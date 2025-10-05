Az előrejelzésed alapján a(z) Moonveil ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.06987.

Az előrejelzésed alapján a(z) Moonveil ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.073363.

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) MORE 2027-re jelzett ára $ 0.077031 10.25% növekedési aránnyal.

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) MORE 2028-ra jelzett ára $ 0.080883 15.76% növekedési aránnyal.

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) MORE 2029-es célára $ 0.084927 21.55% növekedési aránnyal.

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) MORE 2030-as célára $ 0.089173 27.63% növekedési aránnyal.

A(z) Moonveil ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.145254.

A(z) Moonveil ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.236604.