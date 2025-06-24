NEWT

Newton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains.

NévNEWT

HelyezésNo.636

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)4.81%

Forgalomban lévő készlet215,000,000

Max. tokenszám1,000,000,000

Teljes tokenszám1,000,000,000

Forgalomban lévő arány0.215%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.83373560557428,2025-06-24

Legalacsonyabb ár0.18424447847964207,2025-09-30

Nyilvános blokkláncETH

BevezetésNewton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains.

Szektor

Közösségi média

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.

A MEXC a kriptovalutákkal való kereskedés legegyszerűbb módja Ismerd meg a világ vezető kriptovaluta-tőzsdéjét, és vásárolj, kereskedj és gyarapítsd a vagyonodat kriptovalutákkal. Bitcoin BTC, Ethereum ETH és több mint 3,000 altcoin érhető el a kereskedéshez.A MEXC a kriptovalutákkal való kereskedés legegyszerűbb módja Ismerd meg a világ vezető kriptovaluta-tőzsdéjét, és vásárolj, kereskedj és gyarapítsd a vagyonodat kriptovalutákkal. Bitcoin BTC, Ethereum ETH és több mint 3,000 altcoin érhető el a kereskedéshez.
Keresés
Kedvencek
NEWT/USDT
Newton Protocol
----
--
24h magas
--
24 órás min. érték
--
24 órás volumen (NEWT)
--
24h összeg (USDT)
--
Diagram
Információk
Megbízási könyv
Piaci kereskedések
Megbízási könyv
Piaci kereskedések
Megbízási könyv
Piaci kereskedések
Piaci kereskedések
Folt
Nyitott megbízások（0）
Megbízás előzmények
Kereskedési előzmények
Nyitott pozíciók (0)
A MEXC a kriptovalutákkal való kereskedés legegyszerűbb módja Ismerd meg a világ vezető kriptovaluta-tőzsdéjét, és vásárolj, kereskedj és gyarapítsd a vagyonodat kriptovalutákkal. Bitcoin BTC, Ethereum ETH és több mint 3,000 altcoin érhető el a kereskedéshez.A MEXC a kriptovalutákkal való kereskedés legegyszerűbb módja Ismerd meg a világ vezető kriptovaluta-tőzsdéjét, és vásárolj, kereskedj és gyarapítsd a vagyonodat kriptovalutákkal. Bitcoin BTC, Ethereum ETH és több mint 3,000 altcoin érhető el a kereskedéshez.
NEWT/USDT
--
--
‎--
24h magas
--
24 órás min. érték
--
24 órás volumen (NEWT)
--
24h összeg (USDT)
--
Diagram
Megbízási könyv
Piaci kereskedések
Információk
Nyitott megbízások（0）
Megbízás előzmények
Kereskedési előzmények
Nyitott pozíciók (0)
Loading...