Wise (WISE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.234459 $ 0.234459 $ 0.234459 24-satna najniža cijena $ 0.269159 $ 0.269159 $ 0.269159 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.234459$ 0.234459 $ 0.234459 24-satna najviša cijena $ 0.269159$ 0.269159 $ 0.269159 Najviša cijena ikada $ 0.96738$ 0.96738 $ 0.96738 Najniža cijena $ 0.078411$ 0.078411 $ 0.078411 Promjena cijene (1H) -9.04% Promjena cijene (1D) -9.69% Promjena cijene (7D) -9.17% Promjena cijene (7D) -9.17%

Wise (WISE) cijena u stvarnom vremenu je $0.242482. Tijekom protekla 24 sata, WISEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.234459 i najviše cijene $ 0.269159, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WISE je $ 0.96738, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.078411.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WISE se promijenio za -9.04% u posljednjih sat vremena, -9.69% u posljednjih 24 sata i -9.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Wise (WISE)

Tržišna kapitalizacija $ 8.73M$ 8.73M $ 8.73M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 131.70M$ 131.70M $ 131.70M Količina u optjecaju 36.01M 36.01M 36.01M Ukupna količina 543,206,289.0 543,206,289.0 543,206,289.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wise je $ 8.73M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WISE je 36.01M, s ukupnom količinom od 543206289.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 131.70M.