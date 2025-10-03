A(z) élő Newton Protocol ár ma 0.2032 USD. Kövesd nyomon a(z) NEWT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) NEWT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Newton Protocol ár ma 0.2032 USD. Kövesd nyomon a(z) NEWT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) NEWT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Newton Protocol árfolyam(NEWT)

$0.2032
+1.90%1D
Newton Protocol (NEWT) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-10-05 21:25:43 (UTC+8)

Newton Protocol (NEWT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.1978
24h alacsony
$ 0.2094
24h magas

$ 0.1978
$ 0.2094
$ 0.83373560557428
$ 0.18424447847964207
0.00%

+1.90%

+0.19%

+0.19%

Newton Protocol (NEWT) valós idejű ár: $ 0.2032. Az elmúlt 24 órában, a(z)NEWT legalacsonyabb ára $ 0.1978, legmagasabb ára pedig $ 0.2094 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) NEWT valaha volt legmagasabb ára $ 0.83373560557428, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.18424447847964207 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) NEWT változása a következő volt: 0.00% az elmúlt órában, +1.90% az elmúlt 24 órában, és +0.19% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Newton Protocol (NEWT) piaci információk

No.636

$ 43.69M
$ 460.15K
$ 203.20M
215.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
21.50%

ETH

A(z) Newton Protocol jelenlegi piaci plafonja $ 43.69M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 460.15K. A(z) NEWT keringésben lévő tokenszáma 215.00M, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 203.20M.

Newton Protocol (NEWT) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Newton Protocol mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.003789+1.90%
30 nap$ -0.0577-22.12%
60 nap$ -0.1424-41.21%
90 nap$ -0.1192-36.98%
Newton Protocol árváltozása ma

A mai napon a(z) NEWT ára $ +0.003789 (+1.90%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Newton Protocol 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.0577 (-22.12%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Newton Protocol 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) NEWT ára $ -0.1424 (-41.21%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Newton Protocol 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.1192 (-36.98%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Newton Protocol (NEWT) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Newton Protocol árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Newton Protocol (NEWT)

Newton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains.

Newton Protocol elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Newton Protocol befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd NEWT a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Newton Protocol a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Newton Protocol vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Newton Protocol árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Newton Protocol (NEWT) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Newton Protocol (NEWT) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Newton Protocol rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Newton Protocol árelőrejelzését most!

Newton Protocol (NEWT) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Newton Protocol (NEWT) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) NEWT token kapcsán!

Hogyan vásárolj Newton Protocol (NEWT)

A következőt szeretnél vásárolni: Newton Protocol? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Newton Protocol eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

NEWT helyi valutákra

1 Newton Protocol(NEWT) - VND
5,347.208
5,347.208
1 Newton Protocol(NEWT) - AUD
A$0.306832
A$0.306832
1 Newton Protocol(NEWT) - GBP
0.148336
0.148336
1 Newton Protocol(NEWT) - EUR
0.17272
0.17272
1 Newton Protocol(NEWT) - USD
$0.2032
$0.2032
1 Newton Protocol(NEWT) - MYR
RM0.85344
RM0.85344
Newton Protocol Forrás

A(z) Newton Protocol alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Newton Protocol Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Newton Protocol

Mennyit ér ma a(z) Newton Protocol (NEWT)?
A(z) élő NEWT ár a(z) USD esetében 0.2032 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) NEWT ára a(z) USD esetében?
A(z) NEWT jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.2032. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Newton Protocol piaci plafonja?
A(z) NEWT piaci plafonja $ 43.69M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) NEWT keringésben lévő tokenszáma?
A(z) NEWT keringésben lévő tokenszáma 215.00M USD.
Mi volt a(z) NEWT mindenkori legmagasabb ára?
A(z) NEWT mindenkori legmagasabb ára 0.83373560557428 USD.
Mi volt a(z) NEWT mindenkori legmagasabb ár?
A(z) NEWT mindenkori legalacsonyabb ára 0.18424447847964207 USD.
Mekkora a(z) NEWT kereskedési volumene?
A(z) NEWT élő 24 órás kereskedési volumene $ 460.15K USD.
A(z) NEWT ára emelkedni fog idén?
A(z) NEWT a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) NEWT árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-10-05 21:25:43 (UTC+8)

Newton Protocol (NEWT) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
10-04 13:39:16Láncadatok
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Iparági frissítések
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Iparági frissítések
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Iparági frissítések
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August
10-01 14:11:00Iparági frissítések
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $127.5 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $430 million
09-30 18:14:00Iparági frissítések
Current mainstream CEX and DEX funding rates indicate the market is neutral with a slight bearish bias

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

