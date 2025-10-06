TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Yooldo Games ár ma 0.21238 USD. Kövesd nyomon a(z) ESPORTS USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ESPORTS ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Yooldo Games ár ma 0.21238 USD. Kövesd nyomon a(z) ESPORTS USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ESPORTS ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: ESPORTS

ESPORTS árinformációk

Mi a(z) ESPORTS

ESPORTS fehér könyv

ESPORTS hivatalos webhely

ESPORTS tokenomikai adatai

ESPORTS árelőrejelzés

ESPORTS előzmények

ESPORTS Vásárlási útmutató

ESPORTS-fiat valutaváltó

ESPORTS spot

ESPORTS USDT-M futuresügyletek

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Yooldo Games Logó

Yooldo Games árfolyam(ESPORTS)

1 ESPORTS-USD élő ár:

$0.21231
$0.21231$0.21231
-0.32%1D
USD
Yooldo Games (ESPORTS) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:56:17 (UTC+8)

Yooldo Games (ESPORTS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.20645
$ 0.20645$ 0.20645
24h alacsony
$ 0.22617
$ 0.22617$ 0.22617
24h magas

$ 0.20645
$ 0.20645$ 0.20645

$ 0.22617
$ 0.22617$ 0.22617

$ 0.24206080804529653
$ 0.24206080804529653$ 0.24206080804529653

$ 0.05189790997151288
$ 0.05189790997151288$ 0.05189790997151288

-0.94%

-0.32%

-2.85%

-2.85%

Yooldo Games (ESPORTS) valós idejű ár: $ 0.21238. Az elmúlt 24 órában, a(z)ESPORTS legalacsonyabb ára $ 0.20645, legmagasabb ára pedig $ 0.22617 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ESPORTS valaha volt legmagasabb ára $ 0.24206080804529653, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.05189790997151288 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ESPORTS változása a következő volt: -0.94% az elmúlt órában, -0.32% az elmúlt 24 órában, és -2.85% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Yooldo Games (ESPORTS) piaci információk

No.704

$ 26.83M
$ 26.83M$ 26.83M

$ 55.71K
$ 55.71K$ 55.71K

$ 191.14M
$ 191.14M$ 191.14M

126.35M
126.35M 126.35M

900,000,000
900,000,000 900,000,000

899,999,999.9999992
899,999,999.9999992 899,999,999.9999992

14.03%

BSC

A(z) Yooldo Games jelenlegi piaci plafonja $ 26.83M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 55.71K. A(z) ESPORTS keringésben lévő tokenszáma 126.35M, és a teljes tokenszám 899999999.9999992. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 191.14M.

Yooldo Games (ESPORTS) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Yooldo Games mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0006816-0.32%
30 nap$ +0.03101+17.09%
60 nap$ +0.10782+103.11%
90 nap$ +0.09242+77.04%
Yooldo Games árváltozása ma

A mai napon a(z) ESPORTS ára $ -0.0006816 (-0.32%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Yooldo Games 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +0.03101 (+17.09%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Yooldo Games 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) ESPORTS ára $ +0.10782 (+103.11%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Yooldo Games 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.09242 (+77.04%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Yooldo Games (ESPORTS) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Yooldo Games árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Yooldo Games (ESPORTS)

Yooldo is a multi-chain Web3 gaming platform, which makes it simpler to onboard as a result of a CEX-like interface but enables actual digital ownership by means of NFT and token-based assets. Supported by Consensys, Linea, and different leading partners, Yooldo's multi-game universe, fueled by the ESPORTS token. Constantly experimenting to seek out viable Web3 gaming fashions, Yooldo additionally develops complementary service offerings to complement the Web3 ecosystem. Friction-free Level 2 and bridge integrations make it doable to execute lightning-fast, cost-effective gameplay between Etherium, Linea, BNB Chain and more. Ever since 2021, the Yooldo team impressed the market with dedication and know-how, evident through various initiatives and continued deliveries. On high of greater than a decade's hackathon wins, Yooldo rewrites the GameFi playbook to Web2 and Web3 neophytes and aficionados equally.

Yooldo Games elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Yooldo Games befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd ESPORTS a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Yooldo Games a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Yooldo Games vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Yooldo Games árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Yooldo Games (ESPORTS) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Yooldo Games (ESPORTS) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Yooldo Games rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Yooldo Games árelőrejelzését most!

Yooldo Games (ESPORTS) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Yooldo Games (ESPORTS) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ESPORTS token kapcsán!

