Venti ($VENTI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00250431$ 0.00250431 $ 0.00250431 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +1.30% Promjena cijene (7D) +1.30%

Venti ($VENTI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $VENTItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $VENTI je $ 0.00250431, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $VENTI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +1.30% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Venti ($VENTI)

Tržišna kapitalizacija $ 15.26K$ 15.26K $ 15.26K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 15.98K$ 15.98K $ 15.98K Količina u optjecaju 953.49M 953.49M 953.49M Ukupna količina 998,488,195.502335 998,488,195.502335 998,488,195.502335

Trenutačna tržišna kapitalizacija Venti je $ 15.26K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $VENTI je 953.49M, s ukupnom količinom od 998488195.502335. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.98K.