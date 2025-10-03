Newton Protocol árfolyam(NEWT)
0.00%
+1.90%
+0.19%
+0.19%
Newton Protocol (NEWT) valós idejű ár: $ 0.2032. Az elmúlt 24 órában, a(z)NEWT legalacsonyabb ára $ 0.1978, legmagasabb ára pedig $ 0.2094 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) NEWT valaha volt legmagasabb ára $ 0.83373560557428, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.18424447847964207 volt.
A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) NEWT változása a következő volt: 0.00% az elmúlt órában, +1.90% az elmúlt 24 órában, és +0.19% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.
No.636
21.50%
ETH
A(z) Newton Protocol jelenlegi piaci plafonja $ 43.69M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 460.15K. A(z) NEWT keringésben lévő tokenszáma 215.00M, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 203.20M.
Kövesd nyomon a Newton Protocol mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:
|Időszak
|Változás (USD)
|Változás (%)
|Ma
|$ +0.003789
|+1.90%
|30 nap
|$ -0.0577
|-22.12%
|60 nap
|$ -0.1424
|-41.21%
|90 nap
|$ -0.1192
|-36.98%
A mai napon a(z) NEWT ára $ +0.003789 (+1.90%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.
Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.0577 (-22.12%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.
Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) NEWT ára $ -0.1424 (-41.21%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.
A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.1192 (-36.98%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.
Szeretnéd megismerni a(z) Newton Protocol (NEWT) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?
Keresd fel a(z) Newton Protocol árelőzmények oldalt most.
Newton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains.
Newton Protocol elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Newton Protocol befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.
Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd NEWT a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Newton Protocol a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.
Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Newton Protocol vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.
Mennyit fog érni a(z) Newton Protocol (NEWT) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Newton Protocol (NEWT) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Newton Protocol rövid és hosszú távú előrejelzéseit.
Ellenőrizd a(z) Newton Protocol árelőrejelzését most!
Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Newton Protocol (NEWT) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) NEWT token kapcsán!
A következőt szeretnél vásárolni: Newton Protocol? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Newton Protocol eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.
A(z) Newton Protocol alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:
|Idő (UTC+8)
|Típus
|Információ
|10-04 13:39:16
|Láncadatok
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
|10-04 11:26:38
|Iparági frissítések
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
|10-03 10:20:00
|Iparági frissítések
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
|10-03 05:17:00
|Iparági frissítések
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August
|10-01 14:11:00
|Iparági frissítések
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $127.5 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $430 million
|09-30 18:14:00
|Iparági frissítések
Current mainstream CEX and DEX funding rates indicate the market is neutral with a slight bearish bias
A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.
Összeg
1 NEWT = 0.2032 USD
-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj