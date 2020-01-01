XP Network (XPNET) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u XP Network (XPNET), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

XP Network (XPNET) Informacije XP.network is the first blockchain-agnostic NFT ecosystem. It enables multichain support out of the box for any minted NFT, dApp or use case, allowing NFTs and funds to flow freely between networks and wallets. Službena web stranica: https://xp.network Kupi XPNET odmah!

XP Network (XPNET) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za XP Network (XPNET), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 317.71K $ 317.71K $ 317.71K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 712.99M $ 712.99M $ 712.99M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 445.61K $ 445.61K $ 445.61K Povijesni maksimum: $ 0.114859 $ 0.114859 $ 0.114859 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.0004455 $ 0.0004455 $ 0.0004455 Saznajte više o cijeni XP Network (XPNET)

XP Network (XPNET) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike XP Network (XPNET) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj XPNET tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja XPNET tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku XPNET tokena, istražite XPNET cijenu tokena uživo!

