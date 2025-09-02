Infinity Ground (AIN) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.09829. Tijekom protekla 24 sata, AINtrgovalo je između najniže cijene $ 0.09772 i najviše cijene $ 0.11772, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AIN je $ 0.20567862298018846, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.022426215747106595.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AIN se promijenio za -0.48% u posljednjih sat vremena, -2.30% u posljednjih 24 sata i +8.48% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Infinity Ground (AIN)
No.872
$ 18.21M
$ 123.43K
$ 98.29M
185.30M
1,000,000,000
1,000,000,000
18.53%
BSC
Trenutačna tržišna kapitalizacija Infinity Ground je $ 18.21M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 123.43K. Količina u optjecaju AIN je 185.30M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 98.29M.
Infinity Ground (AIN) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Infinity Ground za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0023198
-2.30%
30 dana
$ +0.00702
+7.69%
60 dana
$ +0.08329
+555.26%
90 dana
$ +0.08329
+555.26%
Infinity Ground promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u AIN od $ -0.0023198 (-2.30%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Infinity Ground 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00702 (+7.69%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Infinity Ground 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u AIN od $ +0.08329 (+555.26%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Infinity Ground 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.08329 (+555.26%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Infinity Ground (AIN)?
Infinity Ground is the leading Blockchain Infrastructure for Vibe Coders, creating an agent-driven development environment free from centralized limitations. Built on three core pillars: the First Decentralized Agentic IDE enabling anyone to build DApps—games, social apps, DeFi applications—without coding, using only natural language; an AI App Store for publishing and monetizing creations; and ING Network, a scalable public chain designed specifically for vibe coders.
Infinity Ground dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Infinity Ground ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti AIN dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Infinity Ground na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Infinity Ground učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Infinity Ground Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Infinity Ground (AIN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Infinity Ground (AIN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Infinity Ground.
Razumijevanje tokenomike Infinity Ground (AIN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AIN opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Infinity Ground (AIN)
Tražiš kako kupiti Infinity Ground? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Infinity Ground na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.