VolatilityX Cijena (VOLTX)
+0.78%
-13.90%
-43.84%
-43.84%
VolatilityX (VOLTX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, VOLTXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VOLTX je $ 0.01966936, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VOLTX se promijenio za +0.78% u posljednjih sat vremena, -13.90% u posljednjih 24 sata i -43.84% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija VolatilityX je $ 238.56K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VOLTX je 800.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 298.20K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz VolatilityX u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz VolatilityX u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz VolatilityX u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz VolatilityX u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|-13.90%
|30 dana
|$ 0
|+157.86%
|60 dana
|$ 0
|+12.14%
|90 dana
|$ 0
|--
VolatilityX is creating a fully open, AI-driven platform for financial data, analysis, and insights. Our guiding principle is democratizing access to the kinds of resources that have traditionally been too expensive or restricted for everyday investors. Think of it as an “open Bloomberg”—only here, users don’t pay steep fees for specialized terminals or get locked behind walled gardens. Instead, we gather market intelligence across asset classes—stocks, options, commodities, crypto, and more—and share it openly on social media and within our platform, 24 hours a day, seven days a week. The motivation is simple: most individuals don’t have the same data and tools that big institutions enjoy. Retail investors log into platforms or apps hoping to manage their financial futures, but they’re often met with incomplete analysis, delayed advice, or poorly explained recommendations. What’s more, many brokers—though they hold fiduciary duties—can be biased, underinformed, or just stupid. They’re juggling too many clients, each with unique goals and risk profiles. As a result, many everyday investors either get dumbed-down advice or no personalized advice at all. VolatilityX proposes a different path: AI Agents that scour countless data points, interpret market signals in real time, and deliver relevant insights or alerts to each user based on individual preferences. These Agents have no personal agenda, no need for a lunch break, and no impulse to sugarcoat a bad forecast or hype a stock. They operate purely on logic and data, helping people understand their options—without the complexity or hidden motives that plague many corners of finance
