Vortex Cijena danas

Trenutačna cijena Vortex (VORTEX) danas je $ 0.00000162, s promjenom od 59.07% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije VORTEX u USD je $ 0.00000162 po VORTEX.

Vortex trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 16,179.88, s količinom u optjecaju od 10.00B VORTEX. Tijekom posljednja 24 sata, VORTEX trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0.00000191 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.0003032, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, VORTEX se kretao -0.02% u posljednjem satu i +15.80% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Vortex (VORTEX)

Tržišna kapitalizacija $ 16.18K$ 16.18K $ 16.18K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 16.18K$ 16.18K $ 16.18K Količina u optjecaju 10.00B 10.00B 10.00B Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Vortex je $ 16.18K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VORTEX je 10.00B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.18K.