Hogyan vásárolj Yooldo Games (ESPORTS)

A következőt szeretnél vásárolni: Yooldo Games? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Yooldo Games eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

ESPORTS helyi valutákra

1 Yooldo Games(ESPORTS) - VND
5,588.7797
1 Yooldo Games(ESPORTS) - AUD
A$0.3228176
1 Yooldo Games(ESPORTS) - GBP
0.1614088
1 Yooldo Games(ESPORTS) - EUR
0.1826468
1 Yooldo Games(ESPORTS) - USD
$0.21238
1 Yooldo Games(ESPORTS) - MYR
RM0.8898722
1 Yooldo Games(ESPORTS) - TRY
8.9327028
1 Yooldo Games(ESPORTS) - JPY
¥32.70652
1 Yooldo Games(ESPORTS) - ARS
ARS$307.3499646
1 Yooldo Games(ESPORTS) - RUB
17.1772944
1 Yooldo Games(ESPORTS) - INR
18.8827058
1 Yooldo Games(ESPORTS) - IDR
Rp3,539.6652508
1 Yooldo Games(ESPORTS) - PHP
12.5006868
1 Yooldo Games(ESPORTS) - EGP
￡E.10.0413264
1 Yooldo Games(ESPORTS) - BRL
R$1.1404806
1 Yooldo Games(ESPORTS) - CAD
C$0.297332
1 Yooldo Games(ESPORTS) - BDT
25.8806268
1 Yooldo Games(ESPORTS) - NGN
306.9060904
1 Yooldo Games(ESPORTS) - COP
$823.1763848
1 Yooldo Games(ESPORTS) - ZAR
R.3.6784216
1 Yooldo Games(ESPORTS) - UAH
8.8753602
1 Yooldo Games(ESPORTS) - TZS
T.Sh.520.5391324
1 Yooldo Games(ESPORTS) - VES
Bs46.93598
1 Yooldo Games(ESPORTS) - CLP
$199.6372
1 Yooldo Games(ESPORTS) - PKR
Rs59.9081504
1 Yooldo Games(ESPORTS) - KZT
112.1323924
1 Yooldo Games(ESPORTS) - THB
฿6.8896072
1 Yooldo Games(ESPORTS) - TWD
NT$6.5391802
1 Yooldo Games(ESPORTS) - AED
د.إ0.7794346
1 Yooldo Games(ESPORTS) - CHF
Fr0.169904
1 Yooldo Games(ESPORTS) - HKD
HK$1.6501926
1 Yooldo Games(ESPORTS) - AMD
֏81.0590746
1 Yooldo Games(ESPORTS) - MAD
.د.م1.9623912
1 Yooldo Games(ESPORTS) - MXN
$3.9417728
1 Yooldo Games(ESPORTS) - SAR
ريال0.7943012
1 Yooldo Games(ESPORTS) - ETB
Br32.632187
1 Yooldo Games(ESPORTS) - KES
KSh27.3609154
1 Yooldo Games(ESPORTS) - JOD
د.أ0.15057742
1 Yooldo Games(ESPORTS) - PLN
0.7836822
1 Yooldo Games(ESPORTS) - RON
лв0.9365958
1 Yooldo Games(ESPORTS) - SEK
kr2.0154862
1 Yooldo Games(ESPORTS) - BGN
лв0.3589222
1 Yooldo Games(ESPORTS) - HUF
Ft71.4828604
1 Yooldo Games(ESPORTS) - CZK
4.4833418
1 Yooldo Games(ESPORTS) - KWD
د.ك0.06498828
1 Yooldo Games(ESPORTS) - ILS
0.690235
1 Yooldo Games(ESPORTS) - BOB
Bs1.4632982
1 Yooldo Games(ESPORTS) - AZN
0.361046
1 Yooldo Games(ESPORTS) - TJS
SM1.9496484
1 Yooldo Games(ESPORTS) - GEL
0.5755498
1 Yooldo Games(ESPORTS) - AOA
Kz194.3085858
1 Yooldo Games(ESPORTS) - BHD
.د.ب0.0796425
1 Yooldo Games(ESPORTS) - BMD
$0.21238
1 Yooldo Games(ESPORTS) - DKK
kr1.3740986
1 Yooldo Games(ESPORTS) - HNL
L5.5707274
1 Yooldo Games(ESPORTS) - MUR
9.7142612
1 Yooldo Games(ESPORTS) - NAD
$3.6720502
1 Yooldo Games(ESPORTS) - NOK
kr2.1492856
1 Yooldo Games(ESPORTS) - NZD
$0.3695412
1 Yooldo Games(ESPORTS) - PAB
B/.0.21238
1 Yooldo Games(ESPORTS) - PGK
K0.891996
1 Yooldo Games(ESPORTS) - QAR
ر.ق0.7709394
1 Yooldo Games(ESPORTS) - RSD
дин.21.482237
1 Yooldo Games(ESPORTS) - UZS
soʻm2,558.7945922
1 Yooldo Games(ESPORTS) - ALL
L17.7316062
1 Yooldo Games(ESPORTS) - ANG
ƒ0.3801602
1 Yooldo Games(ESPORTS) - AWG
ƒ0.3801602
1 Yooldo Games(ESPORTS) - BBD
$0.42476
1 Yooldo Games(ESPORTS) - BAM
KM0.3567984
1 Yooldo Games(ESPORTS) - BIF
Fr622.69816
1 Yooldo Games(ESPORTS) - BND
$0.2739702
1 Yooldo Games(ESPORTS) - BSD
$0.21238
1 Yooldo Games(ESPORTS) - JMD
$33.991419
1 Yooldo Games(ESPORTS) - KHR
849.52
1 Yooldo Games(ESPORTS) - KMF
Fr90.47388
1 Yooldo Games(ESPORTS) - LAK
4,616.9564294
1 Yooldo Games(ESPORTS) - LKR
රු64.4743204
1 Yooldo Games(ESPORTS) - MDL
L3.6019648
1 Yooldo Games(ESPORTS) - MGA
Ar952.375634
1 Yooldo Games(ESPORTS) - MOP
P1.6947924
1 Yooldo Games(ESPORTS) - MVR
3.249414
1 Yooldo Games(ESPORTS) - MWK
MK367.438638
1 Yooldo Games(ESPORTS) - MZN
MT13.571082
1 Yooldo Games(ESPORTS) - NPR
रु30.0390272
1 Yooldo Games(ESPORTS) - PYG
1,495.57996
1 Yooldo Games(ESPORTS) - RWF
Fr307.73862
1 Yooldo Games(ESPORTS) - SBD
$1.7478874
1 Yooldo Games(ESPORTS) - SCR
3.0667672
1 Yooldo Games(ESPORTS) - SRD
$8.17663
1 Yooldo Games(ESPORTS) - SVC
$1.8519536
1 Yooldo Games(ESPORTS) - SZL
L3.6699264
1 Yooldo Games(ESPORTS) - TMT
m0.74333
1 Yooldo Games(ESPORTS) - TND
د.ت0.6243972
1 Yooldo Games(ESPORTS) - TTD
$1.433565
1 Yooldo Games(ESPORTS) - UGX
Sh737.38336
1 Yooldo Games(ESPORTS) - XAF
Fr120.84422
1 Yooldo Games(ESPORTS) - XCD
$0.573426
1 Yooldo Games(ESPORTS) - XOF
Fr120.84422
1 Yooldo Games(ESPORTS) - XPF
Fr21.87514
1 Yooldo Games(ESPORTS) - BWP
P2.8437682
1 Yooldo Games(ESPORTS) - BZD
$0.42476
1 Yooldo Games(ESPORTS) - CVE
$20.2334426
1 Yooldo Games(ESPORTS) - DJF
Fr37.59126
1 Yooldo Games(ESPORTS) - DOP
$13.6071866
1 Yooldo Games(ESPORTS) - DZD
د.ج27.513829
1 Yooldo Games(ESPORTS) - FJD
$0.4863502
1 Yooldo Games(ESPORTS) - GNF
Fr1,846.6441
1 Yooldo Games(ESPORTS) - GTQ
Q1.6225832
1 Yooldo Games(ESPORTS) - GYD
$44.3088394
1 Yooldo Games(ESPORTS) - ISK
kr26.5475

