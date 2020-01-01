web3war (FPS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u web3war (FPS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

web3war (FPS) Informacije Competitive first-person shooter crafted by Roll1ng Thund3rz and powered by Zilliqa. Službena web stranica: https://www.w3w.game/ Bijela knjiga: https://docsend.com/view/sp26sruzah2479qr Kupi FPS odmah!

web3war (FPS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za web3war (FPS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 729.59K Ukupna količina: $ 150.00M Količina u optjecaju: $ 40.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.74M Povijesni maksimum: $ 0.482493 Povijesni minimum: $ 0.01111406 Trenutna cijena: $ 0.01822965

web3war (FPS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike web3war (FPS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FPS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FPS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FPS tokena, istražite FPS cijenu tokena uživo!

FPS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide FPS? Naša FPS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte FPS predviđanje cijene tokena odmah!

