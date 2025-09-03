YodeSwap (YODE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00305501 24-satna najviša cijena $ 0.00310647 Najviša cijena ikada $ 13.76 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +0.53% Promjena cijene (1D) +1.04% Promjena cijene (7D) +0.81%

YodeSwap (YODE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00308686. Tijekom protekla 24 sata, YODEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00305501 i najviše cijene $ 0.00310647, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YODE je $ 13.76, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YODE se promijenio za +0.53% u posljednjih sat vremena, +1.04% u posljednjih 24 sata i +0.81% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu YodeSwap (YODE)

Tržišna kapitalizacija $ 30.70K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 33.80K Količina u optjecaju 9.95M Ukupna količina 10,950,321.08431078

Trenutačna tržišna kapitalizacija YodeSwap je $ 30.70K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YODE je 9.95M, s ukupnom količinom od 10950321.08431078. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 33.80K.