Vásárolj kriptót
A(z) élő Daystarter ár ma 0.13151 USD. Kövesd nyomon a(z) DST USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) DST ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: DST

DST árinformációk

Mi a(z) DST

DST fehér könyv

DST hivatalos webhely

DST tokenomikai adatai

DST árelőrejelzés

DST előzmények

DST Vásárlási útmutató

DST-fiat valutaváltó

DST spot

Daystarter Logó

Daystarter árfolyam(DST)

1 DST-USD élő ár:

$0.13135
$0.13135$0.13135
-0.22%1D
USD
Daystarter (DST) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:54:42 (UTC+8)

Daystarter (DST) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.13051
$ 0.13051$ 0.13051
24h alacsony
$ 0.13192
$ 0.13192$ 0.13192
24h magas

$ 0.13051
$ 0.13051$ 0.13051

$ 0.13192
$ 0.13192$ 0.13192

$ 9.000678643817682
$ 9.000678643817682$ 9.000678643817682

$ 0.000580213942630201
$ 0.000580213942630201$ 0.000580213942630201

+0.06%

-0.22%

-15.50%

-15.50%

Daystarter (DST) valós idejű ár: $ 0.13151. Az elmúlt 24 órában, a(z)DST legalacsonyabb ára $ 0.13051, legmagasabb ára pedig $ 0.13192 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DST valaha volt legmagasabb ára $ 9.000678643817682, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.000580213942630201 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DST változása a következő volt: +0.06% az elmúlt órában, -0.22% az elmúlt 24 órában, és -15.50% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Daystarter (DST) piaci információk

No.3911

--
----

$ 64.86K
$ 64.86K$ 64.86K

$ 131.51M
$ 131.51M$ 131.51M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

A(z) Daystarter jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 64.86K. A(z) DST keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 131.51M.

Daystarter (DST) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Daystarter mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0002896-0.22%
30 nap$ -0.01571-10.68%
60 nap$ -0.00813-5.83%
90 nap$ +0.00609+4.85%
Daystarter árváltozása ma

A mai napon a(z) DST ára $ -0.0002896 (-0.22%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Daystarter 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.01571 (-10.68%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Daystarter 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) DST ára $ -0.00813 (-5.83%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Daystarter 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.00609 (+4.85%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Daystarter (DST) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Daystarter árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Daystarter (DST)

DAYSTARTER is a Web3 lifestyle platform that gamifies daily routines and delivers personalized astrology-based content. Built to bridge the gap between everyday habits and digital assets, DAYSTARTER rewards users with points for their engagement in the mobile app — which can be converted into $DST tokens through the DAYSTARTER Web portal.

Daystarter elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Daystarter befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd DST a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Daystarter a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Daystarter vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Daystarter árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Daystarter (DST) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Daystarter (DST) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Daystarter rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Daystarter árelőrejelzését most!

Daystarter (DST) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Daystarter (DST) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) DST token kapcsán!

Hogyan vásárolj Daystarter (DST)

A következőt szeretnél vásárolni: Daystarter? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Daystarter eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

DST helyi valutákra

Daystarter Forrás

A(z) Daystarter alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Daystarter Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Daystarter

Mennyit ér ma a(z) Daystarter (DST)?
A(z) élő DST ár a(z) USD esetében 0.13151 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) DST ára a(z) USD esetében?
A(z) DST jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.13151. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Daystarter piaci plafonja?
A(z) DST piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) DST keringésben lévő tokenszáma?
A(z) DST keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) DST mindenkori legmagasabb ára?
A(z) DST mindenkori legmagasabb ára 9.000678643817682 USD.
Mi volt a(z) DST mindenkori legmagasabb ár?
A(z) DST mindenkori legalacsonyabb ára 0.000580213942630201 USD.
Mekkora a(z) DST kereskedési volumene?
A(z) DST élő 24 órás kereskedési volumene $ 64.86K USD.
A(z) DST ára emelkedni fog idén?
A(z) DST a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) DST árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:54:42 (UTC+8)

Daystarter (DST) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

