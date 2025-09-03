Virus Protocol (VIRUS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.00426563 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.25% Promjena cijene (1D) +3.15% Promjena cijene (7D) +3.88%

Virus Protocol (VIRUS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, VIRUStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VIRUS je $ 0.00426563, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VIRUS se promijenio za -0.25% u posljednjih sat vremena, +3.15% u posljednjih 24 sata i +3.88% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Virus Protocol (VIRUS)

Tržišna kapitalizacija $ 45.77K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 45.77K Količina u optjecaju 997.28M Ukupna količina 997,275,913.941227

Trenutačna tržišna kapitalizacija Virus Protocol je $ 45.77K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VIRUS je 997.28M, s ukupnom količinom od 997275913.941227. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 45.77K.