A(z) élő OLAXBT ár ma 0.16324 USD. Kövesd nyomon a(z) AIO USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) AIO ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: AIO

AIO árinformációk

Mi a(z) AIO

AIO fehér könyv

AIO hivatalos webhely

AIO tokenomikai adatai

AIO árelőrejelzés

AIO előzmények

AIO Vásárlási útmutató

AIO-fiat valutaváltó

AIO spot

AIO USDT-M futuresügyletek

OLAXBT Logó

OLAXBT árfolyam(AIO)

1 AIO-USD élő ár:

$0.16324
$0.16324$0.16324
+0.66%1D
USD
OLAXBT (AIO) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:40:08 (UTC+8)

OLAXBT (AIO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.15947
$ 0.15947$ 0.15947
24h alacsony
$ 0.16987
$ 0.16987$ 0.16987
24h magas

$ 0.15947
$ 0.15947$ 0.15947

$ 0.16987
$ 0.16987$ 0.16987

$ 0.20548860379382622
$ 0.20548860379382622$ 0.20548860379382622

$ 0.04215223361578995
$ 0.04215223361578995$ 0.04215223361578995

-0.93%

+0.66%

+5.62%

+5.62%

OLAXBT (AIO) valós idejű ár: $ 0.16324. Az elmúlt 24 órában, a(z)AIO legalacsonyabb ára $ 0.15947, legmagasabb ára pedig $ 0.16987 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) AIO valaha volt legmagasabb ára $ 0.20548860379382622, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.04215223361578995 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) AIO változása a következő volt: -0.93% az elmúlt órában, +0.66% az elmúlt 24 órában, és +5.62% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

OLAXBT (AIO) piaci információk

No.662

$ 37.59M
$ 37.59M$ 37.59M

$ 101.77K
$ 101.77K$ 101.77K

$ 163.24M
$ 163.24M$ 163.24M

230.25M
230.25M 230.25M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

23.02%

BSC

A(z) OLAXBT jelenlegi piaci plafonja $ 37.59M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 101.77K. A(z) AIO keringésben lévő tokenszáma 230.25M, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 163.24M.

OLAXBT (AIO) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a OLAXBT mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.0010703+0.66%
30 nap$ +0.01262+8.37%
60 nap$ +0.0993+155.30%
90 nap$ +0.11097+212.30%
OLAXBT árváltozása ma

A mai napon a(z) AIO ára $ +0.0010703 (+0.66%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

OLAXBT 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +0.01262 (+8.37%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

OLAXBT 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) AIO ára $ +0.0993 (+155.30%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

OLAXBT 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.11097 (+212.30%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) OLAXBT (AIO) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) OLAXBT árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) OLAXBT (AIO)

OlaXBT is a Web3 AI-powered market intelligence platform built on the BNB Smart Chain. The project leverages reinforcement learning (RL) and a Model Context Protocol (MCP) marketplace, enabling users to build their own agentic systems by combining trading modules, MCP toolkits, and agents for generating trading signals and analysis. The native token, AIO, supports transaction fees, vault staking, and governance. The platform features a no-code chatbot interface and a Langflow-alike agent builder, allowing users to create and customize AI agents for trading and asset management. The MCP marketplace facilitates agent trading and monetization.

OLAXBT elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál OLAXBT befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd AIO a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről OLAXBT a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a OLAXBT vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

OLAXBT árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) OLAXBT (AIO) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) OLAXBT (AIO) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) OLAXBT rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) OLAXBT árelőrejelzését most!

OLAXBT (AIO) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) OLAXBT (AIO) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) AIO token kapcsán!

