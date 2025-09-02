Yield Optimizer ETH (YOETH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 4,501.33 24-satna najviša cijena $ 4,753.71 Najviša cijena ikada $ 5,243.37 Najniža cijena $ 62.59 Promjena cijene (1H) +0.68% Promjena cijene (1D) -1.75% Promjena cijene (7D) -0.19%

Yield Optimizer ETH (YOETH) cijena u stvarnom vremenu je $4,667.53. Tijekom protekla 24 sata, YOETHtrgovalo je između najniže cijene $ 4,501.33 i najviše cijene $ 4,753.71, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YOETH je $ 5,243.37, dok je najniža cijena svih vremena $ 62.59.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YOETH se promijenio za +0.68% u posljednjih sat vremena, -1.75% u posljednjih 24 sata i -0.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Yield Optimizer ETH (YOETH)

Tržišna kapitalizacija $ 44.49M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 44.49M Količina u optjecaju 9.53K Ukupna količina 9,531.509410662837

Trenutačna tržišna kapitalizacija Yield Optimizer ETH je $ 44.49M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YOETH je 9.53K, s ukupnom količinom od 9531.509410662837. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 44.49M.