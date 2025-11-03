Yooldo Games (ESPORTS) árelőrejelzés (USD)

Yooldo Games árelőrejelzése 2025-2050 USD Yooldo Games (ESPORTS) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) Yooldo Games ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.20954. Yooldo Games (ESPORTS) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) Yooldo Games ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.220017. Yooldo Games (ESPORTS) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) ESPORTS 2027-re jelzett ára $ 0.231017 10.25% növekedési aránnyal. Yooldo Games (ESPORTS) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) ESPORTS 2028-ra jelzett ára $ 0.242568 15.76% növekedési aránnyal. Yooldo Games (ESPORTS) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) ESPORTS 2029-es célára $ 0.254697 21.55% növekedési aránnyal. Yooldo Games (ESPORTS) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) ESPORTS 2030-as célára $ 0.267432 27.63% növekedési aránnyal. Yooldo Games (ESPORTS) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) Yooldo Games ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.435618. Yooldo Games (ESPORTS) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) Yooldo Games ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.709576.

Aktuális Yooldo Games árstatisztikák Jelenlegi ár $ 0.20954$ 0.20954 $ 0.20954 Árváltozás (24 óra) -1.61% Piaci plafon $ 26.47M$ 26.47M $ 26.47M Forgalomban lévő készlet 126.35M 126.35M 126.35M Volumen (24H) $ 53.61K$ 53.61K $ 53.61K Volumen (24H) -- A legfrissebb ESPORTS ár $ 0.20954. A(z) -1.62% 24 órás változása, $ 53.61K 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) ESPORTS 126.35M keringésben lévő tokenszámmal és $ 26.47M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő ESPORTS ár megtekintése

Yooldo Games Korábbi ár A(z) Yooldo Games élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Yooldo Games jelenlegi ára 0.20954USD. A(z) Yooldo Games (ESPORTS) forgalomban lévő kínálata 0.00 ESPORTS , így piaci kapitalizációja $26.47M . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -0.02% $ -0.004429 $ 0.22617 $ 0.20645

7 nap -0.07% $ -0.017949 $ 0.23534 $ 0.20413

30 nap 0.19% $ 0.033959 $ 0.24358 $ 0.07393 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Yooldo Games árfolyama $-0.004429 értékben változott, ami -0.02% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Yooldo Games legmagasabb kereskedési értéke $0.23534 , míg a legalacsonyabb $0.20413 volt. Az árváltozás mértéke -0.07% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) ESPORTS további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Yooldo Games 0.19% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $0.033959 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) ESPORTS esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben. Ellenőrizd a(z) Yooldo Games teljes árfolyam-előzményeit részletes trendekért a MEXC-n A(z) ESPORTS teljes árelőzményeinek megtekintése

Hogyan működik a(z) Yooldo Games (ESPORTS) árelőrejelzési modul? A(z) Yooldo Games árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) ESPORTS lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Yooldo Games következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) ESPORTS tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Yooldo Games árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) ESPORTS jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) ESPORTS lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Yooldo Games jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) ESPORTS árelőrejelzés?

ESPORTS Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK): Érdemes most befektetni a következőbe: ESPORTS? Az előrejelzéseid szerint a(z) ESPORTS -- árat érhet el ekkorra: undefined , így megfontolásra érdemes token. Mi a(z) ESPORTS árelőrejelzése a következő hónapra? A(z) Yooldo Games (ESPORTS) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett ESPORTS ár -- összeget érhet el ekkor: undefined . Mennyibe fog kerülni 1 ESPORTS 2026-ban? 1 Yooldo Games (ESPORTS) ára ma $0.20954 . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) ESPORTS 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: -- . Mi a(z) ESPORTS előre jelzett ára 2027-ben? A(z) Yooldo Games (ESPORTS) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 ESPORTS 2027-ig. Mi a(z) ESPORTS becsült árcélja 2028-ban? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Yooldo Games (ESPORTS) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban. Mi a(z) ESPORTS becsült árcélja 2029-ben? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Yooldo Games (ESPORTS) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben. Mennyibe fog kerülni 1 ESPORTS 2030-ban? 1 Yooldo Games (ESPORTS) ára ma $0.20954 . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) ESPORTS 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: -- . Mi a(z) ESPORTS árelőrejelzése 2040-re? A(z) Yooldo Games (ESPORTS) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 ESPORTS 2040-ig.