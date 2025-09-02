Više o YOETH

YOETH Informacije o cijeni

YOETH Bijela knjiga

YOETH Službena web stranica

YOETH Tokenomija

YOETH Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Yield Optimizer ETH Logotip

Yield Optimizer ETH Cijena (YOETH)

Neuvršten

1 YOETH u USD cijena uživo:

$4,667.53
$4,667.53$4,667.53
-1.70%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Yield Optimizer ETH (YOETH)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:58:28 (UTC+8)

Yield Optimizer ETH (YOETH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 4,501.33
$ 4,501.33$ 4,501.33
24-satna najniža cijena
$ 4,753.71
$ 4,753.71$ 4,753.71
24-satna najviša cijena

$ 4,501.33
$ 4,501.33$ 4,501.33

$ 4,753.71
$ 4,753.71$ 4,753.71

$ 5,243.37
$ 5,243.37$ 5,243.37

$ 62.59
$ 62.59$ 62.59

+0.68%

-1.75%

-0.19%

-0.19%

Yield Optimizer ETH (YOETH) cijena u stvarnom vremenu je $4,667.53. Tijekom protekla 24 sata, YOETHtrgovalo je između najniže cijene $ 4,501.33 i najviše cijene $ 4,753.71, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YOETH je $ 5,243.37, dok je najniža cijena svih vremena $ 62.59.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YOETH se promijenio za +0.68% u posljednjih sat vremena, -1.75% u posljednjih 24 sata i -0.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Yield Optimizer ETH (YOETH)

$ 44.49M
$ 44.49M$ 44.49M

--
----

$ 44.49M
$ 44.49M$ 44.49M

9.53K
9.53K 9.53K

9,531.509410662837
9,531.509410662837 9,531.509410662837

Trenutačna tržišna kapitalizacija Yield Optimizer ETH je $ 44.49M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YOETH je 9.53K, s ukupnom količinom od 9531.509410662837. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 44.49M.

Yield Optimizer ETH (YOETH) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Yield Optimizer ETH u USD iznosila je $ -83.210800617343.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Yield Optimizer ETH u USD iznosila je $ +1,328.8667948850.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Yield Optimizer ETH u USD iznosila je $ +3,415.8132752380.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Yield Optimizer ETH u USD iznosila je $ +1,894.166653418434.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -83.210800617343-1.75%
30 dana$ +1,328.8667948850+28.47%
60 dana$ +3,415.8132752380+73.18%
90 dana$ +1,894.166653418434+68.30%

Što je Yield Optimizer ETH (YOETH)

Set it and forget it. YO is your secure multi-chain yield optimizer, continuously rebalancing to deliver the best risk-adjusted yield in DeFi. YO tracks the best yield across DeFi protocols and chains so your assets are always in the right place. YO algorithms generate optimized yield by balancing risk and reward, powered by Exponential.fi’s trusted ratings. YO continuously reallocates your assets across DeFi chains and protocols to maximize yield.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Yield Optimizer ETH (YOETH)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Yield Optimizer ETH Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Yield Optimizer ETH (YOETH) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Yield Optimizer ETH (YOETH) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Yield Optimizer ETH.

Provjerite Yield Optimizer ETH predviđanje cijene sada!

YOETH u lokalnim valutama

Yield Optimizer ETH (YOETH) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Yield Optimizer ETH (YOETH) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o YOETH opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Yield Optimizer ETH (YOETH)

Koliko Yield Optimizer ETH (YOETH) vrijedi danas?
Cijena YOETH uživo u USD je 4,667.53 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena YOETH u USD?
Trenutačna cijena YOETH u USD je $ 4,667.53. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Yield Optimizer ETH?
Tržišna kapitalizacija za YOETH je $ 44.49M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za YOETH?
Količina u optjecaju za YOETH je 9.53K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za YOETH?
YOETH je postigao ATH cijenu od 5,243.37 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za YOETH?
YOETH je vidio ATL cijenu od 62.59 USD.
Koliki je obujam trgovanja za YOETH?
24-satni obujam trgovanja za YOETH je -- USD.
Hoće li YOETH još narasti ove godine?
YOETH mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte YOETH predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:58:28 (UTC+8)

Yield Optimizer ETH (YOETH) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.