Yooldo Games Forrás

A(z) Yooldo Games alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Yooldo Games Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Yooldo Games

Mennyit ér ma a(z) Yooldo Games (ESPORTS)?
A(z) élő ESPORTS ár a(z) USD esetében 0.21238 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ESPORTS ára a(z) USD esetében?
A(z) ESPORTS jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.21238. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Yooldo Games piaci plafonja?
A(z) ESPORTS piaci plafonja $ 26.83M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ESPORTS keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ESPORTS keringésben lévő tokenszáma 126.35M USD.
Mi volt a(z) ESPORTS mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ESPORTS mindenkori legmagasabb ára 0.24206080804529653 USD.
Mi volt a(z) ESPORTS mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ESPORTS mindenkori legalacsonyabb ára 0.05189790997151288 USD.
Mekkora a(z) ESPORTS kereskedési volumene?
A(z) ESPORTS élő 24 órás kereskedési volumene $ 55.71K USD.
A(z) ESPORTS ára emelkedni fog idén?
A(z) ESPORTS a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ESPORTS árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:56:17 (UTC+8)

Yooldo Games (ESPORTS) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

ESPORTS-USD kalkulátor

Összeg

ESPORTS
ESPORTS
USD
USD

1 ESPORTS = 0.21238 USD

ESPORTS kereskedés

ESPORTS/USDT
$0.21231
$0.21231$0.21231
-0.27%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,935.67
$109,935.67$109,935.67

-0.15%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,869.17
$3,869.17$3,869.17

+0.41%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02567
$0.02567$0.02567

-2.43%

Solana Logó

Solana

SOL

$186.91
$186.91$186.91

+1.70%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.1983
$1.1983$1.1983

-5.04%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,935.67
$109,935.67$109,935.67

-0.15%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,869.17
$3,869.17$3,869.17

+0.41%

Solana Logó

Solana

SOL

$186.91
$186.91$186.91

+1.70%

DASH Logó

DASH

DASH

$89.25
$89.25$89.25

+0.73%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.5027
$2.5027$2.5027

+0.11%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0393
$0.0393$0.0393

-21.40%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05594
$0.05594$0.05594

+179.70%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09546
$0.09546$0.09546

+15.55%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002210
$0.000000002210$0.000000002210

+408.04%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02325
$0.02325$0.02325

+190.62%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000483
$0.0000483$0.0000483

+91.66%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006075
$0.00006075$0.00006075

+65.93%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000609
$0.000000000609$0.000000000609

+56.55%