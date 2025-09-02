Više o FPS

web3war Cijena (FPS)

1 FPS u USD cijena uživo:

$0.01786012
$0.01786012
-1.90%1D
Grafikon aktualnih cijena web3war (FPS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:44:13 (UTC+8)

web3war (FPS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+1.35%

-1.91%

-2.85%

-2.85%

web3war (FPS) cijena u stvarnom vremenu je $0.01787008. Tijekom protekla 24 sata, FPStrgovalo je između najniže cijene $ 0.01744458 i najviše cijene $ 0.01823926, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FPS je $ 0.482493, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01111406.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FPS se promijenio za +1.35% u posljednjih sat vremena, -1.91% u posljednjih 24 sata i -2.85% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu web3war (FPS)

Trenutačna tržišna kapitalizacija web3war je $ 714.80K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FPS je 40.00M, s ukupnom količinom od 150000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.68M.

web3war (FPS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz web3war u USD iznosila je $ -0.00034868252462659.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz web3war u USD iznosila je $ -0.0085326451.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz web3war u USD iznosila je $ -0.0000908103.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz web3war u USD iznosila je $ -0.002190415608405733.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00034868252462659-1.91%
30 dana$ -0.0085326451-47.74%
60 dana$ -0.0000908103-0.50%
90 dana$ -0.002190415608405733-10.91%

Što je web3war (FPS)

Competitive first-person shooter crafted by Roll1ng Thund3rz and powered by Zilliqa.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

web3war Predviđanje cijene (USD)

Koliko će web3war (FPS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših web3war (FPS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za web3war.

Provjerite web3war predviđanje cijene sada!

FPS u lokalnim valutama

web3war (FPS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike web3war (FPS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FPS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o web3war (FPS)

Koliko web3war (FPS) vrijedi danas?
Cijena FPS uživo u USD je 0.01787008 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FPS u USD?
Trenutačna cijena FPS u USD je $ 0.01787008. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija web3war?
Tržišna kapitalizacija za FPS je $ 714.80K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FPS?
Količina u optjecaju za FPS je 40.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FPS?
FPS je postigao ATH cijenu od 0.482493 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FPS?
FPS je vidio ATL cijenu od 0.01111406 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FPS?
24-satni obujam trgovanja za FPS je -- USD.
Hoće li FPS još narasti ove godine?
FPS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FPS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.