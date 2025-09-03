Više o VIRUS

VIRUS Informacije o cijeni

VIRUS Bijela knjiga

VIRUS Službena web stranica

VIRUS Tokenomija

VIRUS Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Virus Protocol Logotip

Virus Protocol Cijena (VIRUS)

Neuvršten

1 VIRUS u USD cijena uživo:

--
----
+3.10%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Virus Protocol (VIRUS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:17:06 (UTC+8)

Virus Protocol (VIRUS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00426563
$ 0.00426563$ 0.00426563

$ 0
$ 0$ 0

-0.25%

+3.15%

+3.88%

+3.88%

Virus Protocol (VIRUS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, VIRUStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VIRUS je $ 0.00426563, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VIRUS se promijenio za -0.25% u posljednjih sat vremena, +3.15% u posljednjih 24 sata i +3.88% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Virus Protocol (VIRUS)

$ 45.77K
$ 45.77K$ 45.77K

--
----

$ 45.77K
$ 45.77K$ 45.77K

997.28M
997.28M 997.28M

997,275,913.941227
997,275,913.941227 997,275,913.941227

Trenutačna tržišna kapitalizacija Virus Protocol je $ 45.77K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VIRUS je 997.28M, s ukupnom količinom od 997275913.941227. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 45.77K.

Virus Protocol (VIRUS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Virus Protocol u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Virus Protocol u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Virus Protocol u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Virus Protocol u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+3.15%
30 dana$ 0+81.60%
60 dana$ 0+326.00%
90 dana$ 0--

Što je Virus Protocol (VIRUS)

The first ever decentralized and democratically controlled/trained AI platform. Virus Protocol is a living experiment in adaptive intelligence, shaped and refined by the collective input of its community. This Protocol introduces an evolving AI entity merging the adaptability of viral "virus" evolution alongside the power of collaborative intelligence. An ever-evolving "virus" grows with each contribution. Every user is a researcher, and every input is a step forward in creating an intelligent, decentralized agent producing not only an adaptive model but a shared vision of decentralized intelligence. Key Features: Community-Driven Evolution: Virus Protocol adapts to inputs from its community, evolving its characteristics and capabilities over time. AI Meets Blockchain: Leveraging Solana’s speed and efficiency, the token integrates AI to create a dynamic, evolving entity. Visual Representation: Each iteration of the $virus is paired with a unique visual component, symbolizing its growth and transformation. Virus Protocol blurs the line between creator and creation. You’re not just a participant—you’re part of the evolution.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Virus Protocol (VIRUS)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Virus Protocol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Virus Protocol (VIRUS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Virus Protocol (VIRUS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Virus Protocol.

Provjerite Virus Protocol predviđanje cijene sada!

VIRUS u lokalnim valutama

Virus Protocol (VIRUS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Virus Protocol (VIRUS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VIRUS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Virus Protocol (VIRUS)

Koliko Virus Protocol (VIRUS) vrijedi danas?
Cijena VIRUS uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena VIRUS u USD?
Trenutačna cijena VIRUS u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Virus Protocol?
Tržišna kapitalizacija za VIRUS je $ 45.77K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za VIRUS?
Količina u optjecaju za VIRUS je 997.28M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za VIRUS?
VIRUS je postigao ATH cijenu od 0.00426563 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za VIRUS?
VIRUS je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za VIRUS?
24-satni obujam trgovanja za VIRUS je -- USD.
Hoće li VIRUS još narasti ove godine?
VIRUS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte VIRUS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:17:06 (UTC+8)

Virus Protocol (VIRUS) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.