WAP (WAP) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u WAP (WAP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

WAP (WAP) Informacije

Introducing Wet Ass Pussy ($WAP), the boldest memecoin inspired by Cardi B’s iconic anthem! Just like the song that broke the internet, $WAP is here to make waves in the crypto world. This playful, unapologetic project embraces the wild, fun, and rebellious spirit of Cardi B’s hit single.

$WAP is more than just a coin—it’s a movement that celebrates breaking boundaries and having fun in the crypto space. It’s cheeky, it’s bold, and it’s designed for those who aren’t afraid to shake things up. Whether you’re here for the memes or the gains, $WAP promises to bring excitement and entertainment while staying true to its carefree, empowering roots.

Join the $WAP community as we ride this wave of fun, culture, and crypto all in one!

Službena web stranica:
https://www.wapcoin.wtf/

WAP (WAP) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za WAP (WAP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 118.69K
$ 118.69K
Ukupna količina:
$ 999.68M
$ 999.68M
Količina u optjecaju:
$ 999.68M
$ 999.68M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 118.69K
$ 118.69K
Povijesni maksimum:
$ 0.03862221
$ 0.03862221
Povijesni minimum:
$ 0
$ 0
Trenutna cijena:
$ 0.00011875
$ 0.00011875

WAP (WAP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike WAP (WAP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj WAP tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja WAP tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku WAP tokena, istražite WAP cijenu tokena uživo!

WAP Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide WAP? Naša WAP stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.