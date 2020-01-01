Wise (WISE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Wise (WISE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Wise (WISE) Informacije Wise is a decentralized Ether-backed investment tool programmed to earn users' interest when locked up over periods of time (similar to a bond). Službena web stranica: https://wisetoken.net Kupi WISE odmah!

Wise (WISE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Wise (WISE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 9.40M $ 9.40M $ 9.40M Ukupna količina: $ 543.21M $ 543.21M $ 543.21M Količina u optjecaju: $ 35.89M $ 35.89M $ 35.89M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 142.33M $ 142.33M $ 142.33M Povijesni maksimum: $ 0.96738 $ 0.96738 $ 0.96738 Povijesni minimum: $ 0.078411 $ 0.078411 $ 0.078411 Trenutna cijena: $ 0.262022 $ 0.262022 $ 0.262022 Saznajte više o cijeni Wise (WISE)

Wise (WISE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Wise (WISE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WISE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WISE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WISE tokena, istražite WISE cijenu tokena uživo!

WISE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide WISE? Naša WISE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte WISE predviđanje cijene tokena odmah!

