YodeSwap Logotip

YodeSwap Cijena (YODE)

Neuvršten

1 YODE u USD cijena uživo:

$0.00308686
+1.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
Grafikon aktualnih cijena YodeSwap (YODE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:22:54 (UTC+8)

YodeSwap (YODE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00305501
24-satna najniža cijena
$ 0.00310647
24-satna najviša cijena

$ 0.00305501
$ 0.00310647
$ 13.76
$ 0
+0.53%

+1.04%

+0.81%

+0.81%

YodeSwap (YODE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00308686. Tijekom protekla 24 sata, YODEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00305501 i najviše cijene $ 0.00310647, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YODE je $ 13.76, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YODE se promijenio za +0.53% u posljednjih sat vremena, +1.04% u posljednjih 24 sata i +0.81% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu YodeSwap (YODE)

$ 30.70K
--
$ 33.80K
9.95M
10,950,321.08431078
Trenutačna tržišna kapitalizacija YodeSwap je $ 30.70K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YODE je 9.95M, s ukupnom količinom od 10950321.08431078. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 33.80K.

YodeSwap (YODE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz YodeSwap u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz YodeSwap u USD iznosila je $ +0.0000258246.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz YodeSwap u USD iznosila je $ +0.0009235471.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz YodeSwap u USD iznosila je $ +0.0000768452291442717.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.04%
30 dana$ +0.0000258246+0.84%
60 dana$ +0.0009235471+29.92%
90 dana$ +0.0000768452291442717+2.55%

Što je YodeSwap (YODE)

Yodeswap is one of the first automated market-making (AMM), decentralized exchanges (DEX) for the Dogechain Network.

Resurs YodeSwap (YODE)

Službena web-stranica

YodeSwap Predviđanje cijene (USD)

Koliko će YodeSwap (YODE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših YodeSwap (YODE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za YodeSwap.

Provjerite YodeSwap predviđanje cijene sada!

YODE u lokalnim valutama

YodeSwap (YODE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike YodeSwap (YODE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o YODE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o YodeSwap (YODE)

Koliko YodeSwap (YODE) vrijedi danas?
Cijena YODE uživo u USD je 0.00308686 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena YODE u USD?
Trenutačna cijena YODE u USD je $ 0.00308686. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija YodeSwap?
Tržišna kapitalizacija za YODE je $ 30.70K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za YODE?
Količina u optjecaju za YODE je 9.95M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za YODE?
YODE je postigao ATH cijenu od 13.76 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za YODE?
YODE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za YODE?
24-satni obujam trgovanja za YODE je -- USD.
Hoće li YODE još narasti ove godine?
YODE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte YODE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.