A(z) Dvision Network árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) DVI a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Dvision Network árfolyam előrejelzés
Utolsó frissítés: 2025-11-03 19:37:02 (UTC+8)

Dvision Network árelőrejelzése 2025-2050 USD

Dvision Network (DVI) árelőrejelzés 2025-ben (idén)

Az előrejelzésed alapján a(z) Dvision Network ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.005067.

Dvision Network (DVI) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre)

Az előrejelzésed alapján a(z) Dvision Network ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.005321.

Dvision Network (DVI) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) DVI 2027-re jelzett ára $ 0.005587 10.25% növekedési aránnyal.

Dvision Network (DVI) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) DVI 2028-ra jelzett ára $ 0.005866 15.76% növekedési aránnyal.

Dvision Network (DVI) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) DVI 2029-es célára $ 0.006160 21.55% növekedési aránnyal.

Dvision Network (DVI) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) DVI 2030-as célára $ 0.006468 27.63% növekedési aránnyal.

Dvision Network (DVI) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva)

A(z) Dvision Network ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.010535.

Dvision Network (DVI) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva)

A(z) Dvision Network ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.017161.

  • 2025
    $ 0.005067
    0.00%
  • 2026
    $ 0.005321
    5.00%
  • 2027
    $ 0.005587
    10.25%
  • 2028
    $ 0.005866
    15.76%
  • 2029
    $ 0.006160
    21.55%
  • 2030
    $ 0.006468
    27.63%
  • 2031
    $ 0.006791
    34.01%
  • 2032
    $ 0.007131
    40.71%
  • 2033
    $ 0.007487
    47.75%
  • 2034
    $ 0.007862
    55.13%
  • 2035
    $ 0.008255
    62.89%
  • 2036
    $ 0.008667
    71.03%
  • 2037
    $ 0.009101
    79.59%
  • 2038
    $ 0.009556
    88.56%
  • 2039
    $ 0.010034
    97.99%
  • 2040
    $ 0.010535
    107.89%
A(z) Dvision Network rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül

  • November 3, 2025(Ma)
    $ 0.005067
    0.00%
  • November 4, 2025(Holnap)
    $ 0.005068
    0.01%
  • November 10, 2025(E hét)
    $ 0.005072
    0.10%
  • December 3, 2025(30 nap)
    $ 0.005088
    0.41%
Dvision Network (DVI) árelőrejelzése ma

A(z) DVI előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.005067. Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról.

Dvision Network (DVI) árelőrejelzése holnap

November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) DVI árelőrejelzése 5%-os éves növekedési inputot számolva $0.005068. Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan.

Dvision Network (DVI) árelőrejelzés ezen a héten

November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) DVI árelőrejelzése 5%-os éves növekedési aránnyal számolva $0.005072. Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről.

Dvision Network (DVI) 30 napos árelőrejelzés

Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) DVI előrejelzett ára $0.005088. Ez az előrejelzés 5%-os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Dvision Network árstatisztikák

$ 1.26M
$ 1.26M$ 1.26M

246.77M
246.77M 246.77M

A legfrissebb DVI ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel.
Továbbá a(z) DVI 246.77M keringésben lévő tokenszámmal és $ 1.26M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

Dvision Network Korábbi ár

A(z) Dvision Network élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Dvision Network jelenlegi ára 0.005067USD. A(z) Dvision Network (DVI) forgalomban lévő kínálata 246.77M DVI, így piaci kapitalizációja $1,257,935.

Időszak
Változás(%)
Változás(USD)
Magas
Alacsony
  • 24 óra
    -21.31%
    $ -0.001373
    $ 0.006982
    $ 0.005044
  • 7 nap
    10.20%
    $ 0.000516
    $ 0.007197
    $ 0.004347
  • 30 nap
    -11.28%
    $ -0.000572
    $ 0.007197
    $ 0.004347
24 órás teljesítmény

Az elmúlt 24 órában a(z) Dvision Network árfolyama $-0.001373 értékben változott, ami -21.31%-os értékváltozást tükröz.

7 napos teljesítmény

Az elmúlt 7 napban a(z) Dvision Network legmagasabb kereskedési értéke $0.007197, míg a legalacsonyabb $0.004347 volt. Az árváltozás mértéke 10.20% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) DVI további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon.

30 napos teljesítmény

Az elmúlt hónapban a(z) Dvision Network -11.28%-os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.000572 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) DVI esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Dvision Network (DVI) árelőrejelzési modul?

A(z) Dvision Network árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) DVI lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére.

1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet

Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Dvision Network következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat.

2. Számítsd ki a jövőbeli árat

Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) DVI tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával.

3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket

Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Dvision Network árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát.

4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés

A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) DVI jövőjét.

Technikai mutatók az árelőrejelzéshez

Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak:

Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba.

Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása.

Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) DVI lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e.

Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Dvision Network jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) DVI árelőrejelzés?

DVI Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK):

Érdemes most befektetni a következőbe: DVI?
Az előrejelzéseid szerint a(z) DVI -- árat érhet el ekkorra: undefined, így megfontolásra érdemes token.
Mi a(z) DVI árelőrejelzése a következő hónapra?
A(z) Dvision Network (DVI) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett DVI ár -- összeget érhet el ekkor: undefined.
Mennyibe fog kerülni 1 DVI 2026-ban?
1 Dvision Network (DVI) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) DVI 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: --.
Mi a(z) DVI előre jelzett ára 2027-ben?
A(z) Dvision Network (DVI) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 DVI 2027-ig.
Mi a(z) DVI becsült árcélja 2028-ban?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Dvision Network (DVI) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban.
Mi a(z) DVI becsült árcélja 2029-ben?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Dvision Network (DVI) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben.
Mennyibe fog kerülni 1 DVI 2030-ban?
1 Dvision Network (DVI) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) DVI 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: --.
Mi a(z) DVI árelőrejelzése 2040-re?
A(z) Dvision Network (DVI) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 DVI 2040-ig.
Jogi nyilatkozat

A kriptográfiai ár-előrejelzési oldalainkon közzétett tartalom a MEXC-felhasználóktól és/vagy más harmadik féltől származó információkon és visszajelzéseken alapul. „Ahogy van” alapon, kizárólag tájékoztatási és szemléltetési célokat szolgál, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott árelőrejelzések nem biztos, hogy pontosak, és nem lehet ezeket ekként kezelni. A jövőbeli árak jelentősen eltérhetnek a bemutatott előrejelzésektől, ezért nem szabad rájuk hagyatkozni a befektetési döntéseknél.

Továbbá, ez a tartalom nem értelmezhető pénzügyi tanácsként, és nem is arra irányul, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megvételét javasolja. A MEXC semmilyen módon nem vállal felelősséget veled szemben semmilyen veszteségért, melyet a kriptovaluta árelőrejelzési oldalainkon közzétett tartalom hivatkozása, használata és/vagy arra való támaszkodása eredményezhet. Fontos tudni, hogy a digitális eszközök ára magas piaci kockázatnak és áringadozásnak van kitéve. A befektetés értéke csökkenhet és nőhet is, és nincs garancia arra, hogy visszakapd az eredetileg befektetett összeget. Végső soron kizárólag Te felelsz a befektetési döntésekért, és a MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. Ne feledd, hogy a múltbeli hozam nem megbízható előrejelzője a jövőbeli hozamnak. Csak olyan termékekbe fektess be, melyeket ismersz, és megérted a kapcsolódó kockázatokat. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetési döntés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval.