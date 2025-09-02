VolatilityX (VOLTX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01966936$ 0.01966936 $ 0.01966936 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.78% Promjena cijene (1D) -13.90% Promjena cijene (7D) -43.84% Promjena cijene (7D) -43.84%

VolatilityX (VOLTX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, VOLTXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VOLTX je $ 0.01966936, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VOLTX se promijenio za +0.78% u posljednjih sat vremena, -13.90% u posljednjih 24 sata i -43.84% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu VolatilityX (VOLTX)

Tržišna kapitalizacija $ 238.56K$ 238.56K $ 238.56K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 298.20K$ 298.20K $ 298.20K Količina u optjecaju 800.00M 800.00M 800.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija VolatilityX je $ 238.56K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VOLTX je 800.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 298.20K.