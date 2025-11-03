TőzsdeDEX+
A(z) élő Dvision Network ár ma 0.00520355 USD. Kövesd nyomon a(z) DVI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) DVI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: DVI

DVI árinformációk

Mi a(z) DVI

DVI hivatalos webhely

DVI tokenomikai adatai

DVI árelőrejelzés

Dvision Network Logó

Dvision Network Ár (DVI)

Nem listázott

1 DVI-USD élő ár:

$0.0053471
$0.0053471
-18.60%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Dvision Network (DVI) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:13:36 (UTC+8)

Dvision Network (DVI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00519359
$ 0.00519359
24h alacsony
$ 0.00698262
$ 0.00698262
24h magas

$ 0.00519359
$ 0.00519359

$ 0.00698262
$ 0.00698262

$ 3.05
$ 3.05

$ 0.00415325
$ 0.00415325

-4.44%

-19.59%

+13.07%

+13.07%

Dvision Network (DVI) valós idejű ár: $0.00520355. Az elmúlt 24 órában, a(z)DVI legalacsonyabb ára $ 0.00519359, legmagasabb ára pedig $ 0.00698262 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DVI valaha volt legmagasabb ára $ 3.05, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00415325 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DVI változása a következő volt: -4.44% az elmúlt órában, -19.59% az elmúlt 24 órában, és +13.07% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Dvision Network (DVI) piaci információk

$ 1.32M
$ 1.32M

--
--

$ 5.35M
$ 5.35M

246.77M
246.77M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

A(z) Dvision Network jelenlegi piaci plafonja $ 1.32M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DVI keringésben lévő tokenszáma 246.77M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 5.35M.

Dvision Network (DVI) árelőzmények USD

A(z) Dvision NetworkUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.001268024293807064.
A(z) Dvision Network USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0004653217.
A(z) Dvision Network USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0015304389.
A(z) Dvision Network USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.003810041798602888.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.001268024293807064-19.59%
30 nap$ -0.0004653217-8.94%
60 nap$ -0.0015304389-29.41%
90 nap$ -0.003810041798602888-42.26%

Mi a(z) Dvision Network (DVI)

Dvision Network is essentially a blockchain-based VR content ecosystem, which also powers the NFT marketplace within virtual reality. Dvision Network presents a new virtual reality world, where humanity can lead an affluent life, at the very center of the ICT based fourth industrial revolution. In fact, to be more precise, Dvision has 3 important platform pillars, which can be explained briefly as an NFT marketplace (VR-Market), where you can also create and trade unique items; Tailored Virtual Reality (VR-Space), where you can customize and acquire the virtual space; Collection of VR-Spaces (VR-City), it’s a public VR world, where you can enjoy the metaverse with other users.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Dvision Network (DVI) Erőforrás

Hivatalos webhely

Dvision Network árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Dvision Network (DVI) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Dvision Network (DVI) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Dvision Network rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Dvision Network árelőrejelzését most!

DVI helyi valutákra

Dvision Network (DVI) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Dvision Network (DVI) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) DVI token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Dvision Network (DVI)

Mennyit ér ma a(z) Dvision Network (DVI)?
A(z) élő DVI ár a(z) USD esetében 0.00520355 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) DVI ára a(z) USD esetében?
A(z) DVI jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00520355. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Dvision Network piaci plafonja?
A(z) DVI piaci plafonja $ 1.32M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) DVI keringésben lévő tokenszáma?
A(z) DVI keringésben lévő tokenszáma 246.77M USD.
Mi volt a(z) DVI mindenkori legmagasabb ára?
A(z) DVI mindenkori legmagasabb ára 3.05 USD.
Mi volt a(z) DVI mindenkori legmagasabb ár?
A(z) DVI mindenkori legalacsonyabb ára 0.00415325 USD.
Mekkora a(z) DVI kereskedési volumene?
A(z) DVI élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) DVI ára emelkedni fog idén?
A(z) DVI a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) DVI árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:13:36 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

