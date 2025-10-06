TőzsdeDEX+
A(z) élő ZEROBASE ár ma 0.1905 USD. Kövesd nyomon a(z) ZBT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ZBT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

ZEROBASE Logó

ZEROBASE árfolyam(ZBT)

1 ZBT-USD élő ár:

$0.1904
-1.85%1D
USD
ZEROBASE (ZBT) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:06:09 (UTC+8)

ZEROBASE (ZBT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.1762
24h alacsony
$ 0.2104
24h magas

$ 0.1762
$ 0.2104
$ 1.1331922631579274
$ 0.18415111240159893
+3.19%

-1.84%

-30.43%

-30.43%

ZEROBASE (ZBT) valós idejű ár: $ 0.1905. Az elmúlt 24 órában, a(z)ZBT legalacsonyabb ára $ 0.1762, legmagasabb ára pedig $ 0.2104 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ZBT valaha volt legmagasabb ára $ 1.1331922631579274, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.18415111240159893 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ZBT változása a következő volt: +3.19% az elmúlt órában, -1.84% az elmúlt 24 órában, és -30.43% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

ZEROBASE (ZBT) piaci információk

No.539

$ 41.91M
$ 4.78M
$ 190.50M
220.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
22.00%

ETH

A(z) ZEROBASE jelenlegi piaci plafonja $ 41.91M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 4.78M. A(z) ZBT keringésben lévő tokenszáma 220.00M, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 190.50M.

ZEROBASE (ZBT) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a ZEROBASE mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.003589-1.84%
30 nap$ -0.0095-4.75%
60 nap$ -0.0095-4.75%
90 nap$ -0.0095-4.75%
ZEROBASE árváltozása ma

A mai napon a(z) ZBT ára $ -0.003589 (-1.84%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

ZEROBASE 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.0095 (-4.75%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

ZEROBASE 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) ZBT ára $ -0.0095 (-4.75%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

ZEROBASE 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.0095 (-4.75%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) ZEROBASE (ZBT) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) ZEROBASE árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) ZEROBASE (ZBT)

ZEROBASE is a decentralized cryptographic infrastructure network that enables verifiable off-chain computation using zero-knowledge proofs (ZKPs) and trusted execution environments (TEEs). It powers products like zkStaking, zkLogin, and ProofYield—bridging institutional DeFi, user privacy, and real-world asset strategies.

ZEROBASE elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál ZEROBASE befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd ZBT a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről ZEROBASE a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a ZEROBASE vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

ZEROBASE árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) ZEROBASE (ZBT) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) ZEROBASE (ZBT) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) ZEROBASE rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) ZEROBASE árelőrejelzését most!

ZEROBASE (ZBT) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) ZEROBASE (ZBT) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ZBT token kapcsán!

Hogyan vásárolj ZEROBASE (ZBT)

A következőt szeretnél vásárolni: ZEROBASE? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz ZEROBASE eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

