Piacok
A(z) élő Ibiza Final Boss ár ma 0.0003398 USD. Kövesd nyomon a(z) BOSS USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BOSS ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: BOSS

BOSS árinformációk

Mi a(z) BOSS

BOSS hivatalos webhely

BOSS tokenomikai adatai

BOSS árelőrejelzés

BOSS előzmények

BOSS Vásárlási útmutató

BOSS-fiat valutaváltó

BOSS spot

BOSS USDT-M futuresügyletek

Ibiza Final Boss Logó

Ibiza Final Boss árfolyam(BOSS)

1 BOSS-USD élő ár:

$0.0003398
$0.0003398$0.0003398
+21.27%1D
USD
Ibiza Final Boss (BOSS) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:46:55 (UTC+8)

Ibiza Final Boss (BOSS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.000254
$ 0.000254$ 0.000254
24h alacsony
$ 0.000344
$ 0.000344$ 0.000344
24h magas

$ 0.000254
$ 0.000254$ 0.000254

$ 0.000344
$ 0.000344$ 0.000344

$ 0.04818861394228114
$ 0.04818861394228114$ 0.04818861394228114

$ 0.000170877417044728
$ 0.000170877417044728$ 0.000170877417044728

+3.81%

+21.27%

-21.11%

-21.11%

Ibiza Final Boss (BOSS) valós idejű ár: $ 0.0003398. Az elmúlt 24 órában, a(z)BOSS legalacsonyabb ára $ 0.000254, legmagasabb ára pedig $ 0.000344 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BOSS valaha volt legmagasabb ára $ 0.04818861394228114, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.000170877417044728 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BOSS változása a következő volt: +3.81% az elmúlt órában, +21.27% az elmúlt 24 órában, és -21.11% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Ibiza Final Boss (BOSS) piaci információk

No.2752

$ 316.13K
$ 316.13K$ 316.13K

$ 53.68K
$ 53.68K$ 53.68K

$ 316.14K
$ 316.14K$ 316.14K

930.35M
930.35M 930.35M

930,382,708.578407
930,382,708.578407 930,382,708.578407

930,350,999.549169
930,350,999.549169 930,350,999.549169

99.99%

SOL

A(z) Ibiza Final Boss jelenlegi piaci plafonja $ 316.13K, és a 24 órás kereskedési volumene $ 53.68K. A(z) BOSS keringésben lévő tokenszáma 930.35M, és a teljes tokenszám 930350999.549169. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 316.14K.

Ibiza Final Boss (BOSS) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Ibiza Final Boss mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.000059599+21.27%
30 nap$ -0.0009512-73.68%
60 nap$ -0.0029232-89.59%
90 nap$ -0.0046602-93.21%
Ibiza Final Boss árváltozása ma

A mai napon a(z) BOSS ára $ +0.000059599 (+21.27%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Ibiza Final Boss 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.0009512 (-73.68%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Ibiza Final Boss 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) BOSS ára $ -0.0029232 (-89.59%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Ibiza Final Boss 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.0046602 (-93.21%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Ibiza Final Boss (BOSS) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Ibiza Final Boss árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Ibiza Final Boss (BOSS)

BOSS originated from a dance video of British tourist Jack Kay at a nightclub in Ibiza, Spain, using “BOSS/Final Boss” to craft a community narrative that blends authority with a festive atmosphere.

Ibiza Final Boss elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Ibiza Final Boss befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd BOSS a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Ibiza Final Boss a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Ibiza Final Boss vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Ibiza Final Boss árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Ibiza Final Boss (BOSS) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Ibiza Final Boss (BOSS) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Ibiza Final Boss rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Ibiza Final Boss árelőrejelzését most!

Ibiza Final Boss (BOSS) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Ibiza Final Boss (BOSS) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BOSS token kapcsán!

Hogyan vásárolj Ibiza Final Boss (BOSS)

A következőt szeretnél vásárolni: Ibiza Final Boss? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Ibiza Final Boss eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

BOSS helyi valutákra

Ibiza Final Boss Forrás

A(z) Ibiza Final Boss alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos Ibiza Final Boss Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Ibiza Final Boss

Mennyit ér ma a(z) Ibiza Final Boss (BOSS)?
A(z) élő BOSS ár a(z) USD esetében 0.0003398 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BOSS ára a(z) USD esetében?
A(z) BOSS jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.0003398. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Ibiza Final Boss piaci plafonja?
A(z) BOSS piaci plafonja $ 316.13K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BOSS keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BOSS keringésben lévő tokenszáma 930.35M USD.
Mi volt a(z) BOSS mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BOSS mindenkori legmagasabb ára 0.04818861394228114 USD.
Mi volt a(z) BOSS mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BOSS mindenkori legalacsonyabb ára 0.000170877417044728 USD.
Mekkora a(z) BOSS kereskedési volumene?
A(z) BOSS élő 24 órás kereskedési volumene $ 53.68K USD.
A(z) BOSS ára emelkedni fog idén?
A(z) BOSS a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BOSS árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:46:55 (UTC+8)

Ibiza Final Boss (BOSS) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

