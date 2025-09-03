Više o OJEE

VIMworld OJEE Logotip

VIMworld OJEE Cijena (OJEE)

Neuvršten

1 OJEE u USD cijena uživo:

$0.00010823
$0.00010823$0.00010823
+1.30%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena VIMworld OJEE (OJEE)
VIMworld OJEE (OJEE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+1.33%

-6.94%

-6.94%

VIMworld OJEE (OJEE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, OJEEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OJEE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OJEE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +1.33% u posljednjih 24 sata i -6.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu VIMworld OJEE (OJEE)

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 10.82M
$ 10.82M$ 10.82M

0.00
0.00 0.00

99,999,999,999.99998
99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Trenutačna tržišna kapitalizacija VIMworld OJEE je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OJEE je 0.00, s ukupnom količinom od 99999999999.99998. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.82M.

VIMworld OJEE (OJEE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz VIMworld OJEE u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz VIMworld OJEE u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz VIMworld OJEE u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz VIMworld OJEE u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.33%
30 dana$ 0+7.22%
60 dana$ 0+22.61%
90 dana$ 0--

Što je VIMworld OJEE (OJEE)

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs VIMworld OJEE (OJEE)

Službena web-stranica

VIMworld OJEE Predviđanje cijene (USD)

Koliko će VIMworld OJEE (OJEE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših VIMworld OJEE (OJEE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za VIMworld OJEE.

Provjerite VIMworld OJEE predviđanje cijene sada!

OJEE u lokalnim valutama

VIMworld OJEE (OJEE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike VIMworld OJEE (OJEE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o OJEE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o VIMworld OJEE (OJEE)

Koliko VIMworld OJEE (OJEE) vrijedi danas?
Cijena OJEE uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena OJEE u USD?
Trenutačna cijena OJEE u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija VIMworld OJEE?
Tržišna kapitalizacija za OJEE je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za OJEE?
Količina u optjecaju za OJEE je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za OJEE?
OJEE je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za OJEE?
OJEE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za OJEE?
24-satni obujam trgovanja za OJEE je -- USD.
Hoće li OJEE još narasti ove godine?
OJEE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte OJEE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.