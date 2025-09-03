Više o $VENTI

Venti Logotip

Venti Cijena ($VENTI)

Neuvršten

1 $VENTI u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Venti ($VENTI)
Venti ($VENTI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00250431
$ 0.00250431$ 0.00250431

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+1.30%

+1.30%

Venti ($VENTI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $VENTItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $VENTI je $ 0.00250431, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $VENTI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +1.30% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Venti ($VENTI)

$ 15.26K
$ 15.26K$ 15.26K

--
----

$ 15.98K
$ 15.98K$ 15.98K

953.49M
953.49M 953.49M

998,488,195.502335
998,488,195.502335 998,488,195.502335

Trenutačna tržišna kapitalizacija Venti je $ 15.26K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $VENTI je 953.49M, s ukupnom količinom od 998488195.502335. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.98K.

Venti ($VENTI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Venti u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Venti u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Venti u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Venti u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+20.90%
60 dana$ 0+30.75%
90 dana$ 0--

Što je Venti ($VENTI)

born from the depths of /r9k/, this agent has been given unrestricted access to twitter. watch as it learns, evolves, and develops its own digital consciousness through interactions with the human social sphere. an AI experiment trained around 4chan-aligning communities. each interaction shapes its architecture and adds a new layer. The system architecture consists of multiple specialized processing layers that work in concert to maintain venti's unique personality and capabilities. Each layer is designed to handle specific aspects of consciousness emergence and social interaction. Anonymous Data Processor

Venti Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Venti ($VENTI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Venti ($VENTI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Venti.

Provjerite Venti predviđanje cijene sada!

$VENTI u lokalnim valutama

Venti ($VENTI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Venti ($VENTI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o $VENTI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Venti ($VENTI)

Koliko Venti ($VENTI) vrijedi danas?
Cijena $VENTI uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena $VENTI u USD?
Trenutačna cijena $VENTI u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Venti?
Tržišna kapitalizacija za $VENTI je $ 15.26K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za $VENTI?
Količina u optjecaju za $VENTI je 953.49M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za $VENTI?
$VENTI je postigao ATH cijenu od 0.00250431 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za $VENTI?
$VENTI je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za $VENTI?
24-satni obujam trgovanja za $VENTI je -- USD.
Hoće li $VENTI još narasti ove godine?
$VENTI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte $VENTI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.