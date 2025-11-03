Exit Liquidity (RETAIL) árelőrejelzés (USD)

A(z) Exit Liquidity árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) RETAIL a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Exit Liquidity árelőrejelzése 2025-2050 USD Exit Liquidity (RETAIL) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) Exit Liquidity ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.000842. Exit Liquidity (RETAIL) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) Exit Liquidity ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.000884. Exit Liquidity (RETAIL) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) RETAIL 2027-re jelzett ára $ 0.000928 10.25% növekedési aránnyal. Exit Liquidity (RETAIL) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) RETAIL 2028-ra jelzett ára $ 0.000974 15.76% növekedési aránnyal. Exit Liquidity (RETAIL) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) RETAIL 2029-es célára $ 0.001023 21.55% növekedési aránnyal. Exit Liquidity (RETAIL) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) RETAIL 2030-as célára $ 0.001074 27.63% növekedési aránnyal. Exit Liquidity (RETAIL) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) Exit Liquidity ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.001750. Exit Liquidity (RETAIL) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) Exit Liquidity ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.002851. Év Ár Növekedés 2025 $ 0.000842 0.00%

2026 $ 0.000884 5.00%

2027 $ 0.000928 10.25%

2028 $ 0.000974 15.76%

2029 $ 0.001023 21.55%

2030 $ 0.001074 27.63%

2031 $ 0.001128 34.01%

2032 $ 0.001185 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 0.001244 47.75%

2034 $ 0.001306 55.13%

2035 $ 0.001371 62.89%

2036 $ 0.001440 71.03%

2037 $ 0.001512 79.59%

2038 $ 0.001588 88.56%

2039 $ 0.001667 97.99%

2040 $ 0.001750 107.89% A(z) Exit Liquidity rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 0.000842 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 0.000842 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 0.000843 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 0.000845 0.41% Exit Liquidity (RETAIL) árelőrejelzése ma A(z) RETAIL előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.000842 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. Exit Liquidity (RETAIL) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) RETAIL árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0.000842 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. Exit Liquidity (RETAIL) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) RETAIL árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0.000843 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. Exit Liquidity (RETAIL) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) RETAIL előrejelzett ára $0.000845 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Exit Liquidity árstatisztikák Jelenlegi ár ---- -- Árváltozás (24 óra) -- Piaci plafon $ 842.30K$ 842.30K $ 842.30K Forgalomban lévő készlet 999.99M 999.99M 999.99M Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- A legfrissebb RETAIL ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) RETAIL 999.99M keringésben lévő tokenszámmal és $ 842.30K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő RETAIL ár megtekintése

Exit Liquidity Korábbi ár A(z) Exit Liquidity élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Exit Liquidity jelenlegi ára 0.000842USD. A(z) Exit Liquidity (RETAIL) forgalomban lévő kínálata 999.99M RETAIL , így piaci kapitalizációja $842,296 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -7.10% $ 0 $ 0.000913 $ 0.000838

7 nap 1.75% $ 0.000014 $ 0.000984 $ 0.000729

30 nap 9.64% $ 0.000081 $ 0.000984 $ 0.000729 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Exit Liquidity árfolyama $0 értékben változott, ami -7.10% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Exit Liquidity legmagasabb kereskedési értéke $0.000984 , míg a legalacsonyabb $0.000729 volt. Az árváltozás mértéke 1.75% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) RETAIL további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Exit Liquidity 9.64% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $0.000081 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) RETAIL esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Exit Liquidity (RETAIL) árelőrejelzési modul? A(z) Exit Liquidity árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) RETAIL lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Exit Liquidity következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) RETAIL tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Exit Liquidity árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) RETAIL jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) RETAIL lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Exit Liquidity jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) RETAIL árelőrejelzés?

RETAIL Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK): Érdemes most befektetni a következőbe: RETAIL? Az előrejelzéseid szerint a(z) RETAIL -- árat érhet el ekkorra: undefined , így megfontolásra érdemes token. Mi a(z) RETAIL árelőrejelzése a következő hónapra? A(z) Exit Liquidity (RETAIL) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett RETAIL ár -- összeget érhet el ekkor: undefined . Mennyibe fog kerülni 1 RETAIL 2026-ban? 1 Exit Liquidity (RETAIL) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) RETAIL 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: -- . Mi a(z) RETAIL előre jelzett ára 2027-ben? A(z) Exit Liquidity (RETAIL) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 RETAIL 2027-ig. Mi a(z) RETAIL becsült árcélja 2028-ban? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Exit Liquidity (RETAIL) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban. Mi a(z) RETAIL becsült árcélja 2029-ben? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Exit Liquidity (RETAIL) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben. Mennyibe fog kerülni 1 RETAIL 2030-ban? 1 Exit Liquidity (RETAIL) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) RETAIL 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: -- . Mi a(z) RETAIL árelőrejelzése 2040-re? A(z) Exit Liquidity (RETAIL) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 RETAIL 2040-ig. Regisztráljon most