ZBT helyi valutákra

1 ZEROBASE(ZBT) - VND
5,013.0075
1 ZEROBASE(ZBT) - AUD
A$0.28956
1 ZEROBASE(ZBT) - GBP
0.14478
1 ZEROBASE(ZBT) - EUR
0.16383
1 ZEROBASE(ZBT) - USD
$0.1905
1 ZEROBASE(ZBT) - MYR
RM0.798195
1 ZEROBASE(ZBT) - TRY
8.01243
1 ZEROBASE(ZBT) - JPY
¥29.337
1 ZEROBASE(ZBT) - ARS
ARS$275.685885
1 ZEROBASE(ZBT) - RUB
15.38097
1 ZEROBASE(ZBT) - INR
16.910685
1 ZEROBASE(ZBT) - IDR
Rp3,174.99873
1 ZEROBASE(ZBT) - PHP
11.203305
1 ZEROBASE(ZBT) - EGP
￡E.8.997315
1 ZEROBASE(ZBT) - BRL
R$1.026795
1 ZEROBASE(ZBT) - CAD
C$0.2667
1 ZEROBASE(ZBT) - BDT
23.35911
1 ZEROBASE(ZBT) - NGN
275.685885
1 ZEROBASE(ZBT) - COP
$738.37038
1 ZEROBASE(ZBT) - ZAR
R.3.293745
1 ZEROBASE(ZBT) - UAH
8.010525
1 ZEROBASE(ZBT) - TZS
T.Sh.470.369265
1 ZEROBASE(ZBT) - VES
Bs42.1005
1 ZEROBASE(ZBT) - CLP
$179.6415
1 ZEROBASE(ZBT) - PKR
Rs54.134385
1 ZEROBASE(ZBT) - KZT
101.22027
1 ZEROBASE(ZBT) - THB
฿6.170295
1 ZEROBASE(ZBT) - TWD
NT$5.87121
1 ZEROBASE(ZBT) - AED
د.إ0.699135
1 ZEROBASE(ZBT) - CHF
Fr0.1524
1 ZEROBASE(ZBT) - HKD
HK$1.480185
1 ZEROBASE(ZBT) - AMD
֏73.09866
1 ZEROBASE(ZBT) - MAD
.د.م1.769745
1 ZEROBASE(ZBT) - MXN
$3.53187
1 ZEROBASE(ZBT) - SAR
ريال0.714375
1 ZEROBASE(ZBT) - ETB
Br29.44749
1 ZEROBASE(ZBT) - KES
KSh24.60117
1 ZEROBASE(ZBT) - JOD
د.أ0.1350645
1 ZEROBASE(ZBT) - PLN
0.70104
1 ZEROBASE(ZBT) - RON
лв0.8382
1 ZEROBASE(ZBT) - SEK
kr1.804035
1 ZEROBASE(ZBT) - BGN
лв0.321945
1 ZEROBASE(ZBT) - HUF
Ft63.98895
1 ZEROBASE(ZBT) - CZK
4.01574
1 ZEROBASE(ZBT) - KWD
د.ك0.0584835
1 ZEROBASE(ZBT) - ILS
0.619125
1 ZEROBASE(ZBT) - BOB
Bs1.320165
1 ZEROBASE(ZBT) - AZN
0.32385
1 ZEROBASE(ZBT) - TJS
SM1.76022
1 ZEROBASE(ZBT) - GEL
0.516255
1 ZEROBASE(ZBT) - AOA
Kz173.654085
1 ZEROBASE(ZBT) - BHD
.د.ب0.071628
1 ZEROBASE(ZBT) - BMD
$0.1905
1 ZEROBASE(ZBT) - DKK
kr1.232535
1 ZEROBASE(ZBT) - HNL
L5.027295
1 ZEROBASE(ZBT) - MUR
8.75157
1 ZEROBASE(ZBT) - NAD
$3.3147
1 ZEROBASE(ZBT) - NOK
kr1.922145
1 ZEROBASE(ZBT) - NZD
$0.33147
1 ZEROBASE(ZBT) - PAB
B/.0.1905
1 ZEROBASE(ZBT) - PGK
K0.805815
1 ZEROBASE(ZBT) - QAR
ر.ق0.695325
1 ZEROBASE(ZBT) - RSD
дин.19.34718
1 ZEROBASE(ZBT) - UZS
soʻm2,295.180195
1 ZEROBASE(ZBT) - ALL
L16.003905
1 ZEROBASE(ZBT) - ANG
ƒ0.340995
1 ZEROBASE(ZBT) - AWG
ƒ0.340995
1 ZEROBASE(ZBT) - BBD
$0.381
1 ZEROBASE(ZBT) - BAM
KM0.321945
1 ZEROBASE(ZBT) - BIF
Fr560.2605
1 ZEROBASE(ZBT) - BND
$0.24765
1 ZEROBASE(ZBT) - BSD
$0.1905
1 ZEROBASE(ZBT) - JMD
$30.680025
1 ZEROBASE(ZBT) - KHR
765.05943
1 ZEROBASE(ZBT) - KMF
Fr81.153
1 ZEROBASE(ZBT) - LAK
