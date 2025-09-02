XP Network (XPNET) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.114859$ 0.114859 $ 0.114859 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.15% Promjena cijene (1D) -0.64% Promjena cijene (7D) -0.51% Promjena cijene (7D) -0.51%

XP Network (XPNET) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, XPNETtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XPNET je $ 0.114859, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XPNET se promijenio za -1.15% u posljednjih sat vremena, -0.64% u posljednjih 24 sata i -0.51% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu XP Network (XPNET)

Tržišna kapitalizacija $ 315.45K$ 315.45K $ 315.45K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 442.43K$ 442.43K $ 442.43K Količina u optjecaju 712.99M 712.99M 712.99M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija XP Network je $ 315.45K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XPNET je 712.99M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 442.43K.