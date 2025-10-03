A(z) élő Moonveil ár ma 0.06986 USD. Kövesd nyomon a(z) MORE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MORE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Moonveil ár ma 0.06986 USD. Kövesd nyomon a(z) MORE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MORE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Moonveil Logó

Moonveil árfolyam(MORE)

1 MORE-USD élő ár:

$0.06986
$0.06986
-1.75%1D
USD
Moonveil (MORE) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-10-05 21:25:28 (UTC+8)

Moonveil (MORE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
24h alacsony
24h magas

-0.15%

-1.75%

-8.51%

-8.51%

Moonveil (MORE) valós idejű ár: $ 0.06986. Az elmúlt 24 órában, a(z)MORE legalacsonyabb ára $ 0.06985, legmagasabb ára pedig $ 0.07144 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MORE valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MORE változása a következő volt: -0.15% az elmúlt órában, -1.75% az elmúlt 24 órában, és -8.51% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Moonveil (MORE) piaci információk

$ 56.59K
$ 56.59K$ 56.59K

$ 69.86M
$ 69.86M$ 69.86M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

A(z) Moonveil jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 56.59K. A(z) MORE keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 69.86M.

Moonveil (MORE) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Moonveil mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0012443-1.75%
30 nap$ -0.0262-27.28%
60 nap$ -0.03175-31.25%
90 nap$ +0.0436+166.03%
Moonveil árváltozása ma

A mai napon a(z) MORE ára $ -0.0012443 (-1.75%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Moonveil 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.0262 (-27.28%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Moonveil 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) MORE ára $ -0.03175 (-31.25%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Moonveil 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.0436 (+166.03%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Moonveil (MORE) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Moonveil árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Moonveil (MORE)

Moonveil is a full-stack Web3 gaming ecosystem combining original & third-party games, publishing, and L2 infrastructure. It anchors user identity on its native L2 while supporting multi-chain interoperability. With a product-first, utility-driven approach, Moonveil scales from real mid-core games, using modular infrastructure and liveops to empower a resilient, interoperable network.

Moonveil elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Moonveil befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd MORE a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Moonveil a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Moonveil vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Moonveil árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Moonveil (MORE) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Moonveil (MORE) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Moonveil rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Moonveil árelőrejelzését most!

Moonveil (MORE) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Moonveil (MORE) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MORE token kapcsán!

Hogyan vásárolj Moonveil (MORE)

A következőt szeretnél vásárolni: Moonveil? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Moonveil eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

MORE helyi valutákra

Moonveil Forrás

A(z) Moonveil alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Moonveil Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Moonveil

Mennyit ér ma a(z) Moonveil (MORE)?
A(z) élő MORE ár a(z) USD esetében 0.06986 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) MORE ára a(z) USD esetében?
A(z) MORE jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.06986. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Moonveil piaci plafonja?
A(z) MORE piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) MORE keringésben lévő tokenszáma?
A(z) MORE keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) MORE mindenkori legmagasabb ára?
A(z) MORE mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) MORE mindenkori legmagasabb ár?
A(z) MORE mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) MORE kereskedési volumene?
A(z) MORE élő 24 órás kereskedési volumene $ 56.59K USD.
A(z) MORE ára emelkedni fog idén?
A(z) MORE a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MORE árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-10-05 21:25:28 (UTC+8)

Moonveil (MORE) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
10-04 13:39:16Láncadatok
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Iparági frissítések
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Iparági frissítések
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Iparági frissítések
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August
10-01 14:11:00Iparági frissítések
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $127.5 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $430 million
09-30 18:14:00Iparági frissítések
Current mainstream CEX and DEX funding rates indicate the market is neutral with a slight bearish bias

MEXC határidős margin hozam: Kettős jövedelem lehetőségei és kihívásai a kereskedésből

October 3, 2025

Okosabb Kereskedés, Zéró Díjak: Hogyan Változtatják Meg a Játékot a MEXC AI-Asszisztált Rendelések

October 3, 2025

GameFi 2.0: Miért fogja a Token Gazdaságtan meghatározni a Blockchain Játékok Jövőjét

October 3, 2025
Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$0.06987
$0.06986
