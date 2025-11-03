Dvision Network (DVI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00519359 $ 0.00519359 $ 0.00519359 24h alacsony $ 0.00698262 $ 0.00698262 $ 0.00698262 24h magas 24h alacsony $ 0.00519359$ 0.00519359 $ 0.00519359 24h magas $ 0.00698262$ 0.00698262 $ 0.00698262 Minden idők csúcspontja $ 3.05$ 3.05 $ 3.05 Legalacsonyabb ár $ 0.00415325$ 0.00415325 $ 0.00415325 Árváltozás (1H) -4.44% Árváltozás (1D) -19.59% Árváltozás (7D) +13.07% Árváltozás (7D) +13.07%

Dvision Network (DVI) valós idejű ár: $0.00520355. Az elmúlt 24 órában, a(z)DVI legalacsonyabb ára $ 0.00519359, legmagasabb ára pedig $ 0.00698262 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DVI valaha volt legmagasabb ára $ 3.05, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00415325 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DVI változása a következő volt: -4.44% az elmúlt órában, -19.59% az elmúlt 24 órában, és +13.07% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Dvision Network (DVI) piaci információk

Piaci érték $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 5.35M$ 5.35M $ 5.35M Forgalomban lévő készlet 246.77M 246.77M 246.77M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Dvision Network jelenlegi piaci plafonja $ 1.32M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DVI keringésben lévő tokenszáma 246.77M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 5.35M.