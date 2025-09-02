Što je Infinity Ground (AIN)

Infinity Ground is the leading Blockchain Infrastructure for Vibe Coders, creating an agent-driven development environment free from centralized limitations. Built on three core pillars: the First Decentralized Agentic IDE enabling anyone to build DApps—games, social apps, DeFi applications—without coding, using only natural language; an AI App Store for publishing and monetizing creations; and ING Network, a scalable public chain designed specifically for vibe coders.

Infinity Ground (AIN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Infinity Ground (AIN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AIN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Infinity Ground Koliko Infinity Ground (AIN) vrijedi danas? Cijena AIN uživo u USD je 0.09829 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena AIN u USD? $ 0.09829 . Provjerite Trenutačna cijena AIN u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Infinity Ground? Tržišna kapitalizacija za AIN je $ 18.21M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za AIN? Količina u optjecaju za AIN je 185.30M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AIN? AIN je postigao ATH cijenu od 0.20567862298018846 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AIN? AIN je vidio ATL cijenu od 0.022426215747106595 USD . Koliki je obujam trgovanja za AIN? 24-satni obujam trgovanja za AIN je $ 123.43K USD . Hoće li AIN još narasti ove godine? AIN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AIN predviđanje cijene za detaljniju analizu.

