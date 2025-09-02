Wheester (WHEEE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.62% Promjena cijene (1D) -18.02% Promjena cijene (7D) -31.90% Promjena cijene (7D) -31.90%

Wheester (WHEEE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WHEEEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WHEEE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WHEEE se promijenio za -1.62% u posljednjih sat vremena, -18.02% u posljednjih 24 sata i -31.90% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Wheester (WHEEE)

Tržišna kapitalizacija $ 75.55K$ 75.55K $ 75.55K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 75.55K$ 75.55K $ 75.55K Količina u optjecaju 42.00B 42.00B 42.00B Ukupna količina 42,000,000,000.0 42,000,000,000.0 42,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wheester je $ 75.55K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WHEEE je 42.00B, s ukupnom količinom od 42000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 75.55K.