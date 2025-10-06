TőzsdeDEX+
A(z) élő Plasma ár ma 0.2606 USD. Kövesd nyomon a(z) XPL USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) XPL ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: XPL

XPL árinformációk

Mi a(z) XPL

XPL fehér könyv

XPL hivatalos webhely

XPL tokenomikai adatai

XPL árelőrejelzés

XPL előzmények

XPL Vásárlási útmutató

XPL-fiat valutaváltó

XPL spot

XPL USDT-M futuresügyletek

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Plasma Logó

Plasma árfolyam(XPL)

1 XPL-USD élő ár:

$0.2604
$0.2604$0.2604
-1.06%1D
USD
Plasma (XPL) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:34:22 (UTC+8)

Plasma (XPL) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.2526
$ 0.2526$ 0.2526
24h alacsony
$ 0.3076
$ 0.3076$ 0.3076
24h magas

$ 0.2526
$ 0.2526$ 0.2526

$ 0.3076
$ 0.3076$ 0.3076

--
----

--
----

-0.73%

-1.06%

-32.65%

-32.65%

Plasma (XPL) valós idejű ár: $ 0.2606. Az elmúlt 24 órában, a(z)XPL legalacsonyabb ára $ 0.2526, legmagasabb ára pedig $ 0.3076 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) XPL valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) XPL változása a következő volt: -0.73% az elmúlt órában, -1.06% az elmúlt 24 órában, és -32.65% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Plasma (XPL) piaci információk

--
----

$ 2.99M
$ 2.99M$ 2.99M

$ 2.61B
$ 2.61B$ 2.61B

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

PLASMA

A(z) Plasma jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 2.99M. A(z) XPL keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 10000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.61B.

Plasma (XPL) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Plasma mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.00279-1.06%
30 nap$ -0.6094-70.05%
60 nap$ +0.0606+30.30%
90 nap$ +0.0606+30.30%
Plasma árváltozása ma

A mai napon a(z) XPL ára $ -0.00279 (-1.06%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Plasma 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.6094 (-70.05%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Plasma 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) XPL ára $ +0.0606 (+30.30%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Plasma 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.0606 (+30.30%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Plasma (XPL) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Plasma árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Plasma (XPL)

Plasma is a high-performance Layer 1 blockchain purpose-built for stablecoins.

Plasma elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Plasma befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd XPL a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Plasma a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Plasma vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Plasma árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Plasma (XPL) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Plasma (XPL) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Plasma rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Plasma árelőrejelzését most!

Plasma (XPL) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Plasma (XPL) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) XPL token kapcsán!

Hogyan vásárolj Plasma (XPL)

A következőt szeretnél vásárolni: Plasma? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Plasma eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

