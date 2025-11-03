Dvision Network (DVI) árelőrejelzés (USD)

A(z) Dvision Network árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) DVI a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Dvision Network árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. -- -- -- 0.00% USD Tényleges Előrejelzés Dvision Network árelőrejelzése 2025-2050 USD Dvision Network (DVI) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) Dvision Network ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.005067. Dvision Network (DVI) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) Dvision Network ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.005321. Dvision Network (DVI) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) DVI 2027-re jelzett ára $ 0.005587 10.25% növekedési aránnyal. Dvision Network (DVI) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) DVI 2028-ra jelzett ára $ 0.005866 15.76% növekedési aránnyal. Dvision Network (DVI) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) DVI 2029-es célára $ 0.006160 21.55% növekedési aránnyal. Dvision Network (DVI) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) DVI 2030-as célára $ 0.006468 27.63% növekedési aránnyal. Dvision Network (DVI) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) Dvision Network ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.010535. Dvision Network (DVI) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) Dvision Network ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.017161. Év Ár Növekedés 2025 $ 0.005067 0.00%

2026 $ 0.005321 5.00%

2027 $ 0.005587 10.25%

2028 $ 0.005866 15.76%

2029 $ 0.006160 21.55%

2030 $ 0.006468 27.63%

2031 $ 0.006791 34.01%

2032 $ 0.007131 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 0.007487 47.75%

2034 $ 0.007862 55.13%

2035 $ 0.008255 62.89%

2036 $ 0.008667 71.03%

2037 $ 0.009101 79.59%

2038 $ 0.009556 88.56%

2039 $ 0.010034 97.99%

2040 $ 0.010535 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) Dvision Network rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 0.005067 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 0.005068 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 0.005072 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 0.005088 0.41% Dvision Network (DVI) árelőrejelzése ma A(z) DVI előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.005067 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. Dvision Network (DVI) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) DVI árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0.005068 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. Dvision Network (DVI) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) DVI árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0.005072 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. Dvision Network (DVI) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) DVI előrejelzett ára $0.005088 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Dvision Network árstatisztikák Jelenlegi ár ---- -- Árváltozás (24 óra) -- Piaci plafon $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M Forgalomban lévő készlet 246.77M 246.77M 246.77M Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- A legfrissebb DVI ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) DVI 246.77M keringésben lévő tokenszámmal és $ 1.26M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő DVI ár megtekintése

Dvision Network Korábbi ár A(z) Dvision Network élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Dvision Network jelenlegi ára 0.005067USD. A(z) Dvision Network (DVI) forgalomban lévő kínálata 246.77M DVI , így piaci kapitalizációja $1,257,935 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -21.31% $ -0.001373 $ 0.006982 $ 0.005044

7 nap 10.20% $ 0.000516 $ 0.007197 $ 0.004347

30 nap -11.28% $ -0.000572 $ 0.007197 $ 0.004347 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Dvision Network árfolyama $-0.001373 értékben változott, ami -21.31% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Dvision Network legmagasabb kereskedési értéke $0.007197 , míg a legalacsonyabb $0.004347 volt. Az árváltozás mértéke 10.20% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) DVI további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Dvision Network -11.28% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.000572 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) DVI esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Dvision Network (DVI) árelőrejelzési modul? A(z) Dvision Network árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) DVI lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Dvision Network következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) DVI tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Dvision Network árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) DVI jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) DVI lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Dvision Network jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) DVI árelőrejelzés?

DVI Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK): Érdemes most befektetni a következőbe: DVI? Az előrejelzéseid szerint a(z) DVI -- árat érhet el ekkorra: undefined , így megfontolásra érdemes token. Mi a(z) DVI árelőrejelzése a következő hónapra? A(z) Dvision Network (DVI) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett DVI ár -- összeget érhet el ekkor: undefined . Mennyibe fog kerülni 1 DVI 2026-ban? 1 Dvision Network (DVI) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) DVI 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: -- . Mi a(z) DVI előre jelzett ára 2027-ben? A(z) Dvision Network (DVI) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 DVI 2027-ig. Mi a(z) DVI becsült árcélja 2028-ban? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Dvision Network (DVI) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban. Mi a(z) DVI becsült árcélja 2029-ben? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Dvision Network (DVI) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben. Mennyibe fog kerülni 1 DVI 2030-ban? 1 Dvision Network (DVI) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) DVI 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: -- . Mi a(z) DVI árelőrejelzése 2040-re? A(z) Dvision Network (DVI) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 DVI 2040-ig.