WAP Cijena (WAP)

Neuvršten

1 WAP u USD cijena uživo:

$0.00010297
+1.20%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena WAP (WAP)
WAP (WAP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0
$ 0.03862221
$ 0
-1.44%

+1.28%

-1.66%

-1.66%

WAP (WAP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WAPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WAP je $ 0.03862221, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WAP se promijenio za -1.44% u posljednjih sat vremena, +1.28% u posljednjih 24 sata i -1.66% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu WAP (WAP)

$ 103.09K
--
$ 103.09K
999.68M
999,676,700.2385145
Trenutačna tržišna kapitalizacija WAP je $ 103.09K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WAP je 999.68M, s ukupnom količinom od 999676700.2385145. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 103.09K.

WAP (WAP) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz WAP u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz WAP u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz WAP u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz WAP u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.28%
30 dana$ 0+8.23%
60 dana$ 0+12.75%
90 dana$ 0--

Što je WAP (WAP)

Introducing Wet Ass Pussy ($WAP), the boldest memecoin inspired by Cardi B’s iconic anthem! Just like the song that broke the internet, $WAP is here to make waves in the crypto world. This playful, unapologetic project embraces the wild, fun, and rebellious spirit of Cardi B’s hit single. $WAP is more than just a coin—it’s a movement that celebrates breaking boundaries and having fun in the crypto space. It’s cheeky, it’s bold, and it’s designed for those who aren’t afraid to shake things up. Whether you’re here for the memes or the gains, $WAP promises to bring excitement and entertainment while staying true to its carefree, empowering roots. Join the $WAP community as we ride this wave of fun, culture, and crypto all in one!

Resurs WAP (WAP)

Službena web-stranica

WAP Predviđanje cijene (USD)

Koliko će WAP (WAP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših WAP (WAP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za WAP.

Provjerite WAP predviđanje cijene sada!

WAP u lokalnim valutama

WAP (WAP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike WAP (WAP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WAP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o WAP (WAP)

Koliko WAP (WAP) vrijedi danas?
Cijena WAP uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WAP u USD?
Trenutačna cijena WAP u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija WAP?
Tržišna kapitalizacija za WAP je $ 103.09K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WAP?
Količina u optjecaju za WAP je 999.68M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WAP?
WAP je postigao ATH cijenu od 0.03862221 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WAP?
WAP je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WAP?
24-satni obujam trgovanja za WAP je -- USD.
Hoće li WAP još narasti ove godine?
WAP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WAP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
