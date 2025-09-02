web3war (FPS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.01744458 24-satna najviša cijena $ 0.01823926 Najviša cijena ikada $ 0.482493 Najniža cijena $ 0.01111406 Promjena cijene (1H) +1.35% Promjena cijene (1D) -1.91% Promjena cijene (7D) -2.85%

web3war (FPS) cijena u stvarnom vremenu je $0.01787008. Tijekom protekla 24 sata, FPStrgovalo je između najniže cijene $ 0.01744458 i najviše cijene $ 0.01823926, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FPS je $ 0.482493, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01111406.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FPS se promijenio za +1.35% u posljednjih sat vremena, -1.91% u posljednjih 24 sata i -2.85% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu web3war (FPS)

Tržišna kapitalizacija $ 714.80K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.68M Količina u optjecaju 40.00M Ukupna količina 150,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija web3war je $ 714.80K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FPS je 40.00M, s ukupnom količinom od 150000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.68M.