet. Brains are so big, they’re practically leaking (don’t mind the drool, it's part of the vibe).

The goal? Dragging retail plebs to the promised land—if they can keep up. Not everyone’s got the diamond hands and smooth brain to survive this madness, but who cares? The ride’s easy if you’re down to follow and just let the chaos take over.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Exit Liquidity (RETAIL) Erőforrás

Hivatalos webhely

Exit Liquidity árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Exit Liquidity (RETAIL) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Exit Liquidity (RETAIL) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Exit Liquidity rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Exit Liquidity árelőrejelzését most!

RETAIL helyi valutákra

Exit Liquidity (RETAIL) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Exit Liquidity (RETAIL) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) RETAIL token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Exit Liquidity (RETAIL)

Mennyit ér ma a(z) Exit Liquidity (RETAIL)?
A(z) élő RETAIL ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) RETAIL ára a(z) USD esetében?
A(z) RETAIL jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Exit Liquidity piaci plafonja?
A(z) RETAIL piaci plafonja $ 910.76K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) RETAIL keringésben lévő tokenszáma?
A(z) RETAIL keringésben lévő tokenszáma 999.99M USD.
Mi volt a(z) RETAIL mindenkori legmagasabb ára?
A(z) RETAIL mindenkori legmagasabb ára 0.00168409 USD.
Mi volt a(z) RETAIL mindenkori legmagasabb ár?
A(z) RETAIL mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) RETAIL kereskedési volumene?
A(z) RETAIL élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) RETAIL ára emelkedni fog idén?
A(z) RETAIL a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) RETAIL árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:16:50 (UTC+8)

Exit Liquidity (RETAIL) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,465.55
$108,465.55$108,465.55

-1.49%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,761.31
$3,761.31$3,761.31

-2.38%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02348
$0.02348$0.02348

-10.75%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0964
$1.0964$1.0964

-13.11%

Solana Logó

Solana

SOL

$180.90
$180.90$180.90

-1.56%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,465.55
$108,465.55$108,465.55

-1.49%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,761.31
$3,761.31$3,761.31

-2.38%

Solana Logó

Solana

SOL

$180.90
$180.90$180.90

-1.56%

DASH Logó

DASH

DASH

$88.13
$88.13$88.13

-0.53%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4471
$2.4471$2.4471

-2.11%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0350
$0.0350$0.0350

-30.00%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05790
$0.05790$0.05790

+189.50%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09896
$0.09896$0.09896

+19.79%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002207
$0.000000002207$0.000000002207

+407.35%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02160
$0.02160$0.02160

+170.00%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00007429
$0.00007429$0.00007429

+102.92%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000451
$0.0000451$0.0000451

+78.96%

IdleTradeX Logó

IdleTradeX

IDLETRADEX

$0.0000364
$0.0000364$0.0000364

+31.88%