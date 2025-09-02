wanETH (WANETH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 4,228.52 $ 4,228.52 $ 4,228.52 24-satna najniža cijena $ 4,414.88 $ 4,414.88 $ 4,414.88 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 4,228.52$ 4,228.52 $ 4,228.52 24-satna najviša cijena $ 4,414.88$ 4,414.88 $ 4,414.88 Najviša cijena ikada $ 4,972.09$ 4,972.09 $ 4,972.09 Najniža cijena $ 894.33$ 894.33 $ 894.33 Promjena cijene (1H) -1.59% Promjena cijene (1D) -0.98% Promjena cijene (7D) -1.78% Promjena cijene (7D) -1.78%

wanETH (WANETH) cijena u stvarnom vremenu je $4,329.14. Tijekom protekla 24 sata, WANETHtrgovalo je između najniže cijene $ 4,228.52 i najviše cijene $ 4,414.88, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WANETH je $ 4,972.09, dok je najniža cijena svih vremena $ 894.33.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WANETH se promijenio za -1.59% u posljednjih sat vremena, -0.98% u posljednjih 24 sata i -1.78% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu wanETH (WANETH)

Tržišna kapitalizacija $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M Količina u optjecaju 307.65 307.65 307.65 Ukupna količina 307.6531412931823 307.6531412931823 307.6531412931823

Trenutačna tržišna kapitalizacija wanETH je $ 1.33M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WANETH je 307.65, s ukupnom količinom od 307.6531412931823. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.33M.