Hogyan vásárolj OLAXBT (AIO)

A következőt szeretnél vásárolni: OLAXBT? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz OLAXBT eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

AIO helyi valutákra

1 OLAXBT(AIO) - VND
4,295.6606
1 OLAXBT(AIO) - AUD
A$0.2481248
1 OLAXBT(AIO) - GBP
0.1240624
1 OLAXBT(AIO) - EUR
0.1403864
1 OLAXBT(AIO) - USD
$0.16324
1 OLAXBT(AIO) - MYR
RM0.6839756
1 OLAXBT(AIO) - TRY
6.8658744
1 OLAXBT(AIO) - JPY
¥25.13896
1 OLAXBT(AIO) - ARS
ARS$236.2360308
1 OLAXBT(AIO) - RUB
13.2028512
1 OLAXBT(AIO) - INR
14.4924472
1 OLAXBT(AIO) - IDR
Rp2,720.6655784
1 OLAXBT(AIO) - PHP
9.582188
1 OLAXBT(AIO) - EGP
￡E.7.7179872
1 OLAXBT(AIO) - BRL
R$0.8765988
1 OLAXBT(AIO) - CAD
C$0.228536
1 OLAXBT(AIO) - BDT
19.8924264
1 OLAXBT(AIO) - NGN
235.8948592
1 OLAXBT(AIO) - COP
$632.7117104
1 OLAXBT(AIO) - ZAR
R.2.8256844
1 OLAXBT(AIO) - UAH
6.8217996
1 OLAXBT(AIO) - TZS
T.Sh.401.08068
1 OLAXBT(AIO) - VES
Bs36.07604
1 OLAXBT(AIO) - CLP
$153.77208
1 OLAXBT(AIO) - PKR
Rs46.0467392
1 OLAXBT(AIO) - KZT
86.1874552
1 OLAXBT(AIO) - THB
฿5.2906084
1 OLAXBT(AIO) - TWD
NT$5.0261596
1 OLAXBT(AIO) - AED
د.إ0.5990908
1 OLAXBT(AIO) - CHF
Fr0.130592
1 OLAXBT(AIO) - HKD
HK$1.2683748
1 OLAXBT(AIO) - AMD
֏62.3038108
1 OLAXBT(AIO) - MAD
.د.م1.5083376
1 OLAXBT(AIO) - MXN
$3.028102
1 OLAXBT(AIO) - SAR
ريال0.6105176
1 OLAXBT(AIO) - ETB
Br25.081826
1 OLAXBT(AIO) - KES
KSh21.0432684
1 OLAXBT(AIO) - JOD
د.أ0.11573716
1 OLAXBT(AIO) - PLN
0.6023556
1 OLAXBT(AIO) - RON
лв0.7198884
1 OLAXBT(AIO) - SEK
kr1.5491476
1 OLAXBT(AIO) - BGN
лв0.2758756
1 OLAXBT(AIO) - HUF
Ft54.9433192
1 OLAXBT(AIO) - CZK
3.444364
1 OLAXBT(AIO) - KWD
د.ك0.04995144
1 OLAXBT(AIO) - ILS
0.53053
1 OLAXBT(AIO) - BOB
Bs1.1247236
1 OLAXBT(AIO) - AZN
0.277508
1 OLAXBT(AIO) - TJS
SM1.4985432
1 OLAXBT(AIO) - GEL
0.4423804
1 OLAXBT(AIO) - AOA
Kz149.3499084
1 OLAXBT(AIO) - BHD
.د.ب0.061215
1 OLAXBT(AIO) - BMD
$0.16324
1 OLAXBT(AIO) - DKK
kr1.0561628
1 OLAXBT(AIO) - HNL
L4.2817852
1 OLAXBT(AIO) - MUR
7.4665976
1 OLAXBT(AIO) - NAD
$2.8224196
1 OLAXBT(AIO) - NOK
kr1.6519888
1 OLAXBT(AIO) - NZD
$0.2840376
1 OLAXBT(AIO) - PAB
B/.0.16324
1 OLAXBT(AIO) - PGK
K0.685608
1 OLAXBT(AIO) - QAR
ر.ق0.5925612
1 OLAXBT(AIO) - RSD
дин.16.511726
1 OLAXBT(AIO) - UZS
soʻm1,966.7465356
1 OLAXBT(AIO) - ALL
L13.6289076
1 OLAXBT(AIO) - ANG
ƒ0.2921996
1 OLAXBT(AIO) - AWG
ƒ0.2921996
1 OLAXBT(AIO) - BBD
$0.32648
1 OLAXBT(AIO) - BAM
KM0.2742432
1 OLAXBT(AIO) - BIF
Fr478.61968
1 OLAXBT(AIO) - BND
$0.2105796
1 OLAXBT(AIO) - BSD
$0.16324
1 OLAXBT(AIO) - JMD
$26.126562
1 OLAXBT(AIO) - KHR
652.96
1 OLAXBT(AIO) - KMF
Fr69.54024
1 OLAXBT(AIO) - LAK
3,548.6955812
1 OLAXBT(AIO) - LKR
රු49.5563992
1 OLAXBT(AIO) - MDL
L2.7685504
1 OLAXBT(AIO) - MGA
Ar732.017132
1 OLAXBT(AIO) - MOP
P1.3026552
1 OLAXBT(AIO) - MVR
2.497572
1 OLAXBT(AIO) - MWK
MK282.421524
1 OLAXBT(AIO) - MZN
MT10.431036
1 OLAXBT(AIO) - NPR
रु23.0886656
1 OLAXBT(AIO) - PYG
1,149.53608
1 OLAXBT(AIO) - RWF
Fr236.53476
1 OLAXBT(AIO) - SBD
$1.3434652
1 OLAXBT(AIO) - SCR
2.3571856
1 OLAXBT(AIO) - SRD
$6.28474
1 OLAXBT(AIO) - SVC
$1.4234528
1 OLAXBT(AIO) - SZL
L2.8207872
1 OLAXBT(AIO) - TMT
m0.57134
1 OLAXBT(AIO) - TND
د.ت0.4799256
1 OLAXBT(AIO) - TTD
$1.10187
1 OLAXBT(AIO) - UGX
Sh566.76928
1 OLAXBT(AIO) - XAF
Fr92.72032
1 OLAXBT(AIO) - XCD
$0.440748
1 OLAXBT(AIO) - XOF
Fr92.72032
1 OLAXBT(AIO) - XPF
Fr16.81372
1 OLAXBT(AIO) - BWP
P2.1857836
1 OLAXBT(AIO) - BZD
$0.32648
1 OLAXBT(AIO) - CVE
$15.5518748
1 OLAXBT(AIO) - DJF
Fr28.89348
1 OLAXBT(AIO) - DOP
$10.4587868
1 OLAXBT(AIO) - DZD
د.ج21.147742
1 OLAXBT(AIO) - FJD
$0.3738196
1 OLAXBT(AIO) - GNF
Fr1,419.3718
1 OLAXBT(AIO) - GTQ
Q1.2471536
1 OLAXBT(AIO) - GYD
$34.0567612
1 OLAXBT(AIO) - ISK
kr20.405

