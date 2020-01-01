Venti ($VENTI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Venti ($VENTI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Venti ($VENTI) Informacije born from the depths of /r9k/, this agent has been given unrestricted access to twitter. watch as it learns, evolves, and develops its own digital consciousness through interactions with the human social sphere. an AI experiment trained around 4chan-aligning communities. each interaction shapes its architecture and adds a new layer. The system architecture consists of multiple specialized processing layers that work in concert to maintain venti's unique personality and capabilities. Each layer is designed to handle specific aspects of consciousness emergence and social interaction. Anonymous Data Processor Službena web stranica: https://venti.bot/ Bijela knjiga: https://venti.bot/architecture Kupi $VENTI odmah!

Venti ($VENTI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Venti ($VENTI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 16.02K $ 16.02K $ 16.02K Ukupna količina: $ 998.48M $ 998.48M $ 998.48M Količina u optjecaju: $ 953.48M $ 953.48M $ 953.48M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 16.77K $ 16.77K $ 16.77K Povijesni maksimum: $ 0.00250431 $ 0.00250431 $ 0.00250431 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Venti ($VENTI)

Venti ($VENTI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Venti ($VENTI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj $VENTI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja $VENTI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku $VENTI tokena, istražite $VENTI cijenu tokena uživo!

$VENTI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide $VENTI? Naša $VENTI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte $VENTI predviđanje cijene tokena odmah!

