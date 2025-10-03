Mi a(z) Newton Protocol (NEWT)

Newton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains. Newton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains.

Newton Protocol elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Newton Protocol befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.



Ezenkívül a következőket teheti:

- Ellenőrizd NEWT a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.

- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Newton Protocol a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Newton Protocol vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Newton Protocol árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Newton Protocol (NEWT) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Newton Protocol (NEWT) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Newton Protocol rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Newton Protocol árelőrejelzését most!

Newton Protocol (NEWT) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Newton Protocol (NEWT) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) NEWT token kapcsán!

Hogyan vásárolj Newton Protocol (NEWT)

A következőt szeretnél vásárolni: Newton Protocol? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Newton Protocol eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

NEWT helyi valutákra

Átváltó kipróbálása

Newton Protocol Forrás

A(z) Newton Protocol alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Newton Protocol Mennyit ér ma a(z) Newton Protocol (NEWT)? A(z) élő NEWT ár a(z) USD esetében 0.2032 USD , amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján. Mi a(z) NEWT ára a(z) USD esetében? $ 0.2032 . Keresd fel a A(z) NEWT jelenlegi ára a(z) USD esetében. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért. Mi a(z) Newton Protocol piaci plafonja? A(z) NEWT piaci plafonja $ 43.69M USD . Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi. Mi a(z) NEWT keringésben lévő tokenszáma? A(z) NEWT keringésben lévő tokenszáma 215.00M USD . Mi volt a(z) NEWT mindenkori legmagasabb ára? A(z) NEWT mindenkori legmagasabb ára 0.83373560557428 USD . Mi volt a(z) NEWT mindenkori legmagasabb ár? A(z) NEWT mindenkori legalacsonyabb ára 0.18424447847964207 USD . Mekkora a(z) NEWT kereskedési volumene? A(z) NEWT élő 24 órás kereskedési volumene $ 460.15K USD . A(z) NEWT ára emelkedni fog idén? A(z) NEWT a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) NEWT árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.

Newton Protocol (NEWT) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8) Típus Információ 10-04 13:39:16 Láncadatok U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday 10-04 11:26:38 Iparági frissítések USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9% 10-03 10:20:00 Iparági frissítések Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3% 10-03 05:17:00 Iparági frissítések Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August 10-01 14:11:00 Iparági frissítések Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $127.5 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $430 million 09-30 18:14:00 Iparági frissítések Current mainstream CEX and DEX funding rates indicate the market is neutral with a slight bearish bias

Népszerű hírek

MEXC határidős margin hozam: Kettős jövedelem lehetőségei és kihívásai a kereskedésből

Okosabb Kereskedés, Zéró Díjak: Hogyan Változtatják Meg a Játékot a MEXC AI-Asszisztált Rendelések