A(z) OLAXBT alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos OLAXBT Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések OLAXBT

Mennyit ér ma a(z) OLAXBT (AIO)?
A(z) élő AIO ár a(z) USD esetében 0.16324 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) AIO ára a(z) USD esetében?
A(z) AIO jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.16324. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) OLAXBT piaci plafonja?
A(z) AIO piaci plafonja $ 37.59M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) AIO keringésben lévő tokenszáma?
A(z) AIO keringésben lévő tokenszáma 230.25M USD.
Mi volt a(z) AIO mindenkori legmagasabb ára?
A(z) AIO mindenkori legmagasabb ára 0.20548860379382622 USD.
Mi volt a(z) AIO mindenkori legmagasabb ár?
A(z) AIO mindenkori legalacsonyabb ára 0.04215223361578995 USD.
Mekkora a(z) AIO kereskedési volumene?
A(z) AIO élő 24 órás kereskedési volumene $ 101.77K USD.
A(z) AIO ára emelkedni fog idén?
A(z) AIO a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) AIO árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:40:08 (UTC+8)

OLAXBT (AIO) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$0.16324
$110,324.34
$3,887.84
$0.02557
$188.17
$1.2177
$110,324.34
$3,887.84
$188.17
$89.04
$2.5156
$0.00000
$0.00000
$0.0345
$0.05488
$0.09650
$0.000000002282
$0.0000519
$0.01515
$0.00005830
$0.0003000
