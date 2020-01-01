Virus Protocol (VIRUS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Virus Protocol (VIRUS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Virus Protocol (VIRUS) Informacije The first ever decentralized and democratically controlled/trained AI platform. Virus Protocol is a living experiment in adaptive intelligence, shaped and refined by the collective input of its community. This Protocol introduces an evolving AI entity merging the adaptability of viral "virus" evolution alongside the power of collaborative intelligence. An ever-evolving "virus" grows with each contribution. Every user is a researcher, and every input is a step forward in creating an intelligent, decentralized agent producing not only an adaptive model but a shared vision of decentralized intelligence. Key Features: Community-Driven Evolution: Virus Protocol adapts to inputs from its community, evolving its characteristics and capabilities over time. AI Meets Blockchain: Leveraging Solana’s speed and efficiency, the token integrates AI to create a dynamic, evolving entity. Visual Representation: Each iteration of the $virus is paired with a unique visual component, symbolizing its growth and transformation. Virus Protocol blurs the line between creator and creation. You’re not just a participant—you’re part of the evolution. Službena web stranica: https://virus-protocol.com/ Bijela knjiga: https://docs.virus-protocol.com/ Kupi VIRUS odmah!

Virus Protocol (VIRUS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Virus Protocol (VIRUS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 44.36K $ 44.36K $ 44.36K Ukupna količina: $ 997.27M $ 997.27M $ 997.27M Količina u optjecaju: $ 997.27M $ 997.27M $ 997.27M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 44.36K $ 44.36K $ 44.36K Povijesni maksimum: $ 0.00426563 $ 0.00426563 $ 0.00426563 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Virus Protocol (VIRUS)

Virus Protocol (VIRUS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Virus Protocol (VIRUS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj VIRUS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja VIRUS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku VIRUS tokena, istražite VIRUS cijenu tokena uživo!

VIRUS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide VIRUS? Naša VIRUS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte VIRUS predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!