4,141.304265
1 ZEROBASE(ZBT) - LKR
රු58.203465
1 ZEROBASE(ZBT) - MDL
L3.21945
1 ZEROBASE(ZBT) - MGA
Ar858.10725
1 ZEROBASE(ZBT) - MOP
P1.529715
1 ZEROBASE(ZBT) - MVR
2.91465
1 ZEROBASE(ZBT) - MWK
MK331.304265
1 ZEROBASE(ZBT) - MZN
MT12.17295
1 ZEROBASE(ZBT) - NPR
रु27.11196
1 ZEROBASE(ZBT) - PYG
1,351.026
1 ZEROBASE(ZBT) - RWF
Fr277.5585
1 ZEROBASE(ZBT) - SBD
$1.567815
1 ZEROBASE(ZBT) - SCR
2.828925
1 ZEROBASE(ZBT) - SRD
$7.33425
1 ZEROBASE(ZBT) - SVC
$1.67259
1 ZEROBASE(ZBT) - SZL
L3.312795
1 ZEROBASE(ZBT) - TMT
m0.66675
1 ZEROBASE(ZBT) - TND
د.ت0.56007
1 ZEROBASE(ZBT) - TTD
$1.293495
1 ZEROBASE(ZBT) - UGX
Sh665.988
1 ZEROBASE(ZBT) - XAF
Fr108.204
1 ZEROBASE(ZBT) - XCD
$0.51435
1 ZEROBASE(ZBT) - XOF
Fr108.204
1 ZEROBASE(ZBT) - XPF
Fr19.6215
1 ZEROBASE(ZBT) - BWP
P2.566035
1 ZEROBASE(ZBT) - BZD
$0.382905
1 ZEROBASE(ZBT) - CVE
$18.221325
1 ZEROBASE(ZBT) - DJF
Fr33.909
1 ZEROBASE(ZBT) - DOP
$12.281535
1 ZEROBASE(ZBT) - DZD
د.ج24.759285
1 ZEROBASE(ZBT) - FJD
$0.432435
1 ZEROBASE(ZBT) - GNF
Fr1,656.3975
1 ZEROBASE(ZBT) - GTQ
Q1.464945
1 ZEROBASE(ZBT) - GYD
$39.995475
1 ZEROBASE(ZBT) - ISK
kr23.8125

ZEROBASE Forrás

A(z) ZEROBASE alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos ZEROBASE Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések ZEROBASE

Mennyit ér ma a(z) ZEROBASE (ZBT)?
A(z) élő ZBT ár a(z) USD esetében 0.1905 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ZBT ára a(z) USD esetében?
A(z) ZBT jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.1905. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) ZEROBASE piaci plafonja?
A(z) ZBT piaci plafonja $ 41.91M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ZBT keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ZBT keringésben lévő tokenszáma 220.00M USD.
Mi volt a(z) ZBT mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ZBT mindenkori legmagasabb ára 1.1331922631579274 USD.
Mi volt a(z) ZBT mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ZBT mindenkori legalacsonyabb ára 0.18415111240159893 USD.
Mekkora a(z) ZBT kereskedési volumene?
A(z) ZBT élő 24 órás kereskedési volumene $ 4.78M USD.
A(z) ZBT ára emelkedni fog idén?
A(z) ZBT a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ZBT árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:06:09 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

ZBT-USD kalkulátor

Összeg

ZBT
ZBT
USD
USD

1 ZBT = 0.1905 USD

ZBT kereskedés

ZBT/USDC
$0.1907
-1.59%
ZBT/USDT
$0.1904
-1.79%

