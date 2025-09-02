Više o AIN

Infinity Ground Logotip

Infinity Ground Cijena(AIN)

1 AIN u USD cijena uživo:

-2.30%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Infinity Ground (AIN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:23:02 (UTC+8)

Infinity Ground (AIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-0.48%

-2.30%

+8.48%

+8.48%

Infinity Ground (AIN) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.09829. Tijekom protekla 24 sata, AINtrgovalo je između najniže cijene $ 0.09772 i najviše cijene $ 0.11772, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AIN je $ 0.20567862298018846, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.022426215747106595.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AIN se promijenio za -0.48% u posljednjih sat vremena, -2.30% u posljednjih 24 sata i +8.48% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Infinity Ground (AIN)

No.872

18.53%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Infinity Ground je $ 18.21M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 123.43K. Količina u optjecaju AIN je 185.30M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 98.29M.

Infinity Ground (AIN) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Infinity Ground za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0023198-2.30%
30 dana$ +0.00702+7.69%
60 dana$ +0.08329+555.26%
90 dana$ +0.08329+555.26%
Infinity Ground promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u AIN od $ -0.0023198 (-2.30%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Infinity Ground 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00702 (+7.69%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Infinity Ground 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u AIN od $ +0.08329 (+555.26%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Infinity Ground 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.08329 (+555.26%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Infinity Ground (AIN)?

Pogledajte Infinity Ground stranicu Povijest cijena sada.

Što je Infinity Ground (AIN)

Infinity Ground is the leading Blockchain Infrastructure for Vibe Coders, creating an agent-driven development environment free from centralized limitations. Built on three core pillars: the First Decentralized Agentic IDE enabling anyone to build DApps—games, social apps, DeFi applications—without coding, using only natural language; an AI App Store for publishing and monetizing creations; and ING Network, a scalable public chain designed specifically for vibe coders.

Infinity Ground dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Infinity Ground ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti AIN dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Infinity Ground na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Infinity Ground učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Infinity Ground Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Infinity Ground (AIN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Infinity Ground (AIN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Infinity Ground.

Provjerite Infinity Ground predviđanje cijene sada!

Infinity Ground (AIN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Infinity Ground (AIN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AIN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Infinity Ground (AIN)

Tražiš kako kupiti Infinity Ground? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Infinity Ground na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

AIN u lokalnim valutama

1 Infinity Ground(AIN) u VND
2,586.50135
1 Infinity Ground(AIN) u AUD
A$0.1494008
1 Infinity Ground(AIN) u GBP
0.0717517
1 Infinity Ground(AIN) u EUR
0.0835465
1 Infinity Ground(AIN) u USD
$0.09829
1 Infinity Ground(AIN) u MYR
RM0.4147838
1 Infinity Ground(AIN) u TRY
4.0446335
1 Infinity Ground(AIN) u JPY
¥14.44863
1 Infinity Ground(AIN) u ARS
ARS$135.3856289
1 Infinity Ground(AIN) u RUB
7.9202082
1 Infinity Ground(AIN) u INR
8.6514858
1 Infinity Ground(AIN) u IDR
Rp1,611.3112176
1 Infinity Ground(AIN) u KRW
136.8933975
1 Infinity Ground(AIN) u PHP
5.6153077
1 Infinity Ground(AIN) u EGP
￡E.4.7700137
1 Infinity Ground(AIN) u BRL
R$0.5337147
1 Infinity Ground(AIN) u CAD
C$0.1346573
1 Infinity Ground(AIN) u BDT
11.9451837
1 Infinity Ground(AIN) u NGN
150.5203231
1 Infinity Ground(AIN) u COP
$394.7385374
1 Infinity Ground(AIN) u ZAR
R.1.729904
1 Infinity Ground(AIN) u UAH
4.0662573
1 Infinity Ground(AIN) u VES
Bs14.35034
1 Infinity Ground(AIN) u CLP
$95.3413
1 Infinity Ground(AIN) u PKR
Rs27.8514544
1 Infinity Ground(AIN) u KZT
52.9006609
1 Infinity Ground(AIN) u THB
฿3.1737841
1 Infinity Ground(AIN) u TWD
NT$3.0106227
1 Infinity Ground(AIN) u AED
د.إ0.3607243
1 Infinity Ground(AIN) u CHF
Fr0.078632
1 Infinity Ground(AIN) u HKD
HK$0.7656791
1 Infinity Ground(AIN) u AMD
֏37.5723354
1 Infinity Ground(AIN) u MAD
.د.م0.8826442
1 Infinity Ground(AIN) u MXN
$1.8331085
1 Infinity Ground(AIN) u SAR
ريال0.3685875
1 Infinity Ground(AIN) u PLN
0.3577756
1 Infinity Ground(AIN) u RON
лв0.4255957
1 Infinity Ground(AIN) u SEK
kr0.9229431
1 Infinity Ground(AIN) u BGN
лв0.1641443
1 Infinity Ground(AIN) u HUF
Ft33.1718921
1 Infinity Ground(AIN) u CZK
2.0503294
1 Infinity Ground(AIN) u KWD
د.ك0.02997845
1 Infinity Ground(AIN) u ILS
0.3292715
1 Infinity Ground(AIN) u AOA
Kz89.5982153
1 Infinity Ground(AIN) u BHD
.د.ب0.03695704
1 Infinity Ground(AIN) u BMD
$0.09829
1 Infinity Ground(AIN) u DKK
kr0.6261073
1 Infinity Ground(AIN) u HNL
L2.5712664
1 Infinity Ground(AIN) u MUR
4.501682
1 Infinity Ground(AIN) u NAD
$1.7259724
1 Infinity Ground(AIN) u NOK
kr0.9819171
1 Infinity Ground(AIN) u NZD
$0.1661101
1 Infinity Ground(AIN) u PAB
B/.0.09829
1 Infinity Ground(AIN) u PGK
K0.4157667
1 Infinity Ground(AIN) u QAR
ر.ق0.3577756
1 Infinity Ground(AIN) u RSD
дин.9.8358803

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Infinity Ground

Koliko Infinity Ground (AIN) vrijedi danas?
Cijena AIN uživo u USD je 0.09829 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AIN u USD?
Trenutačna cijena AIN u USD je $ 0.09829. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Infinity Ground?
Tržišna kapitalizacija za AIN je $ 18.21M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AIN?
Količina u optjecaju za AIN je 185.30M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AIN?
AIN je postigao ATH cijenu od 0.20567862298018846 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AIN?
AIN je vidio ATL cijenu od 0.022426215747106595 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AIN?
24-satni obujam trgovanja za AIN je $ 123.43K USD.
Hoće li AIN još narasti ove godine?
AIN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AIN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:23:02 (UTC+8)

Infinity Ground (AIN) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