XPL helyi valutákra

1 Plasma(XPL) - VND
6,857.689
1 Plasma(XPL) - AUD
A$0.396112
1 Plasma(XPL) - GBP
0.198056
1 Plasma(XPL) - EUR
0.224116
1 Plasma(XPL) - USD
$0.2606
1 Plasma(XPL) - MYR
RM1.091914
1 Plasma(XPL) - TRY
10.960836
1 Plasma(XPL) - JPY
¥40.1324
1 Plasma(XPL) - ARS
ARS$377.132502
1 Plasma(XPL) - RUB
21.077328
1 Plasma(XPL) - INR
23.169946
1 Plasma(XPL) - IDR
Rp4,343.331596
1 Plasma(XPL) - PHP
15.312856
1 Plasma(XPL) - EGP
￡E.12.323774
1 Plasma(XPL) - BRL
R$1.399422
1 Plasma(XPL) - CAD
C$0.36484
1 Plasma(XPL) - BDT
31.756716
1 Plasma(XPL) - NGN
376.587848
1 Plasma(XPL) - COP
$1,010.075176
1 Plasma(XPL) - ZAR
R.4.516198
1 Plasma(XPL) - UAH
10.890474
1 Plasma(XPL) - TZS
T.Sh.638.725388
1 Plasma(XPL) - VES
Bs57.5926
1 Plasma(XPL) - CLP
$244.964
1 Plasma(XPL) - PKR
Rs73.510048
1 Plasma(XPL) - KZT
137.591588
1 Plasma(XPL) - THB
฿8.448652
1 Plasma(XPL) - TWD
NT$8.023874
1 Plasma(XPL) - AED
د.إ0.956402
1 Plasma(XPL) - CHF
Fr0.20848
1 Plasma(XPL) - HKD
HK$2.024862
1 Plasma(XPL) - AMD
֏99.463202
1 Plasma(XPL) - MAD
.د.م2.407944
1 Plasma(XPL) - MXN
$4.836736
1 Plasma(XPL) - SAR
ريال0.974644
1 Plasma(XPL) - ETB
Br40.04119
1 Plasma(XPL) - KES
KSh33.573098
1 Plasma(XPL) - JOD
د.أ0.1847654
1 Plasma(XPL) - PLN
0.961614
1 Plasma(XPL) - RON
лв1.149246
1 Plasma(XPL) - SEK
kr2.4757
1 Plasma(XPL) - BGN
лв0.440414
1 Plasma(XPL) - HUF
Ft87.655416
1 Plasma(XPL) - CZK
5.501266
1 Plasma(XPL) - KWD
د.ك0.0797436
1 Plasma(XPL) - ILS
0.84695
1 Plasma(XPL) - BOB
Bs1.795534
1 Plasma(XPL) - AZN
0.44302
1 Plasma(XPL) - TJS
SM2.392308
1 Plasma(XPL) - GEL
0.706226
1 Plasma(XPL) - AOA
Kz238.425546
1 Plasma(XPL) - BHD
.د.ب0.097725
1 Plasma(XPL) - BMD
$0.2606
1 Plasma(XPL) - DKK
kr1.686082
1 Plasma(XPL) - HNL
L6.835538
1 Plasma(XPL) - MUR
11.919844
1 Plasma(XPL) - NAD
$4.505774
1 Plasma(XPL) - NOK
kr2.637272
1 Plasma(XPL) - NZD
$0.453444
1 Plasma(XPL) - PAB
B/.0.2606
1 Plasma(XPL) - PGK
K1.09452
1 Plasma(XPL) - QAR
ر.ق0.945978
1 Plasma(XPL) - RSD
дин.26.35969
1 Plasma(XPL) - UZS
soʻm3,139.758314
1 Plasma(XPL) - ALL
L21.757494
1 Plasma(XPL) - ANG
ƒ0.466474
1 Plasma(XPL) - AWG
ƒ0.466474
1 Plasma(XPL) - BBD
$0.5212
1 Plasma(XPL) - BAM
KM0.437808
1 Plasma(XPL) - BIF
Fr764.0792
1 Plasma(XPL) - BND
$0.336174
1 Plasma(XPL) - BSD
$0.2606
1 Plasma(XPL) - JMD
$41.70903
1 Plasma(XPL) - KHR
1,042.4
1 Plasma(XPL) - KMF
Fr111.0156
1 Plasma(XPL) - LAK
5,665.217278
1 Plasma(XPL) - LKR
රු79.112948
1 Plasma(XPL) - MDL
L4.419776
1 Plasma(XPL) - MGA
Ar1,168.60858
1 Plasma(XPL) - MOP
P2.079588
1 Plasma(XPL) - MVR
3.98718
1 Plasma(XPL) - MWK
MK450.86406
1 Plasma(XPL) - MZN
MT16.65234
1 Plasma(XPL) - NPR
रु36.859264
1 Plasma(XPL) - PYG
1,835.1452
1 Plasma(XPL) - RWF
Fr377.6094
1 Plasma(XPL) - SBD
$2.144738
1 Plasma(XPL) - SCR
3.763064
1 Plasma(XPL) - SRD
$10.0331
1 Plasma(XPL) - SVC
$2.272432
1 Plasma(XPL) - SZL
L4.503168
1 Plasma(XPL) - TMT
m0.9121
1 Plasma(XPL) - TND
د.ت0.766164
1 Plasma(XPL) - TTD
$1.75905
1 Plasma(XPL) - UGX
Sh904.8032
1 Plasma(XPL) - XAF
Fr148.2814
1 Plasma(XPL) - XCD
$0.70362
1 Plasma(XPL) - XOF
Fr148.2814
1 Plasma(XPL) - XPF
Fr26.8418
1 Plasma(XPL) - BWP
P3.489434
1 Plasma(XPL) - BZD
$0.5212
1 Plasma(XPL) - CVE
$24.827362
1 Plasma(XPL) - DJF
Fr46.1262
1 Plasma(XPL) - DOP
$16.696642
1 Plasma(XPL) - DZD
د.ج33.76073
1 Plasma(XPL) - FJD
$0.596774
1 Plasma(XPL) - GNF
Fr2,265.917
1 Plasma(XPL) - GTQ
Q1.990984
1 Plasma(XPL) - GYD
$54.368978
1 Plasma(XPL) - ISK
kr32.575

Plasma Forrás

A(z) Plasma alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Plasma Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Plasma

Mennyit ér ma a(z) Plasma (XPL)?
A(z) élő XPL ár a(z) USD esetében 0.2606 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) XPL ára a(z) USD esetében?
A(z) XPL jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.2606. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Plasma piaci plafonja?
A(z) XPL piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) XPL keringésben lévő tokenszáma?
A(z) XPL keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) XPL mindenkori legmagasabb ára?
A(z) XPL mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) XPL mindenkori legmagasabb ár?
A(z) XPL mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) XPL kereskedési volumene?
A(z) XPL élő 24 órás kereskedési volumene $ 2.99M USD.
A(z) XPL ára emelkedni fog idén?
A(z) XPL a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) XPL árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:34:22 (UTC+8)

Plasma (XPL) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

XPL-USD kalkulátor

Összeg

XPL
XPL
USD
USD

1 XPL = 0.2606 USD

XPL kereskedés

XPL/USDC
$0.2607
$0.2607$0.2607
-0.94%
XPL/USDT
$0.2604
$0.2604$0.2604
-0.95%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

